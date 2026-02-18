Тао Лю - Китайские мифы
Китайская мифология — это зеркало земного устройства. В этой книге Тао Тао Лю раскрывает перед читателем грандиозную панораму небесного мира, организованного подобно великой империи. Вы узнаете о Нефритовом императоре, возглавляющем бюрократический аппарат богов, о мудром и дерзком Сунь Укуне (Царе обезьян) и о мистических драконах, повелевающих водами и небесами.
Автор проводит нас от мифов о сотворении мира первочеловеком Паньгу до легенд о богине Нюйве, создавшей людей из глины. Это не просто пересказ сюжетов, а глубокое исследование того, как древние верования сформировали китайскую этику, отношение к природе и само понятие гармонии между Небом и Землей.
Тао Тао Лю - Китайские мифы - От Царя обезьян и Нефритового императора до небесных драконов и духов стихий
Пер. с англ. В. Горохова. — Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 224 с.: ил. — (Мифы от и до).
ISBN 978-5-00214-224-8
Тао Тао Лю - Китайские мифы – Содержание
Глава 1. Краткая история китайской мифологии
Глава 2. Литературные традиции Китая
Глава 3. Мифы о сотворении мира и происхождении человечества
Глава 4. Первые боги
Глава 5. Полубоги и герои классической эпохи
Глава 6. Священные реки и горы
Глава 7. Влияние буддизма
Глава 8. Легенды империи Мин
Глава 9. Даосизм и народные верования
Приложение
Храмы и праздники в современном Китае
Хронология
Литература для дальнейшего чтения
Источники иллюстраций
