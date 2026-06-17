Талеб - Одураченные случайностью

Эта книга — синтез, с одной стороны, моего здравого смысла (как практик, работающий с неопределенностью, я постоянно стараюсь не дать случайности и эмоциям одурачить себя данными, имеющими вероятностную природу), а с другой — моей эстетической одержимости, влюбленности в литературу и желания быть одураченным любой чепухой, если она изысканна, утонченна, оригинальна и подана со вкусом. Я не защищен от обмана случайностью, и все, что я могу, — только удерживать его в рамках определенного эстетического удовольствия.

В этой глубоко личной книге описаны мои наблюдения, мысли и действия, связанные с практикой принятия риска. Это не всеобъемлющий трактат и, уж конечно, не серьезное научное исследование. Написана она была шутки ради и в основном для того, чтобы ее читали в удовольствие. Большая часть книги посвящена ошибкам (приобретенным или врожденным) в восприятии случайности, проявившимся на протяжении последних десяти лет. Когда я готовил текст первого издания, то старался не затрагивать то, а) чему не был лично свидетелем или что не разработал самостоятельно и б) что не обдумал настолько хорошо, чтобы написать об этом, приложив лишь малейшее усилие. Все, что могло хотя бы намекнуть на результат тяжелого труда, было удалено. Мне пришлось вычистить из текста все пассажи, которые, как могло показаться, были навеяны походом в библиотеку, включая научные термины.

Талеб Нассим - Одураченные случайностью - О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни

перевод с англ. Сергея Филина

4-е изд.

М: Манн, Иванов и Фербер, 2017, 320 с.

ISBN 978-5-00100-780-7

Талеб Нассим - Одураченные случайностью - О скрытой роли шанса в бизнесе и в жизни - Содержание

Предисловие

Благодарности ко второму изданию, исправленному и дополненному

Пролог

ЧАСТЬ I ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СОЛОНА

Глава 1. Если ты такой богатый, то почему такой глупый?

Глава 2. Необычный метод учета

Глава 3. Размышления о математической истории

Глава 4. Случайность, бессмыслица и научный интеллект

Глава 5. Выживание наименее приспособленного — может ли случайность одурачить эволюцию?

Глава 6. Перекос и асимметрия

Глава 7. Проблема индукции

ЧАСТЬ II ОБЕЗЬЯНЫ У ПИШУЩЕЙ МАШИНКИ

Глава 8. Среди моих соседей слишком много миллионеров

Глава 9. Покупать и продавать проще, чем жарить яичницу

Глава 10. Проигравший получает все — о нелинейности жизни

Глава 11. Случайность и наш разум: мы вероятностно слепы

ЧАСТЬ III ВОСК В МОИХ УШАХ

Глава 12. Приметы игрока и голуби в ящике

Глава 13. Карнеад едет в Рим: о вероятности и скептицизме

Глава 14. Бахус оставляет Антония

Эпилог. Солон предупреждал тебя об этом

Постскриптум. Три мысли напоследок

Благодарности к первому изданию

Поход в библиотеку

Список литературы