Да будет Б-г с нами, и да удостоит Он нас сказать хотя бы самую малость о святом и внушающем трепет, о молитве раби Нехуньи бен Акана, которую он составил благодаря обитавшему в нем духу пророчества. Это молитва, привычная в устах большинства евреев, молитва «Ана бехоах гдулат йеминха», в которой заложены намеки на мощные и возвышенные тайны святости и которая вся – святые Имена и удивительные деяния (в книгах о внутренней сути Торы она называется, как известно, «Освящение Имени-42»). И вот эта святая молитва:

«Умоляем: силой величия Твоей десницы развяжи связанную! Прими песнопение Твоего народа, укрепи нас, очисти нас, грозный! Ныне, могучий, взыскующих Твоего единства как зеницу ока охрани! Благослови их, очисти их, милостью Твоей справедливости всегда награждай их! Непоколебимый, святой, в величии Твоей доброты веди Твою общину! Единый, гордый, к Твоему народу обратись, помнящим Твою святость! Вопль наш прими и услышь наш крик, знающий тайны! Благословенно Имя почета Его царства во веки веков!».

Попробуем немного разобраться в словах этой молитвы, опираясь на произведения святых и чистых людей, которые о ней говорили, и на прекрасное объяснение этой молитвы раввином Куком благословенной памяти («Олат Реия», 1, стр. 156-160). Однако прежде всего мы немного обсудим общую идею этой молитвы. Поэтому в двух первых беседах мы дадим, с Б-жьей помощью, общее введение в проблемы этой молитвы. Первая беседа будет посвящена разбору молитв раби Нехуньи бен Акана в целом, откуда мы почерпнем общие направляющие представления о том, что такое его молитвы вообще. После этого, во второй беседе, мы перейдем к общему пониманию сущности молитвы «Ана бехоах», и да пребудет с нами Б-г, чтобы прояснить наш взор светом Его Торы, амен!

Талалей Хаим - Введения и врата во внутреннюю часть Торы и служения Б-гу

Беседы о глубинных аспектах и разъяснения молитвы «Ана бехоах», произнесенные раввином Хаимом Коэном «Ахальбан» Ана бехоах. - Написано в соавторстве с раввином Реувеном Сасоном огромной милостью Б-га и Его любящей рукой, простертой над нами к добру. – Киев, 2021. – 520 с.

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