Александр Тарасенко (род. 1965, г. Мелитополь Запорожской области). Доктор теологии. Автор монографий и статей по библеистике.

В сфере фантастики опубликовал рассказ «Письмо ушельца» («Искатель», 1988) и статью «О древности и популярности жанра фантастики» («Скрижали», 2023).

Александр Тарасенко - Врачебная ошибка

Молчаливое Евангелие

Опубликовано в журнале "Млечный путь, 21 век" № 3, 2023 (44), Иерусалим

Пробуждение

И вот здесь следует напомнить, что обычный поход дальней разведки длится как минимум полгода по земному календарю, но это если не повезет с открытием. Известно, что даже мертвая экзопланета могла задержать возвращение корабля разведки на Землю. Этот же поход затянулся на год с лишним – водные и пищевые запасы пополнялись на месте; после хорошей обработки местные дары не казались опасными, а натуральные, пусть и чужие, продукты всегда приятней походного пайка. Вот и посчитайте: более года пациент находился в глубоком анабиозе, затем после броска домой его передали местной службе, а та через несколько недель переправила камеру со спящим на Землю. В общем вышло, насколько я помню запись в истории болезни, без малого пятнадцать земных месяцев. Но это только срок от начала комы до прибытия на Землю. А там с пробуждением не торопились, желая прежде шаг за шагом выработать верную схему лечения. Случай был неординарным, поэтому начало возвращения к жизни затянулось еще на пару месяцев. Вы же понимаете, конференции, симпозиумы, совещания… Фантасты уже писали всякую чушь о пробуждении комара. Наконецто, консилиум врачей Клиники реабилитации астронавтов и других лечебных центров разработал методологию, и пациента стали выводить из анабиоза.

Все прошло удачно: пульс и дыхание больного пришли в норму спящего человека, только вот сам спящий не захотел пробуждаться. Он просто продолжал свое небытие, но теперь в виде крепкого сна. Небо свидетель: такого еще в нашей практике не случалось! Как сказала наша шеф-уборщица: «Что-то у него не сконтактировало по пути от правой стопы к левому уху». Вы находите это смешным? Но, между прочим, под ее присмотром роботы-уборщики работали очень квалифицированно. Вы же понимаете, «не боги горшки обжигают»…