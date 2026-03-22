Александр Тарасенко - Роберт Эйзенман и его magnum opus «Иаков, брат Иисуса, и свитки Мертвого моря» - Рецензия

Опубликовано: Скрижали, 15, 2018, с. 158–169

Представляемая здесь объемная монография стала итогом многолетних исследований профессора Калифорнийского государственного университета Роберта Эйзенмана и следует в ряду многих других его публикаций, посвященных Иакову Праведному, предположительно – автору Послания Иакова. По сути, она – итог его многолетних исследований, венец целой череды изданий. Эту довольно весомую (во всех смыслах слова) серию книг можно было бы кратко озаглавить «Иаков, Кумран и первые христиане».



Верность профессора Эйзенмана его, как кажется, любимой и главной теме на протяжении многих лет вызывает уважение. Первая работа в сфере поиска исторического Иакова, брата Иисуса, в иудейских текстах I в. вышла еще в 1986 г. под интригующим названием «Иаков Праведный в пешере Аввакума», а через десять лет она была включена как отдельная глава в авторский сборник под мало говорящим названием «Свитки Мертвого моря и первые христиане»; в нем авторитетному представителю иудеохристианства была отведена большая часть монографии. Уже в этом сборнике Р. Эйзенман четко определил свою позицию по отношению к наиболее известным лидерам раннего христианства, что хорошо видно в названиях следующих глав: «Павел как иродианин» и «Окончательное доказательство того, что Иаков и Праведный учитель – одно и то же лицо». В дальнейшем он неуклонно придерживался однажды избранной концепции, заключавшейся в том, что Иаков Праведный, брат Иисуса из Назарета, первый «епископ» Иерусалимской Церкви, аскет и мученик, был настолько значимой фигурой раннего христианства, что именно он упоминается в кумранских текстах под именем Праведного учителя, в то время как его противник апостол Павел – под именем Нечестивого священника.

Впрочем, этот исследователь стал широко известен благодаря одной из своих последующих монографий на эту же тему с весьма претенциозным названием – «Иаков, брат Иисуса: ключ к раскрытию секретов раннего христианства и свитков Мертвого моря». Она подоспела уже в следую- щем году после выхода в свет сборника «Свитки Мертвого моря и первые христиане» и стала своеобразным «научным» бестселлером, «прославившим» (или лучше сказать, ославившим) своего создателя. В этом весьма объемном труде (вполне справедливо названном «magnum opus»1) автор охватил широкий диапазон тем в истории Израиля и раннего христианства, пообещав (уже в Эпилоге) сосредоточиться на самом Иакове как кумранском Праведном учителе во втором томе. Подобную затянутость изложения книги Р. Эйзенмана (а также большую временную дистанцию между выходом в свет первого и второго томов) его критик Дж. Пайнтер объясняет желанием исследователя с помощью обилия деталей защитить свою необычную позицию от нападок оппонентов.