Тарнакин - Ленинградская духовная академия
Монография священника Николая Тарнакина посвящена первому периоду существования Ленинградской Духовной Академии и семинарии после их воссоздания в 1946 году. На основе значительного массива архивных документов автор исследует восстановление духовного образования в послевоенном Ленинграде, формирование профессорско-преподавательской и студенческой корпораций, учебные программы, богослужебную и внеучебную жизнь, а также механизмы сохранения дореволюционной академической традиции в условиях советской государственной политики в отношении Церкви.
Особое место занимает исследование научно-богословской деятельности Ленинградских духовных школ: публикаций преподавателей, участия в конференциях и межхристианских собеседованиях, подготовки кандидатских сочинений, магистерских и докторских диссертаций. Автор показывает роль митрополита Григория (Чукова) в становлении академии и рассматривает Ленинградскую Духовную Академию как пространство сложного взаимодействия церковной традиции, богословской науки, пастырской подготовки и советской действительности.
Тарнакин Николай – Ленинградская духовная академия – Конец 1940-х — середина 1960-х гг.: образование и наука
Тарнакин Н. А., свящ. Ленинградская духовная академия (конец 1940-х — середина 1960-х гг.): образование и наука: монография / священник Николай Тарнакин; предисл. О. Ю. Васильевой, прот. К. Костромина; Санкт-Петербургская духовная академия. – СПб.: Изд-во СПбДА, 2026. – 292 с.
ISBN 978-5-6054640-3-7
Тарнакин Николай – Ленинградская духовная академия – Содержание
Ольга Юрьевна Васильева. «...Есть место подвижничеству, слабостям, трагедиям выбора»
Протоиерей Константин Костромин. «Нельзя не отдать дань тем, кто творил не “благодаря”, а “вопреки”»
Благодарности
Введение
Глава 1. Возрождение и преемственность богословского образования в г. Ленинграде
Возрождение богословского образования
Преемственность в образовании
Преподаваемые дисциплины
Профессорско-преподавательская корпорация
Преемственность в науке
Публикационная активность преподавателей
Участие преподавателей в конференциях
Система ученых степеней и званий
Выводы по главе
Глава 2. Состояние богословской образовательной деятельности Ленинградской Духовной Академии и семинарии
Административное устройство Ленинградской Духовной Академии и семинарии
Ректоры Ленинградской Духовной Академии и семинарии
Инспекторы
Профессорско-преподавательская корпорация Ленинградской Духовной Академии и семинарии
Студенческая корпорация Ленинградской Духовной Академии и семинарии
Очная форма обучения (стационары и экстерны)
Заочный сектор
Расписание недели
Учебное время
Внеучебное время
Выводы по главе
Глава 3. Состояние научно-богословской деятельности Ленинградской Духовной Академии и семинарии
Публикационная активность профессорско-преподавательской корпорации
Богословие
Патрология
Библеистика
История
Инославие
Церковно-практические дисциплины
Профессорско-преподавательская корпорация на конференциях и богословских собеседованиях
Защиты ученых степеней
Подготовка кандидатских сочинений
Защита магистерских диссертаций
Защита докторских диссертаций
Выводы по главе
Заключение
Список источников и литературы
Источники
Литература
Приложение 1
Именной указатель
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