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Ат-Тантаві - Загальне уявлення про Іслам

Алі Ат-Тантаві - Загальне уявлення про Іслам
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Category ESXATOS BOOKS, ISLAM, UKRAINIAN LANGUAGE
Шановний читачу, богословська праця «Загальне уявлення про Іслам» шейха Алі ат-Тантаві є, мабуть, найбільше разів виданою в Україні книжкою, що присвячена основам ісламського віровчення. Вона витримала вже вісім видань та розповсюдилася Україною й країнами близького й далекого закордоння у кількості понад ЗО 000 примірників. Таємниця такої популярності полягає у тому, що «Загальне уявлення про Іслам» написане простою й зрозумілою будь-якому читачеві мовою. Як на мене, головна заслуга шейха Ат-Тантаві полягає у тому, що він, уникаючи складних теологічних формулювань, не надто обтяжуючи текст специфічними богословськими термінами, чітко й лаконічно викладає принципи ісламської віри. Завдяки цьому він знаходить свого читача — людину, котра пристрасно бажає дізнатися про свого Творця, чи визначитися з метою свого життя, а можливо й відшукати сенс цього самого життя, чи хоча б просто познайомитися з багатющою духовною традицією Ісламу.
«Загальне уявлення про Іслам» перекладено з арабської мови й адаптовано для російськомовного (а відтепер і україномовного) читача. Необхідно підкреслити, що під час перекладу аятів Священного Корану редакційна колегія спиралася та використовувала найбільш авторитетні переклади значень Священного Корану. Суттєво полегшувало працю те, що усі багатозначні й метафоричні аяти Корану детально тлумачив сам шейх Ат-Тантаві, щоби читач мав чітке уявлення про правильне канонічне значення цитованого фрагменту. Книга призначена не для легкого поверхового прочитання, але є орієнтованою на уважного, вдумливого читача, котрий розмірковує.
Шановні читачі! Бажаю вам щирої віри, душевної чистоти, справедливості й благородних вчинків.

Алі Ат-Тантаві - Загальне уявлення про Іслам

Переклад з арабської російською Абдул-Вахаб Мадвар, переклад українською Юрій Косенко. — К.: Ансар Фаундейшн, 2014 р. — 248 с.
ISBN 99921-23-67-2
ISBN 966-7927-01-6
ISBN 978-617-7238-14-9

Алі Ат-Тантаві - Загальне уявлення про Іслам – Зміст

Передмова
Передмова до російського видання
Редакційні примітки
Передмова
Мотиви написання книги
Розділ І Вступ
  • Що таке смерть?! Та в чому полягає в сутність?
Розділ II ІСЛАМ
  • Що таке Іслам?
  • Отже, що таке Іслам? І як стати мусульманином?
Розділ III Загальна термінологія
  • Елементарне й теоретичне знання
  • Очевидна істина та ідеологія (віровчення)
Розділ IV Правила віровчень
  • Перше правило
  • Друге правило
  • Третє правило
  • Четверте правило
  • П’яте правило
  • Шосте правило
  • Обмеженість слів
  • Сьоме правило
  • Восьме правило
Розділ V Віра в Аллага
  • Існування Аллага
  • Аллаг — Господь світів
  • Аллаг — Володар Всесвіту
  • Бог, Якому поклоняємось
Розділ VI Монотеїзм
  • Духовний аспект поклоніння Богу
  • Основа монотеїзму
  • Любов до Аллага й страх перед Ним
  • Аяти Корану про якості Аллага
  • Аяти Корану з очевидним та переносним значенням
  • Сприйняття та розуміння цих аятів мусульманами
  • Види поклоніння Богові (ібадат)
  • Мета поклоніння Богові
  • Резюме
  • Наукові дослідження та вивчення природничих наук
  • До питання про віру в Бога та винагороду за добрі
Розділ XII Віра у посланців
  • Сутність посланця
  • Посланець не знає потаємного
  • Посланців багато, а послання, фактично, єдине
  • Відповідь на питання: «Чому місія Мухаммада ^ — унікальна та завершальна?»
  • Іслам не робить відмінностей між посланцями
  • Посланці в Корані
  • Чудеса
  • Карама (Божа щедрість)
  • Чудеса та чари
  • Чудеса Мухаммада
  • Це був Мухаммад!
Розділ XIII Віра в книги
  • Коран
  • Віра в інші Книги
  • Сувої Ібрагіма
  • Тора - Таврат
  • Забур
  • Євангелія - Інджіль
  • Підсумок
Views 234
Rating 3.0 / 5
Added 23.11.2024
Author brat Vadim
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3.0/5 (2)

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