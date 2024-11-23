Шановний читачу, богословська праця «Загальне уявлення про Іслам» шейха Алі ат-Тантаві є, мабуть, найбільше разів виданою в Україні книжкою, що присвячена основам ісламського віровчення. Вона витримала вже вісім видань та розповсюдилася Україною й країнами близького й далекого закордоння у кількості понад ЗО 000 примірників. Таємниця такої популярності полягає у тому, що «Загальне уявлення про Іслам» написане простою й зрозумілою будь-якому читачеві мовою. Як на мене, головна заслуга шейха Ат-Тантаві полягає у тому, що він, уникаючи складних теологічних формулювань, не надто обтяжуючи текст специфічними богословськими термінами, чітко й лаконічно викладає принципи ісламської віри. Завдяки цьому він знаходить свого читача — людину, котра пристрасно бажає дізнатися про свого Творця, чи визначитися з метою свого життя, а можливо й відшукати сенс цього самого життя, чи хоча б просто познайомитися з багатющою духовною традицією Ісламу.

«Загальне уявлення про Іслам» перекладено з арабської мови й адаптовано для російськомовного (а відтепер і україномовного) читача. Необхідно підкреслити, що під час перекладу аятів Священного Корану редакційна колегія спиралася та використовувала найбільш авторитетні переклади значень Священного Корану. Суттєво полегшувало працю те, що усі багатозначні й метафоричні аяти Корану детально тлумачив сам шейх Ат-Тантаві, щоби читач мав чітке уявлення про правильне канонічне значення цитованого фрагменту. Книга призначена не для легкого поверхового прочитання, але є орієнтованою на уважного, вдумливого читача, котрий розмірковує.

Шановні читачі! Бажаю вам щирої віри, душевної чистоти, справедливості й благородних вчинків.

Алі Ат-Тантаві - Загальне уявлення про Іслам

Переклад з арабської російською Абдул-Вахаб Мадвар, переклад українською Юрій Косенко. — К.: Ансар Фаундейшн, 2014 р. — 248 с.

ISBN 99921-23-67-2

ISBN 966-7927-01-6

ISBN 978-617-7238-14-9

Алі Ат-Тантаві - Загальне уявлення про Іслам – Зміст

Передмова

Передмова до російського видання

Редакційні примітки

Передмова

Мотиви написання книги

Розділ І Вступ

Що таке смерть?! Та в чому полягає в сутність?

Розділ II ІСЛАМ

Що таке Іслам?

Отже, що таке Іслам? І як стати мусульманином?

Розділ III Загальна термінологія

Елементарне й теоретичне знання

Очевидна істина та ідеологія (віровчення)

Розділ IV Правила віровчень

Перше правило

Друге правило

Третє правило

Четверте правило

П’яте правило

Шосте правило

Обмеженість слів

Сьоме правило

Восьме правило

Розділ V Віра в Аллага

Існування Аллага

Аллаг — Господь світів

Аллаг — Володар Всесвіту

Бог, Якому поклоняємось

Розділ VI Монотеїзм

Духовний аспект поклоніння Богу

Основа монотеїзму

Любов до Аллага й страх перед Ним

Аяти Корану про якості Аллага

Аяти Корану з очевидним та переносним значенням

Сприйняття та розуміння цих аятів мусульманами

Види поклоніння Богові (ібадат)

Мета поклоніння Богові

Резюме

Наукові дослідження та вивчення природничих наук

До питання про віру в Бога та винагороду за добрі

Розділ XII Віра у посланців

Сутність посланця

Посланець не знає потаємного

Посланців багато, а послання, фактично, єдине

Відповідь на питання: «Чому місія Мухаммада ^ — унікальна та завершальна?»

Іслам не робить відмінностей між посланцями

Посланці в Корані

Чудеса

Карама (Божа щедрість)

Чудеса та чари

Чудеса Мухаммада

Це був Мухаммад!

Розділ XIII Віра в книги