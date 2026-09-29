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Тарнакин - Ленинградская духовная академия

Тарнакин - Ленинградская духовная академия
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, ORTHODOXY, Theology, History, **History of Russian Orthodoxy

Монография священника Николая Тарнакина посвящена первому периоду существования Ленинградской Духовной Академии и семинарии после их воссоздания в 1946 году. На основе значительного массива архивных документов автор исследует восстановление духовного образования в послевоенном Ленинграде, формирование профессорско-преподавательской и студенческой корпораций, учебные программы, богослужебную и внеучебную жизнь, а также механизмы сохранения дореволюционной академической традиции в условиях советской государственной политики в отношении Церкви.

Особое место занимает исследование научно-богословской деятельности Ленинградских духовных школ: публикаций преподавателей, участия в конференциях и межхристианских собеседованиях, подготовки кандидатских сочинений, магистерских и докторских диссертаций. Автор показывает роль митрополита Григория (Чукова) в становлении академии и рассматривает Ленинградскую Духовную Академию как пространство сложного взаимодействия церковной традиции, богословской науки, пастырской подготовки и советской действительности.

Тарнакин Николай – Ленинградская духовная академия – Конец 1940-х — середина 1960-х гг.: образование и наука

Тарнакин Н. А., свящ. Ленинградская духовная академия (конец 1940-х — середина 1960-х гг.): образование и наука: монография / священник Николай Тарнакин; предисл. О. Ю. Васильевой, прот. К. Костромина; Санкт-Петербургская духовная академия. – СПб.: Изд-во СПбДА, 2026. – 292 с.
ISBN 978-5-6054640-3-7

Тарнакин Николай – Ленинградская духовная академия – Содержание

  • Ольга Юрьевна Васильева. «...Есть место подвижничеству, слабостям, трагедиям выбора»

  • Протоиерей Константин Костромин. «Нельзя не отдать дань тем, кто творил не “благодаря”, а “вопреки”»

  • Благодарности

  • Введение

  • Глава 1. Возрождение и преемственность богословского образования в г. Ленинграде

    • Возрождение богословского образования

    • Преемственность в образовании

      • Преподаваемые дисциплины

      • Профессорско-преподавательская корпорация

    • Преемственность в науке

      • Публикационная активность преподавателей

      • Участие преподавателей в конференциях

      • Система ученых степеней и званий

    • Выводы по главе

  • Глава 2. Состояние богословской образовательной деятельности Ленинградской Духовной Академии и семинарии

    • Административное устройство Ленинградской Духовной Академии и семинарии

      • Ректоры Ленинградской Духовной Академии и семинарии

      • Инспекторы

    • Профессорско-преподавательская корпорация Ленинградской Духовной Академии и семинарии

    • Студенческая корпорация Ленинградской Духовной Академии и семинарии

      • Очная форма обучения (стационары и экстерны)

      • Заочный сектор

    • Расписание недели

      • Учебное время

      • Внеучебное время

    • Выводы по главе

  • Глава 3. Состояние научно-богословской деятельности Ленинградской Духовной Академии и семинарии

    • Публикационная активность профессорско-преподавательской корпорации

      • Богословие

      • Патрология

      • Библеистика

      • История

      • Инославие

      • Церковно-практические дисциплины

    • Профессорско-преподавательская корпорация на конференциях и богословских собеседованиях

    • Защиты ученых степеней

      • Подготовка кандидатских сочинений

      • Защита магистерских диссертаций

      • Защита докторских диссертаций

    • Выводы по главе

  • Заключение

  • Список источников и литературы

    • Источники

    • Литература

  • Приложение 1

  • Именной указатель

Views 58
Rating 5.0 / 5
Added 29.09.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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