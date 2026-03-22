Исследование посвящено культурно-историческому контексту последнего из Евангелий и рассматривает религиозную жизнь в Палестине и Иерусалиме в I в. н. э. По мнению автора, Четвертое Евангелие появилось как своеобразный ответ на изменившуюся ситуацию после падения Иерусалима в 70 г. и вобрало в себя немало особенностей новой иудейской реальности. Особое внимание уделяется появлению в Израиле нового социального слоя - мудрецов, которые играли важную роль после разрушения иерусалимского Храма и ослабления саддукеев как религиозной и политической партии.

Александр Тарасенко - Четвертое Евангелие и его палестинский контекст

Второе издание:

СПб.: Алетейя, 2022. — 328 с.

ISBN 978-5-91419-358-1

Также первое издание:

Издательство "Алетейя", Санкт-Петербург, 2010 г.

ISBN 978-5-91419-368-1

Александр Тарасенко - Четвертое Евангелие и его палестинский контекст - Содержание

Введение. Обзор Евангелия

1. Автор, адресат, дата, цель

2. Стиль, слог и терминология Евангелия

Часть 1. Место конфликта: святой город

1.1. Иерусалим как необходимое место действия

1.2. Царский город и город царя

1.3. Иерусалим и Храм в античных источниках

1.4. Синагоги Иерусалима в Четвертом Евангелии

1.5. Иерусалим и Эрец-Исраэль в Четвертом Евангелии

1.6. Мудрецы как новый социальный класс Иерусалима

Часть 2. Участники конфликта: школы мудрецов

2.1. Гиллель и Шаммай как основоположники конфликта

2.2. Галилеянин Иисус как продолжатель конфликта

2.3. Современники Иисуса как лидеры конфликта

2.4. Пророки как участники религиозного конфликта

2.5. Познание и спасение в раввинистической культуре

2.6. Отношения с римлянами

2.7. Фарисеи и антиримское восстание 66-73 гг

2.8. Мессия и язычники в Четвертом Евангелии

2.9. Скрытые участники конфликта

2.10. Иоанн бен Захария как участник конфликта

Часть 3. Суть конфликта: мессианские знамения

3.1. Критика Четвертого Евангелия на фоне античной критики

3.2. Античная критика истории и мифологии

3.3. Ключевые темы Евангелия

3.4. Теология Евангелия как отражение центральной темы Библии

3.5. Первосвященническая молитва Иисуса

3.6. Экзегетика первосвященнической молитвы Иисуса

3.7. Теологический анализ первосвященнической молитвы

3.8. Антропология Евангелия

3.9. Любовь как центр и смысл учения последнего из Евангелий

3.10. Оборот «во имя» в еврейской литературе

3.11. «Жизнь вечная» в контексте еврейской ментальности

Заключение. Евангелие внутри его культуры

1. Четвертое Евангелие и его литературное окружение

2. Автор и его религиозное окружение

Приложения

Приложение 1. Религиозная и геополитическая ситуации в I в. н. э

Приложение 2. Эллинизм

Приложение 3. Появление римлян в Палестине

Приложение 4. Еврейская миссия в эпоху Второго Храма

Приложение 5. Греко-римский антисемитизм

Список сокращений

Библиография