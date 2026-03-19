Талонов - Христианская политическая экономия

Книга Александра Талонова «Христианская политическая экономия» представляет собой глубокое историко-философское исследование уникального интеллектуального течения в русской мысли конца XIX — начала XX века. Автор ставит задачу реконструировать попытки выдающихся русских философов — Владимира Соловьева, Сергия Булгакова и Николая Бердяева — создать альтернативу как бездушному капитализму, так и атеистическому социализму. Основная идея произведения заключается в том, что экономика не является автономной сферой «чистой рациональности», а должна быть подчинена высшим нравственным принципам и христианскому идеалу преображения мира.

Содержательная часть книги детально анализирует эволюцию взглядов трех мыслителей на природу хозяйства и труда. Талонов последовательно раскрывает концепцию «свободной теократии» Соловьева, где хозяйственная деятельность рассматривается как путь к собиранию всеединства. Особое внимание уделяется «Философии хозяйства» Сергия Булгакова, в которой автор находит глубокое богословское обоснование творческого труда как софийного процесса. В разделе, посвященном Николаю Бердяеву, исследуется проблема личности и свободы в тисках экономических систем, а также его идеи «христианского персонализма», противопоставленного коллективистским утопиям. Автор подчеркивает, что для всех трех философов хозяйство было не просто способом производства благ, а ареной духовной борьбы и служения ближнему.

Текст написан в высоком академическом стиле, сочетающем строгость экономического анализа с глубиной философской рефлексии. Александр Талонов мастерски демонстрирует, как русская религиозная философия предвосхитила многие современные дискуссии о социальной ответственности бизнеса и этике потребления. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто ищет способы примирения веры и профессиональной деятельности в сфере экономики и управления. Это чтение помогает осознать, что подлинное богатство нации не исчерпывается показателями ВВП, но коренится в способности общества организовать свою материальную жизнь в согласии с правдой Божией и достоинством человека.

монография

Москва: Издательство «Русайнс», 2020. 148 с.

ISBN 978-5-43654976-7־

Талонов Александр - Христианская политическая экономия: В.С. Соловьев, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев - Содержание

Christian Political Economy

От автора

Вместо предисловия

1. «Вековечный вопрос» истории человечества и его решение новой наукой

2. Контуры христианской политической экономии

3. К новой парадигме: ни социализм, ни капитализм

4. Реформация и аскетическая дисциплина личности

5. Свобода как право на неравенство

6. Нравственное оправдание богатства

7. Социализм и христианство

8. Расплата за столетний путь русской интеллигенции

9. Атеистическо-богоборческий социализм

10. Гуманистический социализм

11. Христианский социализм

12. Либерализм и религия

13. Собственность

14. Путь социальной любви

15. Праведность как критерий деятельности индивида (критика со стороны либералов)

16. Христианская политэкономия и социальный реформизм

17. Христианская политэкономия как наука активного действия

18. Послесловие как предисловие

19. О пользе ленивых законодателей и градоначальников (перечитывая классиков)

Литература