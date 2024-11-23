Ат-Тантаві - Загальне уявлення про Іслам
Шановний читачу, богословська праця «Загальне уявлення про Іслам» шейха Алі ат-Тантаві є, мабуть, найбільше разів виданою в Україні книжкою, що присвячена основам ісламського віровчення. Вона витримала вже вісім видань та розповсюдилася Україною й країнами близького й далекого закордоння у кількості понад ЗО 000 примірників. Таємниця такої популярності полягає у тому, що «Загальне уявлення про Іслам» написане простою й зрозумілою будь-якому читачеві мовою. Як на мене, головна заслуга шейха Ат-Тантаві полягає у тому, що він, уникаючи складних теологічних формулювань, не надто обтяжуючи текст специфічними богословськими термінами, чітко й лаконічно викладає принципи ісламської віри. Завдяки цьому він знаходить свого читача — людину, котра пристрасно бажає дізнатися про свого Творця, чи визначитися з метою свого життя, а можливо й відшукати сенс цього самого життя, чи хоча б просто познайомитися з багатющою духовною традицією Ісламу.
«Загальне уявлення про Іслам» перекладено з арабської мови й адаптовано для російськомовного (а відтепер і україномовного) читача. Необхідно підкреслити, що під час перекладу аятів Священного Корану редакційна колегія спиралася та використовувала найбільш авторитетні переклади значень Священного Корану. Суттєво полегшувало працю те, що усі багатозначні й метафоричні аяти Корану детально тлумачив сам шейх Ат-Тантаві, щоби читач мав чітке уявлення про правильне канонічне значення цитованого фрагменту. Книга призначена не для легкого поверхового прочитання, але є орієнтованою на уважного, вдумливого читача, котрий розмірковує.
Шановні читачі! Бажаю вам щирої віри, душевної чистоти, справедливості й благородних вчинків.
Алі Ат-Тантаві - Загальне уявлення про Іслам
Переклад з арабської російською Абдул-Вахаб Мадвар, переклад українською Юрій Косенко. — К.: Ансар Фаундейшн, 2014 р. — 248 с.
ISBN 99921-23-67-2
ISBN 966-7927-01-6
ISBN 978-617-7238-14-9
Алі Ат-Тантаві - Загальне уявлення про Іслам – Зміст
Передмова
Передмова до російського видання
Редакційні примітки
Передмова
Мотиви написання книги
Розділ І Вступ
- Що таке смерть?! Та в чому полягає в сутність?
Розділ II ІСЛАМ
- Що таке Іслам?
- Отже, що таке Іслам? І як стати мусульманином?
Розділ III Загальна термінологія
- Елементарне й теоретичне знання
- Очевидна істина та ідеологія (віровчення)
Розділ IV Правила віровчень
- Перше правило
- Друге правило
- Третє правило
- Четверте правило
- П’яте правило
- Шосте правило
- Обмеженість слів
- Сьоме правило
- Восьме правило
Розділ V Віра в Аллага
- Існування Аллага
- Аллаг — Господь світів
- Аллаг — Володар Всесвіту
- Бог, Якому поклоняємось
Розділ VI Монотеїзм
- Духовний аспект поклоніння Богу
- Основа монотеїзму
- Любов до Аллага й страх перед Ним
- Аяти Корану про якості Аллага
- Аяти Корану з очевидним та переносним значенням
- Сприйняття та розуміння цих аятів мусульманами
- Види поклоніння Богові (ібадат)
- Мета поклоніння Богові
- Резюме
- Наукові дослідження та вивчення природничих наук
- До питання про віру в Бога та винагороду за добрі
Розділ XII Віра у посланців
- Сутність посланця
- Посланець не знає потаємного
- Посланців багато, а послання, фактично, єдине
- Відповідь на питання: «Чому місія Мухаммада ^ — унікальна та завершальна?»
- Іслам не робить відмінностей між посланцями
- Посланці в Корані
- Чудеса
- Карама (Божа щедрість)
- Чудеса та чари
- Чудеса Мухаммада
- Це був Мухаммад!
Розділ XIII Віра в книги
- Коран
- Віра в інші Книги
- Сувої Ібрагіма
- Тора - Таврат
- Забур
- Євангелія - Інджіль
- Підсумок
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