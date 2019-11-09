Талмуд - Том 13 - Вавилонская Гемара - Трактат Песахим - 2 часть

Талмуд - перевод Переферковича - Том 13 - Вавилонская Гемара - Трактат Песахим - 2 часть
Вавилонский Талмуд - Вавилонская Гемара - продолжающееся издание
Издательская группа «Таргум» продолжает выпуск многотомного издания перевода Вавилонского Талмуда на русский язык.
Том XIII включает Мишну и Гемару второй половины (т. е. последних пяти глав) трактата Песахим («Пасхальные жертвы») из раздела «Моэд» («Праздники») и соответствует стр. 225-265 тома II, где содержатся Мишна тех же глав и Тосефта к ним.
Этот трактат, как и тр. Шаббат и Эрувин (см. тт. IX-XI), впервые переведён на русский язык. Но мы сохраняем на корешках томов нашего издания имя Н. Переферковича как дань памяти о петербургском учёном, в одиночку начавшем 120 лет назад гигантский труд по переводу Вавилонского Талмуда на русский. Отметим также, что в нашей работе мы в значительной степени следуем научному подходу р. Адина Штейнзальца к пониманию смыслов Гемары (см. его перевод трактата Песахим на современный иврит, издание The Israel Institute forTalmudic Publications, Jerusalem, 1989, vol. 7).
Талмуд - Том XIII - Вавилонская Гемара - Трактат Песахим - 2 часть - главы VI-X
М.: Издатель Л. Городецкий, 2019. - 568 с.
ISBN 5-203-02848-7
ISBN 978-5-9903304-7-4
Талмуд - Том XIII - Вавилонская Гемара - Трактат Песахим - 2 часть - главы VI-X
Глава VI
- Мишна 1. О действиях, «оттесняющих» субботу во время Песаха
- Мишна 2. Дискуссия р. Элиэзера, р. Йепошуа и р. Акивы о действиях, «оттесняющих» субботу во время Песаха. Правило р. Акивы
- Мишна 3. В каком случае приносят вместе с песахом жершухагига
- Мишна 4. Правила принесения жертвы хагига, .
- Мишна 5. О том, кто зарезал в субботу пасхальное животное не «во имя» песаха, и о том, кто в субботу зарезал любое другое животное «во имя» песаха. Дискуссия р. ЙеЬошуа и р. Меира
- Мишна 6. О том, кто зарезал в субботу пасхальную жертву для не едящих её, или для лиц, на неё не записанных, или необрезанных, или нечистых. Что, если после зарезания оказалось, что владельцы жертвы от неё отказались, или умерли, или осквернились
Глава VII
- Мишна 1. Правила запекания песаха. Расхождения между р. Йосе Галилейским и р. Акивой
- Мишна 2 (первая часть). Не запекают песах ни на шампуре, ни на решётке
- Мишна 2 (вторая часть). Что делать, если туша песаха прикоснулась к глине печи
- Мишна 3. Как поступать, если песах обмазали маслом терумы или маслом второй десятины
- Мишна 4. О жертвоприношениях, совершаемых в состоянии ритуальной нечистоты, и о пасхальной жертве, совершаемой в том же состоянии
- Мишна 5. Об окроплении жертвенника кровью в ситуации осквернения части жертвы. Отличия правила для пасхальной жертвы
- Мишна 6. О правилах пасхального жертвоприношения в ситуации осквернения части общества
- Мишна 7. В каком случае венец первосвященника делает осквернённую пасхальную жертву годной
- Мишна 8. Правила сжигания осквернённого песаха
- Мишна 9. Время сжигания песаха, который вынесен за пределы Иерусалима или осквернён
- Мишна 10. Время сжигания костей, жил и остатков песаха Мишна 11 (первая часть). Какие части песаха пригодны в пищу
- Мишна 11 (вторая часть). О ломающем кости пасхальной жертвы
- Мишна 12. Что делать, если за пределы Иерусалима вынесешь часть туши песаха
- Мишна 13. Правила пасхальной трапезы, когда два товарищества едят вместе. Правило для слуги. Правило для невесты
Глава VIII
- Мишна 1. Правила Песаха для жены, живущей в доме мужа, для малолетнего, для сироты, для раба
- Мишна 2. О пасхальной жертве, зарезанной рабом по поручению хозяина
