Талмуд - перевод Переферковича - Том 12 - Вавилонская Гемара - Трактат Песахим - 1 часть
Вавилонский Талмуд - Вавилонская Гемара - продолжающееся издание
Издательская группа «Таргум» продолжает выпуск многотомного издания перевода Вавилонского Талмуда на русский язык.
Том XII нашего издания включает Мишну и Гемару первых пяти глав трактата Песахим («Пасхальные жертвы») из раздела «Моэд» («Праздники») и соответствует стр. 178-225 тома II, где содержатся Мишна тех же глав и Тосефта к ним.
Этот трактат (как и тр. Шаббат и Эрувин, включённые в тт. IX-XI) впервые переведён на русский язык. Но мы сохраняем на корешках томов нашего издания имя Н. Переферковича как дань памяти о петербургском учёном, в одиночку начавшем 120 лет назад гигантский труд по переводу Вавилонского Талмуда на русский.
Трактат Песахим содержит информацию, относящуюся к празднику Песах - центральной «импульсной точке» еврейской цивилизации.
Мы рекомендуем перед чтением гемары к данной мишне прочитать эту мишну, тосефту к ней и комментарии в т. И. Также рекомендуется прочитать главу 4 работы Н. Переферковича «Талмуд: его история и содержание», где подробно расписаны приёмы талмудических умозаключений, техника мидраша и т. п., а также использовать список сокращений и глоссарий (см. Дополнительный том нашего издания).
На стр. VII-XXII настоящего тома помещён мини-словарь частотных терминов и понятий трактата Песахим и «теории ритуальной чистоты/скверны».
Напомним, что для лучшего понимания техники «языкового мидраша», используемой в Гемаре, полезно иметь под рукой двойной (иврит-русский) текст ТаНаХа.
Мы вернулись к тебе, трактат Песахим!
Лев Городецкий, главный редактор издания [email protected]
Талмуд - Том XII - Вавилонская Гемара - Трактат Песахим - 1 часть - главы I-V
М: Издатель Л. Городецкий, 2018. - 560 с.
ISBN 5-203-02848-7
ISBN 978-5-9903304-6-7
Талмуд - Том 12 - Вавилонская Гемара - Трактат Песахим - 1 часть - Содержание
- Предисловие редактора
- Технические замечания
- Частотные термины в трактате Песахим
- Понятия и термины «чистоты» и «скверны» (краткий словарь)
Трактат Песахим (Гемара)
Глава I
- Мишна 1. На заре 14 Нисана проверяют присутствие квасного в доме
- Мишна 2. Следует ли опасаться того, что крыса перетащит квасное из одного места в другое
- Мишна 3. В какое время можно и нужно проводить проверку на присутствие квасного
- Мишна 4. До какого момента 14 Нисана можно есть квасное
- Мишна 5. Еще о дозволенном времени поедания квасного 14 Нисана и о моменте начала сжигания квасного
- Мишна 6. О сжигании когенами осквернённого жертвенного мяса и о зажигании ими в светильнике осквернённого масла
- Мишна 7. Можно ли в Песах сжигать чистое квасное возношение вместе с нечистым
Глава II
- Мишна 1. До какого момента дозволено пользоваться квасным
- Мишна 2. Квасным, находившимся у инородца в Песах, разрешено пользоваться после Песаха, а квасным еврея - запрещено
- Мишна 3 (первая часть). Если инородец дал еврею взаймы под залог его хамеца и т. д.
- Мишна 3 (вторая часть). Хамец, попавший в завал, считается «уничтоженным»
- Мишна 4. О наказании для того, кто ел хамец терумы в Песах
- Мишна 5. О продуктах, пригодных и не пригодных для исполнения заповеди есть маццу в Песах
- Мишна 6. О разновидностях зелени, пригодной для исполнения заповеди поедания «горькой зелени» в Песах
- Мишна 7. Что женщины делают и чего не делают с отрубями в Песах
- Мишна 8. В Песах не кладут муку в харосет или в горчицу. Пасхальную жертву не варят
Глава III
- Мишна 1. О предметах, которые следует устранить из дома, чтобы не нарушить законы Песаха
- Мишна 2 (первая часть). Что следует делать с тестом, застрявшим в трещинах корыта, используемого для замешивания теста
- Мишна 2 (вторая часть). Что следует делать с тестом, по которому не видно, заквасилось ли оно
- Мишна 3. О правилах отделения холлы в праздничный день Песаха
- Мишна 4. Могут ли трое женщин вместе замешивать тесто для маццы и печь маццу в одной печи
- Мишна 5. Об ответственности за поедание в Песах недоквашенного или потрескавшегося теста
- Мишна 6. Что следует делать, если 14 Нисана выпадает на субботу
- Мишна 7. Что следует делать тому, кто вышел из дома 14 Нисана, намереваясь зарезать свою пасхальную жертву, или обрезать своего сына, или спасти кого-либо от иноверцев (разбойников, пожара), и вспомнил, что в его доме есть квасное
- Мишна 8. Что делать тому, кто вышел из Иерусалима и вспомнил, что у него с собой мясо «святыни»
Глава IV
- Мишна 1. Можно ли работать до полудня 14 Нисана
- Мишна 2. В каких случаях можно использовать перемещённые плоды седьмого года
- Мишна 3. Можно ли продавать мелкую скотину инородцам Мишна 4 (первая часть). Можно ли в наши дни есть жареное мясо в пасхальную ночь
- Мишна 4 (вторая часть). О зажигании светильника в ночь перед Йом-Киппуром
- Мишна 5 (первая часть). Можно ли работать 9 Ава
- Мишна 5 (вторая часть). О работе в канун Песаха до полудня
- Мишна 6. О работе, начатой до 14 Нисана
- Мишна 7. Можно ли 14 Нисана сажать птицу для высиживания яиц, относить вещи в ремонт и приносить их из дома мастера и пр.
