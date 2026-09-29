Тарнакин - Ленинградская духовная академия

Монография священника Николая Тарнакина посвящена первому периоду существования Ленинградской Духовной Академии и семинарии после их воссоздания в 1946 году. На основе значительного массива архивных документов автор исследует восстановление духовного образования в послевоенном Ленинграде, формирование профессорско-преподавательской и студенческой корпораций, учебные программы, богослужебную и внеучебную жизнь, а также механизмы сохранения дореволюционной академической традиции в условиях советской государственной политики в отношении Церкви.

Особое место занимает исследование научно-богословской деятельности Ленинградских духовных школ: публикаций преподавателей, участия в конференциях и межхристианских собеседованиях, подготовки кандидатских сочинений, магистерских и докторских диссертаций. Автор показывает роль митрополита Григория (Чукова) в становлении академии и рассматривает Ленинградскую Духовную Академию как пространство сложного взаимодействия церковной традиции, богословской науки, пастырской подготовки и советской действительности.

Тарнакин Николай – Ленинградская духовная академия – Конец 1940-х — середина 1960-х гг.: образование и наука

Тарнакин Н. А., свящ. Ленинградская духовная академия (конец 1940-х — середина 1960-х гг.): образование и наука: монография / священник Николай Тарнакин; предисл. О. Ю. Васильевой, прот. К. Костромина; Санкт-Петербургская духовная академия. – СПб.: Изд-во СПбДА, 2026. – 292 с.

ISBN 978-5-6054640-3-7

Тарнакин Николай – Ленинградская духовная академия – Содержание