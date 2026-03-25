Тарасенко - О древности и популярности жанра фантастики

Статья представляет собой главу из монографии «Идеализм и реализм вымысла: фантастика de jure и de facto» (в работе). Ее автор считает фантастику древним жанром и причисляет к создателям литературного вымысла не только великого аэда Гомера, но и его критика Платона, а также и других «серьезных» авторов – Цицерона, Лукиана и Апулея. Причиной критики Гомера автор считает профессиональную зависть к талантливому и популярному поэту. В статье использованы многие древние источники, в которых красочный вымысел использован как важный атрибут литературы, включая философскую. Он рассматривает Гомеровские поэмы в качестве скорее социальной или даже научной фантастики, чем фэнтези. В конце статьи помещена таблица, в которой сравниваются основные характеристики мифа, фэнтези и научной фантастики.



Было достаточно сказано о пренебрежительном отношении многих поклонников «серьезной» литературы к современной фантастике в целом. Теперь же следует дополнить сказанное несколькими замечаниями, чтобы далее развить тему, заявленную в названии этой главы. Подобное пренебрежительное отношение в немалой степени обосновано тем, что зачастую в фантастике чудесное вольно или невольно отвлекает внимание читателей от реальности бытия и жизненной драмы, уводит его в мир грез. (Именно поэтому фантастику считают формой эскапизма, однако здесь она не сильно отличается от всей художественной литературы, а также от религии, особенно тех ее форм, которые придают большое значение медитации.) Прежде всего это определено самой природой фантастики, которой трудно обойтись без чудесного, а затем – низким качеством многих произведений этого жанра с точки зрения литературной критики, да и требовательных, вдумчивых читателей. Последнее же во многом связано с тем, что по мере развития печатного дела и домашних пишущих устройств, немалое число романтиков и фантазеров, искренне верящих в свое призвание, получили доступ к созданию идеальной и правдоподобной иллюзии. Со временем количество не переросло в качество, но лишь увеличило объем того, что прежде было метко названо «нуль-литературой». Люди, не обладающие ярко-выраженным писательским даром, пошли «по пути наименьшего сопротивления», то есть стали создавать фантастику в чистом виде, а не художественную литературу, доля вымысла в которой в незначительной степени превосходит ту меру, сверх которой в век технического прогресса и начинается фантастика.



А. А. Тарасенко - О древности и популярности жанра фантастики

Скрижали. 2023. Выпуск 23. С. 94–155.