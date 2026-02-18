Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Тао Лю - Китайские мифы

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philology Literature, *Fantasy/Science Fiction, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Мифы от и до (24 books)

Китайская мифология — это зеркало земного устройства. В этой книге Тао Тао Лю раскрывает перед читателем грандиозную панораму небесного мира, организованного подобно великой империи. Вы узнаете о Нефритовом императоре, возглавляющем бюрократический аппарат богов, о мудром и дерзком Сунь Укуне (Царе обезьян) и о мистических драконах, повелевающих водами и небесами.

Автор проводит нас от мифов о сотворении мира первочеловеком Паньгу до легенд о богине Нюйве, создавшей людей из глины. Это не просто пересказ сюжетов, а глубокое исследование того, как древние верования сформировали китайскую этику, отношение к природе и само понятие гармонии между Небом и Землей.

Тао Тао Лю - Китайские мифы - От Царя обезьян и Нефритового императора до небесных драконов и духов стихий

Пер. с англ. В. Горохова. — Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 224 с.: ил. — (Мифы от и до).

ISBN 978-5-00214-224-8

Тао Тао Лю - Китайские мифы – Содержание

  • Глава 1. Краткая история китайской мифологии

  • Глава 2. Литературные традиции Китая

  • Глава 3. Мифы о сотворении мира и происхождении человечества

  • Глава 4. Первые боги

  • Глава 5. Полубоги и герои классической эпохи

  • Глава 6. Священные реки и горы

  • Глава 7. Влияние буддизма

  • Глава 8. Легенды империи Мин

  • Глава 9. Даосизм и народные верования

Приложение

Храмы и праздники в современном Китае

Хронология

Литература для дальнейшего чтения

Источники иллюстраций

Views 94
Rating
Added 18.02.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

