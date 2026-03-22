Тарасенко - Еврейская миссия в эпоху Второго Храма

Опубликовано в журнале Богословские размышления № 12, 2011, с. 84-111.

1. Введение: исторические предпосылки

Несмотря на то, что Библия (как и другая, современная ей религиозная литература) не содержит учения о миссии, она присутствует там de facto. Более того, исторические предпосылки миссии в самой истории Израиля очевидны. До своего расселения в Ханаане избранный народ проделал немалый географический и исторический путь. Выйдя с Аравийского полуострова, семитские кочевники надолго поселились в южной Месопотамии, где они заметно потеснили шумеров и со временем основали доминирующие государства Ассирия и Вавилон. Еще до образования семитской доминанты в Месопотамии часть из аравийских кочевников переселилась в экономически развитый Египет. Именно там, на восточной стороне дельты Нила (Быт. 46:34; 47:6) семиты стали заметным этническим меньшинством: Быт. 45:10; Исх. 1:9-10; Juvil. 46:13. Поэтому, их осознанный исход из Египта был не только политическим, но и культурно-религиозным событием. Так, Тора запрещает возврат в Египет и подчеркивает особенную, не экономическую основу еврейского государства в Палестине – ср. Вт. 17:16 и 11:10 сл. Ханаан стал обетованной землей Израиля, что поместило евреев на пересечении основных торговых и военных путей Ближнего Востока. Визит царицы Йемена в Иерусалим с целью «испытать загадками» Соломона (3 Цар. 10:1; 2 Пар. 9:1) можно рассматривать как дипломатический ход для налаживания торговых отношений с царем, который посылал совместные морские экспедиции с финикийцами (2 Пар. 9:21). С перспективы миссии такое стратегическое положение Израиля на перепутье так называемого «плодородного полумесяца» выглядит замыслом Божьим.

Именно это удобное географическое расположение на не самых плодородных землях Ближнего Востока сделало евреев народом, открытым для общения с другими культурами. Указание на полусемитские корни евреев в Иез. 16:3, 45 (амореи и хетты) вовсе не случайно – евреи постоянно жили в окружении разных народов и невольно приобщились не только к их традициям, но и (прежде всего) языкам. В этом аспекте показательны слова Иосифа в AJ 20.11.2 §264:

Дело в том, что у нас не уважаются те, кто изучил много языков или умеет украшать речь свою красивыми оборотами. Это умение считается принадлежностью не только свободорожденных людей, но и рабов. Лишь те, которые в точности знают закон и отличаются умением толковать Священное Писание, признаются истинно образованными людьми.