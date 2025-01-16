Талалей Хаим - Введения и врата во внутреннюю часть Торы и служения Б-гу
Да будет Б-г с нами, и да удостоит Он нас сказать хотя бы самую малость о святом и внушающем трепет, о молитве раби Нехуньи бен Акана, которую он составил благодаря обитавшему в нем духу пророчества. Это молитва, привычная в устах большинства евреев, молитва «Ана бехоах гдулат йеминха», в которой заложены намеки на мощные и возвышенные тайны святости и которая вся – святые Имена и удивительные деяния (в книгах о внутренней сути Торы она называется, как известно, «Освящение Имени-42»). И вот эта святая молитва:
«Умоляем: силой величия Твоей десницы развяжи связанную! Прими песнопение Твоего народа, укрепи нас, очисти нас, грозный! Ныне, могучий, взыскующих Твоего единства как зеницу ока охрани! Благослови их, очисти их, милостью Твоей справедливости всегда награждай их! Непоколебимый, святой, в величии Твоей доброты веди Твою общину! Единый, гордый, к Твоему народу обратись, помнящим Твою святость! Вопль наш прими и услышь наш крик, знающий тайны! Благословенно Имя почета Его царства во веки веков!».
Попробуем немного разобраться в словах этой молитвы, опираясь на произведения святых и чистых людей, которые о ней говорили, и на прекрасное объяснение этой молитвы раввином Куком благословенной памяти («Олат Реия», 1, стр. 156-160). Однако прежде всего мы немного обсудим общую идею этой молитвы. Поэтому в двух первых беседах мы дадим, с Б-жьей помощью, общее введение в проблемы этой молитвы. Первая беседа будет посвящена разбору молитв раби Нехуньи бен Акана в целом, откуда мы почерпнем общие направляющие представления о том, что такое его молитвы вообще. После этого, во второй беседе, мы перейдем к общему пониманию сущности молитвы «Ана бехоах», и да пребудет с нами Б-г, чтобы прояснить наш взор светом Его Торы, амен!
Талалей Хаим - Введения и врата во внутреннюю часть Торы и служения Б-гу
Беседы о глубинных аспектах и разъяснения молитвы «Ана бехоах», произнесенные раввином Хаимом Коэном «Ахальбан» Ана бехоах. - Написано в соавторстве с раввином Реувеном Сасоном огромной милостью Б-га и Его любящей рукой, простертой над нами к добру. – Киев, 2021. – 520 с.
Талалей Хаим – Содержание
- Содержание
- Раби Нехунья бен Акана и его молитвы
- Мудрец Г-спода раби Нехунья бен Акана
- Молитва при входе в Дом Учения
- Молитва при выходе из Дома Учения
- Молитва при выходе – благодарение Б-гу за свой удел
- Молитва «Ана бехоах»
- «Ана бехоах» общее введение
- Открытое и скрытое в молитве «Ана бехоах»
- «В начале сотворил Г-сподь» – Имена Б-га в основе мироздания
- Сущность молитвы «Ана бехоах» – идея возвышения мира
- «Ана бехоах»: «Врата праведности», вход в высоты Б-га
- 32 пути и десять речений
- «Ана бехоах»
- «Умоляем: силой величия Твоей десницы развяжи связанную!»
- Прими песнопение
- Прими песнопенье народа, укрепи, очисти нас, грозный!
- Ныне, могучий
- «Благослови их, очисти их»
- «Благослови их, очисти их, милостью Твоей справедливости всегда награждай их!»
- «Благослови их, очисти их» – благословение и очищение
- Непоколебимый, святой
- «Единый, гордый»
- Вопль наш прими
- Вопль наш прими и услышь наш крик, знающий тайны!
- Благословенно Имя почета Его царства во веки веков!
- «Слушай, Израиль…» и «Благословенно Имя…» – единство Имени вверху и единство Имени внизу
- Высшее единство: «Слушай, Израиль, Б-г наш Г-сподь, Б-г один»
- Единство Б-га и реальность сотворенного
- Раскрытие Б-га в мирах подобно раскрытию души в теле
- Свет Вс-вышнего и свет Шехины
- Нижнее единство – идея царства Б-га и Его власти
- Царство и почет Б-га
- Благословенно Имя почета Его царства во веки веков
- Буквы «Ана бехоах»
- Немного тайн буквы «алеф»
- Немного тайн буквы «бет»
- Немного тайн букв « – »גית'צгимел, йуд, тав, цади
- Буква «гимел» и буква «йуд» – величие и основа
- «Тав» - Тора, и «цади» - милостыня
- Идея буквы «цади»
- «Пэй» «цади» – преступление (пэша) и тшува, став цадиком
- Немного тайн букв « – »קר'ע שט'ןкуф, рейш, аин, син, тет, нун
- Понимание букв – נג'ד יכ'שнун, гимел, далет, йуд, каф, шин
- «Ана бехоах» и счет Омера
- «Ана бехоах» и дни Омера
- Египетское рабство и его цель
- Сила тшувы и идея служения праведников
- «Добавил день по своему разумению» – уровень пятидесятого дня
- «Верный пастух» и служение праведников для Вс-вышнего
- «Ты же здесь стой со Мной»
- Стих «Ана бехоах…» при служении Омера
- «Ана» – милосердие в милосердии
- «Бехоах», «силой» – «Мощь в милосердии»
- «Гдулат», «величия» – великолепие в милосердии
- «Йеминха татир», «Твою правую руку освободи» – Вечность и Красота в милосердии
- «Црура», «связанную» – «Основа в Милосердии»
- Приложения
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