Вавилонский Талмуд - Вавилонская Гемара - продолжающееся издание

Издательская группа «Таргум» продолжает выпуск многотомного издания перевода Вавилонского Талмуда на русский язык.

Том XII нашего издания включает Мишну и Гемару первых пяти глав трактата Песахим («Пасхальные жертвы») из раздела «Моэд» («Праздники») и соответствует стр. 178-225 тома II, где содержатся Мишна тех же глав и Тосефта к ним.

Этот трактат (как и тр. Шаббат и Эрувин, включённые в тт. IX-XI) впервые переведён на русский язык. Но мы сохраняем на корешках томов нашего издания имя Н. Переферковича как дань памяти о петербургском учёном, в одиночку начавшем 120 лет назад гигантский труд по переводу Вавилонского Талмуда на русский. Трактат Песахим содержит информацию, относящуюся к празднику Песах - центральной «импульсной точке» еврейской цивилизации. Мы рекомендуем перед чтением гемары к данной мишне прочитать эту мишну, тосефту к ней и комментарии в т. И. Также рекомендуется прочитать главу 4 работы Н. Переферковича «Талмуд: его история и содержание», где подробно расписаны приёмы талмудических умозаключений, техника мидраша и т. п., а также использовать список сокращений и глоссарий (см. Дополнительный том нашего издания). На стр. VII-XXII настоящего тома помещён мини-словарь частотных терминов и понятий трактата Песахим и «теории ритуальной чистоты/скверны». Напомним, что для лучшего понимания техники «языкового мидраша», используемой в Гемаре, полезно иметь под рукой двойной (иврит-русский) текст ТаНаХа. Мы вернулись к тебе, трактат Песахим! Лев Городецкий, главный редактор издания [email protected] Талмуд - Том XII - Вавилонская Гемара - Трактат Песахим - 1 часть - главы I-V М: Издатель Л. Городецкий, 2018. - 560 с. ISBN 5-203-02848-7 ISBN 978-5-9903304-6-7 Талмуд - Том 12 - Вавилонская Гемара - Трактат Песахим - 1 часть - Содержание Предисловие редактора

Технические замечания

Частотные термины в трактате Песахим

Понятия и термины «чистоты» и «скверны» (краткий словарь) Трактат Песахим (Гемара) Глава I Мишна 1. На заре 14 Нисана проверяют присутствие квасного в доме

Мишна 2. Следует ли опасаться того, что крыса перетащит квасное из одного места в другое

Мишна 3. В какое время можно и нужно проводить проверку на присутствие квасного

Мишна 4. До какого момента 14 Нисана можно есть квасное

Мишна 5. Еще о дозволенном времени поедания квасного 14 Нисана и о моменте начала сжигания квасного

Мишна 6. О сжигании когенами осквернённого жертвенного мяса и о зажигании ими в светильнике осквернённого масла

Мишна 7. Можно ли в Песах сжигать чистое квасное возношение вместе с нечистым Глава II Мишна 1. До какого момента дозволено пользоваться квасным

Мишна 2. Квасным, находившимся у инородца в Песах, разрешено пользоваться после Песаха, а квасным еврея - запрещено

Мишна 3 (первая часть). Если инородец дал еврею взаймы под залог его хамеца и т. д.

Мишна 3 (вторая часть). Хамец, попавший в завал, считается «уничтоженным»

Мишна 4. О наказании для того, кто ел хамец терумы в Песах

Мишна 5. О продуктах, пригодных и не пригодных для исполнения заповеди есть маццу в Песах

Мишна 6. О разновидностях зелени, пригодной для исполнения заповеди поедания «горькой зелени» в Песах

Мишна 7. Что женщины делают и чего не делают с отрубями в Песах

Мишна 8. В Песах не кладут муку в харосет или в горчицу. Пасхальную жертву не варят Глава III Мишна 1. О предметах, которые следует устранить из дома, чтобы не нарушить законы Песаха

Мишна 2 (первая часть). Что следует делать с тестом, застрявшим в трещинах корыта, используемого для замешивания теста

Мишна 2 (вторая часть). Что следует делать с тестом, по которому не видно, заквасилось ли оно

Мишна 3. О правилах отделения холлы в праздничный день Песаха

Мишна 4. Могут ли трое женщин вместе замешивать тесто для маццы и печь маццу в одной печи

Мишна 5. Об ответственности за поедание в Песах недоквашенного или потрескавшегося теста

Мишна 6. Что следует делать, если 14 Нисана выпадает на субботу

Мишна 7. Что следует делать тому, кто вышел из дома 14 Нисана, намереваясь зарезать свою пасхальную жертву, или обрезать своего сына, или спасти кого-либо от иноверцев (разбойников, пожара), и вспомнил, что в его доме есть квасное

Мишна 8. Что делать тому, кто вышел из Иерусалима и вспомнил, что у него с собой мясо «святыни» Глава IV Мишна 1. Можно ли работать до полудня 14 Нисана

Мишна 2. В каких случаях можно использовать перемещённые плоды седьмого года

Мишна 3. Можно ли продавать мелкую скотину инородцам Мишна 4 (первая часть). Можно ли в наши дни есть жареное мясо в пасхальную ночь

Мишна 4 (вторая часть). О зажигании светильника в ночь перед Йом-Киппуром

Мишна 5 (первая часть). Можно ли работать 9 Ава

Мишна 5 (вторая часть). О работе в канун Песаха до полудня

Мишна 6. О работе, начатой до 14 Нисана

Мишна 7. Можно ли 14 Нисана сажать птицу для высиживания яиц, относить вещи в ремонт и приносить их из дома мастера и пр.