- Мишна 3 (первая часть). Об отце, зарезающем пасхальную жертву для того из сыновей, который первым войдёт в Иерусалим
- Мишна 3 (вторая часть). Правила записи на пасхальную жертву в товарищество и правила выхода из товарищества
- Мишна 4. Правила записи других на свою долю в товариществе
- Мишна 5. Правила зарезания песаха для зава, завы и для нидды
- Мишна 6. Правила зарезания песаха для скорбящего, для разбирающего завал, для того, кого обещали выпустить из тюрьмы, для больного и для немощного
- Мишна 7. Правила составления товарищества. Может ли оно состоять из одного человека? Не составляют товарищество из женщин, рабов и малолетних
- Мишна 8. Правила употребления пасхальной жертвы для скорбящего и для принявшего иудаизм в канун Песаха
Глава IX
- Мишна 1. О перенесении жертвоприношения на второй Песах, если не совершили его в первый Песах. О наказании за несовершение пасхального жертвоприношения
- Мишна 2. О находившемся в дальней дороге во время первого Песаха. Что такое «дальняя дорога»
- Мишна 3. Об отличиях правил первого Песаха от правил второго Песаха
- Мишна 4. О пасхальной жертве, принесённой, когда большинство общества пребывает в скверне
- Мишна 5. Об отличиях песаха при исходе из Египта от песаха следующих поколений
- Мишна 6. О правилах замены пасхальной жертвы. Разъяснение р. Акивы
- Мишна 7. Правила выбора животного для пасхальной жертвы. Как поступать, если умер человек, выбравший животное для пасхальной жертвы
- Мишна 8. Как поступать, если животное, выбранное для пасхальной жертвы, смешалось с другими жертвенными животными
- Мишна 9. Как поступают, если у товарищества потерялось его пасхальное животное
- Мишна 10. Как поступать, если у двух товариществ перепутались их пасхальные животные
- Мишна 11. Как поступать, если у двоих человек перепутались их пасхальные жертвы
Глава Х
- Мишна 1. О воздержании от еды в течение времени от минхи до пасхальной трапезы. Минимальное количество вина, которое по закону полагается употребить во время пасхальной трапезы
- Мишна 2. О благословении при первой из четырёх чаш вина .
- Мишна 3. О порядке съедания символических составляющих пасхальной трапезы
Талмуд - Том XIII - Вавилонская Гемара - Трактат Песахим - 2 часть - Глава VI
МИШНА 1. Следующие вещи во время Песаха[1] оттесняют субботу: зарезание (жертвы), кропление (жертвенника) её кровью, и очищение (михуй)[2] её внутренностей, и воскурение (на жертвеннике) её тука; но жарение её и обмывание внутренностей — не оттесняют субботу. Водружение жертвы на плечи (каркавато) и принесение её извне (субботнего) техума, а также срезание (надрезание) у неё нарыва[3] — не оттесняют субботу, а рабби Элиэзер говорит: оттесняют.
МИШНА 2. Р. Элиэзер сказал: это ведь (вытекает) из (следующего) рассуждения (дин): «если зарезание, которое есть (запрещённая в субботу) работа, оттесняет (в Песах) субботу, то действия, относящиеся (только) к шевут[4], (разве) не (тем более) оттесняют субботу?»
Возразил ему рабби Йеhошуа: законы о празднике (йом-тов) показывают (противное): в праздник дозволены (некоторые действия). запрещённые в субботу в качестве работ[5], и (наоборот) запрещены (некоторые действия), относящиеся (только) к шевут[6].
[1] Работы, совершаемые в процессе принесения пасхальной жертвы (песаха).
[2]Михуй означает действия типа: «обтирание», «промакивание» (удаление жидкости с поверхности) и т. п.
[3] Ср. с мишной Эрув. 10,13 (третья часть), см. т. XI, с. 686.
[4] «Дополнительные» субботние запреты от раббанан: к шевут относится и «надрезание» нарыва.
[5] Варка пищи, зажигание огня и др.
[6] Например, перенос вещей за границу техума. Тем самым, Иеhошуа отрицает правомерность применения в рассматриваемой ситуации рассуждения типа каль-ва-хомер, применённого Элиэзером.
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