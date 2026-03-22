Тарасенко - Четвертое Евангелие и его палестинский контекст

Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History, Religious Studies Atheism

Исследование посвящено культурно-историческому контексту последнего из Евангелий и рассматривает религиозную жизнь в Палестине и Иерусалиме в I в. н. э. По мнению автора, Четвертое Евангелие появилось как своеобразный ответ на изменившуюся ситуацию после падения Иерусалима в 70 г. и вобрало в себя немало особенностей новой иудейской реальности. Особое внимание уделяется появлению в Израиле нового социального слоя - мудрецов, которые играли важную роль после разрушения иерусалимского Храма и ослабления саддукеев как религиозной и политической партии.

Второе издание:

СПб.: Алетейя, 2022. — 328 с.

ISBN 978-5-91419-358-1

Также первое издание:

Издательство "Алетейя", Санкт-Петербург, 2010 г.

ISBN 978-5-91419-368-1

Александр Тарасенко - Четвертое Евангелие и его палестинский контекст - Содержание

Введение. Обзор Евангелия

  • 1. Автор, адресат, дата, цель

  • 2. Стиль, слог и терминология Евангелия

Часть 1. Место конфликта: святой город

  • 1.1. Иерусалим как необходимое место действия

  • 1.2. Царский город и город царя

  • 1.3. Иерусалим и Храм в античных источниках

  • 1.4. Синагоги Иерусалима в Четвертом Евангелии

  • 1.5. Иерусалим и Эрец-Исраэль в Четвертом Евангелии

  • 1.6. Мудрецы как новый социальный класс Иерусалима

Часть 2. Участники конфликта: школы мудрецов

  • 2.1. Гиллель и Шаммай как основоположники конфликта

  • 2.2. Галилеянин Иисус как продолжатель конфликта

  • 2.3. Современники Иисуса как лидеры конфликта

  • 2.4. Пророки как участники религиозного конфликта

  • 2.5. Познание и спасение в раввинистической культуре

  • 2.6. Отношения с римлянами

  • 2.7. Фарисеи и антиримское восстание 66-73 гг

  • 2.8. Мессия и язычники в Четвертом Евангелии

  • 2.9. Скрытые участники конфликта

  • 2.10. Иоанн бен Захария как участник конфликта

Часть 3. Суть конфликта: мессианские знамения

  • 3.1. Критика Четвертого Евангелия на фоне античной критики

  • 3.2. Античная критика истории и мифологии

  • 3.3. Ключевые темы Евангелия

  • 3.4. Теология Евангелия как отражение центральной темы Библии

  • 3.5. Первосвященническая молитва Иисуса

  • 3.6. Экзегетика первосвященнической молитвы Иисуса

  • 3.7. Теологический анализ первосвященнической молитвы

  • 3.8. Антропология Евангелия

  • 3.9. Любовь как центр и смысл учения последнего из Евангелий

  • 3.10. Оборот «во имя» в еврейской литературе

  • 3.11. «Жизнь вечная» в контексте еврейской ментальности

Заключение. Евангелие внутри его культуры

1. Четвертое Евангелие и его литературное окружение

2. Автор и его религиозное окружение

Приложения

  • Приложение 1. Религиозная и геополитическая ситуации в I в. н. э

  • Приложение 2. Эллинизм

  • Приложение 3. Появление римлян в Палестине

  • Приложение 4. Еврейская миссия в эпоху Второго Храма

  • Приложение 5. Греко-римский антисемитизм

Список сокращений

Библиография

