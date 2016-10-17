Преосвященный Димитрий, архиепископ Херсонский, в слове своем, посвященном святому равноапостольному князю Владимиру, говорит: «Откуда все, что есть лучшего в нашем отечестве, чем ныне более дорожим мы по справедливости, о чем приятно размышлять нам, что отрадно и утешительно видеть вокруг себя? От веры православной, которую принес нам равноапостольный князь наш Владимир.

Мы не можем не радоваться необъятному почти величию земли отечественной. Кто первый виновник сего? Святая вера православная. Она соединила воедино разрозненные племена славянские, уничтожила племенные их отличия, поставлявшие преграду их общению и образовала один многочисленный, сильный и единодушный народ русский. Она из чуждых нам племен образовала не только братии наших по вере, но и сродных нам по народности, обучив их и языку, и обычаям русским. Кто соблюл и сохранил нашу народность в течение стольких веков, после стольких переворотов, посреди стольких врагов, посягавших на нее? Святая вера православная. Она очистила, освятила и укрепила в нас любовь к отечеству, сообщив ей высшее значение и силу в любви к вере и Церкви. Она одушевляла героев Донских и Невских, воздвигала Авраамиев и Гер-могенов, Мининых и Пожарских. Она вдыхала и вдыхает воинам нашим непоколебимое мужество во бранях и освящает самую брань за отечество как святый подвиг за веру Христову, как святую жертву, приносимую во славу имени Божия и Церкви Христовой, которую сам Господь приемлет и благословляет. И поле Куликовское, и поле Бородинское, и прежде, и после звука бранного, оглашались пением священных гимнов церковных. С пением псалма: Бог нам прибежище и сила — ринулся в битву с варварами герой Донской; молебным пением к Матери Божией начал битву свою князь Смоленский. Знамение Креста Христова есть такой панцирь и щит русского воина, с которым, по сознанию самих врагов наших, его можно только умертвить, а не победить.

Книги и модуль Николая Тальберга - История христианской церкви - Русь святая

Книга замечательного русского историка, духовного писателя Русского Зарубежья Николая Тальберга (1886-1967) «История Церкви» выдержала в России несколько изданий, но интерес к ней не ослабевает.



Этот монументальный труд написан по лекциям, прочитанным после второй мировой войны Н. Д. Тальбергом в духовной семинарии при Свято-Tpoицком монастыре в Джорданвилле (США). Написанная живым и доступные языком, эта книга предназначена для широкого круга читателей.

Николай Тальберг - История христианской церкви - Содержание

Том 1.

Апостольский век. - Первые три века. - Ранняя христианская письменность, Лжеучения. Церковная жизнь. - Эпоха Константина Великого и его преемников. - Эпоха Вселенских Соборов. - Духовное просвещение 4-10 веков. - Церковное управление. - Богослужение и Монашество.

Том 2.

Церковь на Западе. - Отпадение Церкви на Западе. - Положение Церкви на Востоке. - Римо-католическая церковь. Ереси и секты на Западе. - Реформация. - Состояние протестантских обществ. - Православный Восток. - Церковная политика Римо-католичества. - Православные Церкви.

Николай Тальберг - Святая Русь

Издана в 1929 году в Париже.

От парижского издателя

Вступление

Часть первая. Русская Быль

На Заре Русского Православия

Под татарами

Царские палаты в Москве

Смутные годины

Окрепшая Русь

Империя Российская

Часть Вторая. Духовная Сущность Русской Жизни

Святые, просиявшие в старой Руси

Послушание и Смирение

Юродство Христа ради

Ревность о вере

Государственная Власть и Духовенство

Церковность Русского Быта. Верность Народа Государям

Надлом Русской Жизни

Девятнадцатое Столетие

Закат. Подвижники и Страстотерпцы Руси, порабощенной безбожниками

Источники

Николай Дмитриевич Тальберг (1886-1969)

Родился 22 июля в мест. Коростошев близ Киева. Окончил в 1907 г. Императорское училище правоведения. Занимал ряд должностей на государственной службе. В эмиграции с 1922 г. Жил в Германии, в Югославии и в Австрии. В 1940-е гг. староста храма св. архистратига Михаила в г. Зальцбург и Свято-Покровской церкви в г. Парш (Австрия). Один из лидеров Высшего монархического совета. Постоянный сотрудник газеты (впоследствие журнала) «Отечество» (1921–1927). В 1950 г. переехал в США. Историк Церкви. Преподавал в семинарии при Свято-Троицком монастыре в г. Джорданвилль. Скончался 29 мая (по ст. ст.). Похоронен на кладбище Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле.

Сын известного дореволюционного правоведа Дм. Германовича Тальберга (фамилия, скорее всего, норвежская или, точнее, шведская). Получил юридическое образование, эмигрировал. Крайний монархист. После Второй мировой стал в Джорданвилле лектором по истории Церкви. Его история Русской Церкви вышла в Нью-Йорке в 1954 году первым изданием (на русском).

Тальберг Н. История Христианской Церкви. М.: "Интербук", Нью-Йорк: "Астра", 1991

Тальберг Н.Д. К 40-летию пагубного евлогианского раскола. Джорданвилль. 1966 г

Книги

15.07.12 - новый модуль с двумя книгами в формате UTF-8 для BQ6 и Андроид с удобными оглавлениями.