Мишна 8. Шесть вещей делали жители Иерихона:за три «били им по рукам» и т. д. Глава V Мишна 1. О времени ежедневных жертвоприношений в обычный будний день и в канун Песаха

Мишна 2. О пасхальной жертве «во имя её» и «не во имя её»

Мишна 3. О принесении пасхальной жертвы «ради не едящих её», «ради необрезанных» или «ради нечистых» и пр.

Мишна 4. О наказании за забивание пасхальной жертвы «при квасном» и пр.

Мишна 5. Порядок забивания пасхальных жертв в Храме

Мишна 6. Порядок передачи чаш с кровью пасхальных жертв

Мишна 7. О сменах когенов

Мишна 8. Об особенностях принесения пасхальных жертв в субботу

Мишна 9. О технике подвешивания и свежевания туш пасхальных жертв

Мишна 10. О воскурении внутренностей пасхальных жертв. Завершение принесения пасхальных жертв Талмуд - Том 12 - Вавилонская Гемара - Трактат Песахим - 1 часть - Понятия и термины «чистоты» и «скверны» - (краткий словарь)[1]

Второе по скверне - осквернившееся от первого по скверне; оскверняет только пищевые продукты терумы. В силу закона Торы, второе по скверне может быть только в пище и «жидкостях». В силу постановления мудрецов, люди иногда называются вторыми по скверне, но под этим подразумевается: «они оскверняют, как вторые по скверне».

Глиняная утварь (келей-херес) - утварь из обожжённой глины. Воспринимает скверну только в случае, если имеет «вместилище», т. е. когда в неё можно что-нибудь положить. В отличие от сосудов из других материалов, глиняные - не оскверняются прикосновением с наружной стороны, но оскверняются при попадании источника скверны во внутреннюю полость сосуда, даже если источник скверны к стенкам сосуда не прикасается. Осквернённая глиняная утварь всегда - первая по скверне; при этом она не допускает очищения.

Деревянная утварь - воспринимает скверну только в случае, если имеет «вместилище», т. е. когда в неё можно что-нибудь положить. Плоская деревянная утварь скверну не воспринимает (например, деревянная линейка) [2] . Деревянная утварь, предназначенная для сидения или лежания на ней, воспринимает скверну основы.

Деревянная утварь больших размеров (кели ha-ба бе-мидда) - воспринимает скверну, только если её можно передвигать «пустой и полной», поэтому большие лари, вмещающие в себя 40 сеа жидкости (0,3 тонны), не оскверняются.

Живая вода (майим хайим)- вода из бьющего источника. В некоторых случаях, очищение от скверны возможно только в живой воде, например, при очищении зава и завы (т. н. «гноеточивых»). Такая вода нужна при кроплении в обряде очищения после цараат (см. Скверна цара'ат) и при очищении от скверны смерти.

Заготовки металлической утвари {голмей-келей-матте-хет) - пока металлическая утварь не готова к употреблению, она скверну не воспринимает.

Земляная утварь - изделия из необожжённой глины. Скверну не воспринимает в принципе.

Источник источников скверны (ави-авот-тум'а- букв, «отец отцов скверны») - оскверняя, делает осквернённое источником скверны. Термин применяется только к трупу человека, могилам, частям трупа и т. п.

Источник скверны (ав-тум а - букв, «отец скверны») - то, что оскверняет человека, утварь и пищевые продукты. В силу закона Торы, источником скверны может быть только человек или неглиняная утварь. В Торе упоминаются 11 разновидностей источников скверны.

Каменная утварь - скверну не воспринимает в принципе.

Кожаная утварь (келей- Ър) - воспринимает скверну только в случае, когда в ней есть «вместилище», т. е. когда в неё можно что-нибудь положить (например, для того, чтобы в ней что-нибудь переносить). Если кожаная утварь создана, чтобы просто защитить предмет (как чехол), то она не оскверняется. Кожаная шитая одежда и обувь скверну воспринимает. Кожаные изделия оскверняются скверной основы в тех же случаях, что и тканые предметы.

Костяная утварь - включает в себя роговую. Воспринимает скверну только в случае, если имеет «вместилище», т. е. когда в неё можно что-нибудь положить.

Красная корова (пара адумма) - корова чистой красной масти, тушу которой сжигают вне Храма, а пепел собирают; этим пеплом, замешенным в очистительной воде, окропляют при очищении от скверны смерти.