Талмуд - Том 13 - Вавилонская Гемара - Трактат Песахим - 2 часть

Вавилонский Талмуд - Вавилонская Гемара - продолжающееся издание

Том XIII включает Мишну и Гемару второй половины (т. е. последних пяти глав) трактата Песахим («Пасхальные жертвы») из раздела «Моэд» («Праздники») и соответствует стр. 225-265 тома II, где содержатся Мишна тех же глав и Тосефта к ним.

Этот трактат, как и тр. Шаббат и Эрувин (см. тт. IX-XI), впервые переведён на русский язык. Но мы сохраняем на корешках томов нашего издания имя Н. Переферковича как дань памяти о петербургском учёном, в одиночку начавшем 120 лет назад гигантский труд по переводу Вавилонского Талмуда на русский. Отметим также, что в нашей работе мы в значительной степени следуем научному подходу р. Адина Штейнзальца к пониманию смыслов Гемары (см. его перевод трактата Песахим на современный иврит, издание The Israel Institute forTalmudic Publications, Jerusalem, 1989, vol. 7).