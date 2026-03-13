Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Татаринов - Библия и зарубежная литература Средневековья и Возрождения - Учеб. Пособие

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Educational, Cultural Studies Art

Учебное пособие А. В. Татаринова «Библия и зарубежная литература Средневековья и Возрождения» представляет собой глубокое литературоведческое исследование, раскрывающее механизмы взаимодействия священного текста с европейской словесностью в переломные эпохи её развития. Автор ставит перед собой задачу показать, как библейское миросозерцание определяло эстетические каноны, жанровую систему и саму концепцию человека в литературе. Основная идея книги заключается в том, что средневековая и ренессансная словесность не просто заимствовала сюжеты из Писания, а существовала внутри библейского контекста, переосмысливая его через призму рыцарского этоса, народной культуры и гуманистических идеалов.

Содержательная часть пособия логически разделена на два больших блока. В разделе, посвященном Средневековью, Татаринов анализирует феномен теоцентризма, исследуя, как библейская экзегеза влияла на структуру героического эпоса, видений и житийной литературы. Особое внимание уделяется «Божественной комедии» Данте как синтезу библейской космологии и средневековой философии. Во второй части, посвященной Возрождению, автор прослеживает процесс «антропологического поворота», когда библейские образы начинают служить для раскрытия титанизма человеческой личности в творчестве Петрарки, Эразма Роттердамского, Рабле и Шекспира. Автор демонстрирует, как в этот период зарождается драматический конфликт между вечными истинами Откровения и новой, секулярной реальностью.

Текст написан в строгом академическом стиле, характерном для университетского пособия, но при этом отличается концептуальной новизной и философской глубиной. А. В. Татаринов не ограничивается простым пересказом памятников литературы, а вовлекает читателя в сложный диалог о природе символа, метафоры и религиозного сознания. Работа служит незаменимым ресурсом для студентов-филологов, культурологов и всех, кто стремится понять генезис европейской культуры. Это чтение позволяет увидеть историю литературы не как смену стилей, а как непрерывный процесс духовного поиска, где Библия неизменно остается главным ориентиром и источником вдохновения.

Татаринов А.В. - Библия и зарубежная литература Средневековья и Возрождения - Учеб. Пособие

Москва : ФЛИНТА, 2024. — 344 с.

ISBN 978-5-9765-5386-6.

Татаринов А.В. - Библия и зарубежная литература Средневековья и Возрождения – Содержание

Введение

РАЗДЕЛ I. БИБЛИЯ: КНИГИ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТОВ

  • Глава 1. Библейский сюжет в ключевых событиях

    • 1.1. Сотворение мира

    • 1.2. Грехопадение человека

    • 1.3. Первое пришествие Христа

    • 1.4. Второе пришествие Христа

  • Глава 2. Жанровая система Ветхого Завета

    • 2.1. Хроникально-эпические тексты

    • 2.2. Лиро-дидактические тексты

    • 2.3. Пророческие тексты

  • Глава 3. Жанровая система Нового Завета

    • 3.1. Евангелие: четыре текста и единый сюжет

    • 3.2. Жанровая характеристика Евангелия

    • 3.3. Евангельский сюжет как система событий

    • 3.4. Евангельский сюжет как система имен

    • 3.5. Евангельский сюжет как система конфликтов

    • 3.6. Евангельский сюжет как система речей

    • 3.7. «Деяния апостолов»: развитие евангельского сюжета

    • 3.8. Апостольские послания

    • 3.9. Новозаветные апокрифы

РАЗДЕЛ II. СЛОВЕСНОСТЬ И ЛИТЕРАТУРА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

  • Глава 1. Византийская духовная словесность

    • 1.1. Богословские тексты

    • 1.2. Аскетические тексты

    • 1.3. Духовная поэзия

    • 1.4. Жития святых

  • Глава 2. Западноевропейская словесность и литература

    • 2.1. Книга Боэция «Утешение философией»

    • 2.2. Исповедь и автобиография

    • 2.3. Героический эпос

    • 2.4. Рыцарская литература: роман и поэзия

    • 2.5. Поэмы Данте

    • 2.6. Поэзия вагантов и Франсуа Вийона

РАЗДЕЛ III. СЛОВЕСНОСТЬ И ЛИТЕРАТУРА ВОЗРОЖДЕНИЯ

  • Глава 1. Словесность Возрождения

    • 1.1. Книга Франческо Петрарки «Моя тайна, или Книга бесед о презрении к миру»

    • 1.2. Книга Никколо Макиавелли «Государь»

    • 1.3. Мартин Лютер и его словесность

    • 1.4. Книга Эразма Роттердамского «Похвала Глупости»

    • 1.5. Книга Томаса Мора «Утопия»

    • 1.6. Книга Мишеля Монтеня «Опыты»

  • Глава 2. Литература Возрождения

    • 2.1. Книга Джованни Боккаччо «Декамерон»

    • 2.2. Книга Джеффри Чосера «Кентерберийские рассказы»

    • 2.3. Роман Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»

    • 2.4. Поэма Торквато Тассо «Освобождённый Иерусалим»

    • 2.5. Трагедии Шекспира

    • 2.6. Роман Сервантеса «Дон Кихот»

  • Заключение

ПРИЛОЖЕНИЕ

  • Список произведений

  • Темы семинаров

  • Типовые вопросы к семинарским занятиям

  • Вопросы к экзамену

  • Дополнительная литература

  • Вопросы и задания для самооценки и самопознания

Rating
Added 13.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