- Мишна 8. Шесть вещей делали жители Иерихона:за три «били им по рукам» и т. д.
Глава V
- Мишна 1. О времени ежедневных жертвоприношений в обычный будний день и в канун Песаха
- Мишна 2. О пасхальной жертве «во имя её» и «не во имя её»
- Мишна 3. О принесении пасхальной жертвы «ради не едящих её», «ради необрезанных» или «ради нечистых» и пр.
- Мишна 4. О наказании за забивание пасхальной жертвы «при квасном» и пр.
- Мишна 5. Порядок забивания пасхальных жертв в Храме
- Мишна 6. Порядок передачи чаш с кровью пасхальных жертв
- Мишна 7. О сменах когенов
- Мишна 8. Об особенностях принесения пасхальных жертв в субботу
- Мишна 9. О технике подвешивания и свежевания туш пасхальных жертв
- Мишна 10. О воскурении внутренностей пасхальных жертв. Завершение принесения пасхальных жертв
Талмуд - Том 12 - Вавилонская Гемара - Трактат Песахим - 1 часть - Понятия и термины «чистоты» и «скверны» - (краткий словарь)[1]
Второе по скверне - осквернившееся от первого по скверне; оскверняет только пищевые продукты терумы. В силу закона Торы, второе по скверне может быть только в пище и «жидкостях». В силу постановления мудрецов, люди иногда называются вторыми по скверне, но под этим подразумевается: «они оскверняют, как вторые по скверне».
Глиняная утварь (келей-херес) - утварь из обожжённой глины. Воспринимает скверну только в случае, если имеет «вместилище», т. е. когда в неё можно что-нибудь положить. В отличие от сосудов из других материалов, глиняные - не оскверняются прикосновением с наружной стороны, но оскверняются при попадании источника скверны во внутреннюю полость сосуда, даже если источник скверны к стенкам сосуда не прикасается. Осквернённая глиняная утварь всегда - первая по скверне; при этом она не допускает очищения.
Деревянная утварь - воспринимает скверну только в случае, если имеет «вместилище», т. е. когда в неё можно что-нибудь положить. Плоская деревянная утварь скверну не воспринимает (например, деревянная линейка)[2]. Деревянная утварь, предназначенная для сидения или лежания на ней, воспринимает скверну основы.
Деревянная утварь больших размеров (кели ha-ба бе-мидда) - воспринимает скверну, только если её можно передвигать «пустой и полной», поэтому большие лари, вмещающие в себя 40 сеа жидкости (0,3 тонны), не оскверняются.
Живая вода (майим хайим)- вода из бьющего источника. В некоторых случаях, очищение от скверны возможно только в живой воде, например, при очищении зава и завы (т. н. «гноеточивых»). Такая вода нужна при кроплении в обряде очищения после цараат (см. Скверна цара'ат) и при очищении от скверны смерти.
Заготовки металлической утвари {голмей-келей-матте-хет) - пока металлическая утварь не готова к употреблению, она скверну не воспринимает.
Земляная утварь - изделия из необожжённой глины. Скверну не воспринимает в принципе.
Источник источников скверны (ави-авот-тум'а- букв, «отец отцов скверны») - оскверняя, делает осквернённое источником скверны. Термин применяется только к трупу человека, могилам, частям трупа и т. п.
Источник скверны (ав-тум а - букв, «отец скверны») - то, что оскверняет человека, утварь и пищевые продукты. В силу закона Торы, источником скверны может быть только человек или неглиняная утварь. В Торе упоминаются 11 разновидностей источников скверны.
Каменная утварь - скверну не воспринимает в принципе.
Кожаная утварь (келей- Ър) - воспринимает скверну только в случае, когда в ней есть «вместилище», т. е. когда в неё можно что-нибудь положить (например, для того, чтобы в ней что-нибудь переносить). Если кожаная утварь создана, чтобы просто защитить предмет (как чехол), то она не оскверняется. Кожаная шитая одежда и обувь скверну воспринимает. Кожаные изделия оскверняются скверной основы в тех же случаях, что и тканые предметы.
Костяная утварь - включает в себя роговую. Воспринимает скверну только в случае, если имеет «вместилище», т. е. когда в неё можно что-нибудь положить.
Красная корова (пара адумма) - корова чистой красной масти, тушу которой сжигают вне Храма, а пепел собирают; этим пеплом, замешенным в очистительной воде, окропляют при очищении от скверны смерти.
[1] Приводимые ниже термины и понятия используются во всех трактатах Вавилонского Талмуда. Необходимо отметить, что здесь излагаются лишь схемы: почти в каждый пункт можно и нужно добавлять исключения и уточнения. Заметим также, что теория «ритуальной чистоты/нечистоты» считается одной из самых сложных областей талмудической науки.
[2] Исключение составляют некоторые деревянные предметы, служащие инструментом (например, для пекаря - доски для раскладывания хлебов или скалки): они оскверняются - в силу постановления мудрецов.
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