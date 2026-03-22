Тарасенко - Иерусалим и фарисейское доминирование в эпоху Второго Храма

А. А. Тарасенко - Ин. 12:19 в контексте фарисейского доминирования в эпоху Второго храма

Опубликовано: Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». 2020. Выпуск 20. С. 26–83.

Аннотация: В статье проанализирован известный в западной библеистике тезис Мортона Смита о незначительном политическом и религиозном влиянии фарисеев, который на протяжении десятилетий привлекает внимание многих историков и теологов, исследователей Нового Завета. С целью показать эту тему как можно более объемно, автор уделяет большое внимание иудейским и христианским источникам начала новой эры, а также современным исследованиям. Кроме того, он считает, что источники изображают фарисеев обитающими в Иерусалиме не по причине их малой численности и узкого географического распространения, а в силу того, что столица иудейского мира была главным, исключительным центром духовной и интеллектуальной жизни евреев. Святой город притягивал и другие иудейские группы и секты, включая ессеев, так как в нем находился единственный легальный, с точки зрения палестинских евреев, Храм и множество синагог. По мнению автора, фарисеи как широкое движение были достаточно влиятельной группой и оказывали заметное влияние на жизнь Иерусалима и Иудеи до 70 г.

Ключевые слова: хасидеи, фарисеи, ессеи, саддукеи, синагога, Иерусалим, Ездра, Ирод Великий, Хасмонеи.

Тарасенко Александр Александрович – доктор теологии (Карлов университет); Карловы Вары (Чешская Республика) ([email protected])

Для цитирования: Тарасенко А. А. Иерусалим и фарисейское доминирование в эпоху Второго Храма // Скрижали. Серия «Ветхозаветные исследования». 2020. Выпуск 20. С. 26–83.