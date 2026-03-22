Александр Тарасенко - Портрет Мессии в литературе эпохи Второго Храма

Опубликовано в журнале "Богословские размышления", № 11, 2010 г., с. 30-42.

1. Введение

Традиционно принято считать, что в начале новой эры еврейскому народу были присущи мессианские и эсхатологические настроения. С этим можно согласиться только отчасти, так как наши источники сообщают о подобных настроениях лишь в отношении Палестины и особенно Иудеи. К тому же, некоторые события еврейской истории явно не имели мессианской и эсхатологической окраски. Так, например, известно что даже антиримское восстание 66–73 гг. не носило мессианского характера. Неоднократно делались попытки объяснить этот факт политической корректностью авторов. Например, молчание Иосифа Флавия об эсхатологическом мессианизме ессеев объясняется подозрительностью римлян или с целью сделать иудаизм более приемлемым для римлян, а молчание Мишны может быть объяснено той же причиной, а также конфликтом с нарождавшимся христианством. Тем не менее, Четвертое Евангелие (написанное в те же годы, что и труды Иосифа Флавия, а также некоторые тексты Мишны) вовсе не умалчивает о мессианских ожиданиях евреев довоенной эпохи. Известно, что после взятия Иерусалима Помпеем в 63 г. до н. э. мессианская идея все чаще встречается в религиозных текстах на территории Палестины.

Еврейские и римские источники эпохи Второго Храма нередко упоминают мессианские чаяния различных религиозных и социальных групп Палестины: Дан. 9:25; Лк. 3:15; 24:21; Ин. 1:19, 25; 4:25, 29; 10:24; Тацит. История 5.13; Светоний. Клавдий 25.4; Веспасиан 4.5; Иосиф. Война 6.5.4 §311-315; Дион 66.1.2-4; М. Берахот 1:5; Сота 9:15; и др. Первая христианская история упоминает споры апостолов с иудеями о мессианском статусе Иисуса: Деян. 2:30-32; 17:3; 18:5, 28. В основном, мессианизм был острой темой для жителей Земли обетованной. В Диаспоре эти чаяния или не существовали вовсе или были настолько слабы, что источники не отметили их – сцена в Деян. 28:22-23 свидетельствует лишь о любопытстве провинциалов к событиям в Эрец-Исраэль. Поэтому понимание событий в Палестине и Иерусалиме в прокураторство Понятия Пилата, описанные Евангелиями, напрямую зависит от знания богатого контекста мессианских воззрений иудеев той эпохи. В силу исторических причин иудаизм до 70 г. неразрывно связан с мессианской идеей, которая расколола религиозные силы Израиля I в. н. э. на враждующие группы. (Несмотря на возражение Religionsgeschichtiche Schule: «“мессианской догматики” не существовало».) Общественная и религиозная жизнь Иерусалима и (отчасти) Палестины была пропитана ожиданием скорого прихода Мессии; при этом Иерусалим как святой город отличался особенным фанатизмом – ср. вспышки ненависти толпы в Деян. 7:57-59; 21:27-34; 22:22-23; Иосиф. Древности 13.13.5 §372 (ср. М. Сукка 4:9; Т. Сукка 3:16; ТВ. Сукка 48б); и др.

Ожидание религиозными фанатиками скорого конца было настолько очевидным, что перед крупными еврейскими праздниками (Иосиф. Война 1.4.3 §88: «самое лучшее время для мятежа») прокуратор оставлял стратегически безопасную Кесарию и лично вводил в Иерусалим дополнительный гарнизон (например, «один легион для подавления всякой попытки иудеев к восстанию» – Иосиф. Древности 17.10.1 §251). Случалось это обычно в Пятидесятницу (Иосиф. Древности 17.10.2 §254; Война 2.3.1 §42-44) или на Пасху. Фраза братьев Иисуса в Ин. 7:3-4 свидетельствует, что и в Суккот, один из трех важных праздников, когда все мужчины должны были собраться в Иерусалиме (Вт. 16:16), евреи ожидали Мессию. Ин. 10:22-24 показывает подобное мессианское ожидание и на Ханукку. Одно из сообщений Иосифа также свидетельствует об обострении религиозного фанатизма евреев, которые закидали царя Александра Янная лимонами именно в Суккот: Древности 13.13.5 §372; ср. М. Сукка 4:9; Т. Сукка 3:16; ТВ. Сукка 48б. На праздники собирались возбужденные и вооруженные (хотя бы камнями) толпы: Пятидесятница – Война 1.13.3 §253; Древности 14.13.4 §337-338; Пасха – Война 2.1.3 §10-13; 2.12.1 §224-225. В галереях Храма располагались римские солдаты (Иосиф. Древности 20.5.3; 20.8.11 §192; Война 2.12.1 §224; 5.5.8 §244), чье присутствие порой приводило к столкновениям с религиозными фанатиками (Иосиф. Древности 20.5.3 §105-112; Война 2.12.1 §223-227). Последствия силового напряжения, вероятно, и отмечены в Лк. 13:1.

Все это подвигает исследователя Нового Завета пристально взглянуть на документальные свидетельства той эпохи, которая стала поворотной в истории Израиля и всего Средиземноморья.



