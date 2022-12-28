Нет, наверное, другого столь же мифологизированного государства, нежели Империя ромеев. Причем, практически одинаково лживы и «черный» миф о ней и «белый». Но при этом, в каждом из них есть немалая доля правды... Как такое возможно? Именно об этом книга.

Изначально именуя империю Византией, западные историки сознательно идут на подлог, они тем самым реквизируют римское наследство. Точно так же, как это сделали крестоносцы, взявшие и разграбившие Константинополь в 1204 году.

А между тем государство, столицей которого был этот город, и являлось собственно Римской империей, сохраняя преемственность власти, принципов, культуры. Но это была православная империя, и это оказалось в её судьбе главным. Это был её смысл, и это объясняет её немыслимость. Ведь в таких геополитических условиях, при такой внутренней нестабильности, казалось бы, и сотню лет протянуть нельзя, не то что больше тысячи.

Дмитрий Борисович Тараторин - Битва за безмолвие. В поисках «византийства»

Москва; Берлин : «Директмедиа Паблишинг», 2020. - 200 с.

ISBN 978-5-4499-1262-6

Дмитрий Борисович Тараторин - Битва за безмолвие. В поисках «византийства» - Содержание

Константа империи

Кровь и капуста

Мост в вечность

Темные Ангелы

Кто Богу мил?

Битва обреченных

Маньяк и Суровый

С кого начинается Родина

Готский меч

Иго против ига

Ультрас и Автократор

Настоящий Император и благоверная блудница

«Сталинский маршал» Велизарий

«Искал хуже, но не нашел»

Византийский «напалм»

Золотой нос

Право человека

Причем здесь Ницше?

Дерьмократор

Империя и пустыня

Оригиналы

Феодорино горе, пьяница и конюх

Проблема Фотия

Три эпохи

Болгарский проект

Слепая ярость

Крестоносцы и монголы

Грекопадение

Катастрофа Манцикерта

Две Пальмиры

Век Комнинов

Никейские победители

Последняя династия

Битва за вечность

Имперская гражданская

Между папой и султаном

Святые коллаборанты

«Распростерся над городом глубокий мрак»

После конца

Тайна фанариотов

Византизм по-русски

Черная рука

Последний бой

Библиография