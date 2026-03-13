Татаринов - Библия и зарубежная литература Средневековья и Возрождения - Учеб. Пособие

Учебное пособие А. В. Татаринова «Библия и зарубежная литература Средневековья и Возрождения» представляет собой глубокое литературоведческое исследование, раскрывающее механизмы взаимодействия священного текста с европейской словесностью в переломные эпохи её развития. Автор ставит перед собой задачу показать, как библейское миросозерцание определяло эстетические каноны, жанровую систему и саму концепцию человека в литературе. Основная идея книги заключается в том, что средневековая и ренессансная словесность не просто заимствовала сюжеты из Писания, а существовала внутри библейского контекста, переосмысливая его через призму рыцарского этоса, народной культуры и гуманистических идеалов.

Содержательная часть пособия логически разделена на два больших блока. В разделе, посвященном Средневековью, Татаринов анализирует феномен теоцентризма, исследуя, как библейская экзегеза влияла на структуру героического эпоса, видений и житийной литературы. Особое внимание уделяется «Божественной комедии» Данте как синтезу библейской космологии и средневековой философии. Во второй части, посвященной Возрождению, автор прослеживает процесс «антропологического поворота», когда библейские образы начинают служить для раскрытия титанизма человеческой личности в творчестве Петрарки, Эразма Роттердамского, Рабле и Шекспира. Автор демонстрирует, как в этот период зарождается драматический конфликт между вечными истинами Откровения и новой, секулярной реальностью.

Текст написан в строгом академическом стиле, характерном для университетского пособия, но при этом отличается концептуальной новизной и философской глубиной. А. В. Татаринов не ограничивается простым пересказом памятников литературы, а вовлекает читателя в сложный диалог о природе символа, метафоры и религиозного сознания. Работа служит незаменимым ресурсом для студентов-филологов, культурологов и всех, кто стремится понять генезис европейской культуры. Это чтение позволяет увидеть историю литературы не как смену стилей, а как непрерывный процесс духовного поиска, где Библия неизменно остается главным ориентиром и источником вдохновения.

Татаринов А.В. - Библия и зарубежная литература Средневековья и Возрождения - Учеб. Пособие

Москва : ФЛИНТА, 2024. — 344 с.

ISBN 978-5-9765-5386-6.

Татаринов А.В. - Библия и зарубежная литература Средневековья и Возрождения – Содержание

Введение

РАЗДЕЛ I. БИБЛИЯ: КНИГИ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТОВ

Глава 1. Библейский сюжет в ключевых событиях 1.1. Сотворение мира 1.2. Грехопадение человека 1.3. Первое пришествие Христа 1.4. Второе пришествие Христа

Глава 2. Жанровая система Ветхого Завета 2.1. Хроникально-эпические тексты 2.2. Лиро-дидактические тексты 2.3. Пророческие тексты

Глава 3. Жанровая система Нового Завета 3.1. Евангелие: четыре текста и единый сюжет 3.2. Жанровая характеристика Евангелия 3.3. Евангельский сюжет как система событий 3.4. Евангельский сюжет как система имен 3.5. Евангельский сюжет как система конфликтов 3.6. Евангельский сюжет как система речей 3.7. «Деяния апостолов»: развитие евангельского сюжета 3.8. Апостольские послания 3.9. Новозаветные апокрифы



РАЗДЕЛ II. СЛОВЕСНОСТЬ И ЛИТЕРАТУРА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Глава 1. Византийская духовная словесность 1.1. Богословские тексты 1.2. Аскетические тексты 1.3. Духовная поэзия 1.4. Жития святых

Глава 2. Западноевропейская словесность и литература 2.1. Книга Боэция «Утешение философией» 2.2. Исповедь и автобиография 2.3. Героический эпос 2.4. Рыцарская литература: роман и поэзия 2.5. Поэмы Данте 2.6. Поэзия вагантов и Франсуа Вийона



РАЗДЕЛ III. СЛОВЕСНОСТЬ И ЛИТЕРАТУРА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Глава 1. Словесность Возрождения 1.1. Книга Франческо Петрарки «Моя тайна, или Книга бесед о презрении к миру» 1.2. Книга Никколо Макиавелли «Государь» 1.3. Мартин Лютер и его словесность 1.4. Книга Эразма Роттердамского «Похвала Глупости» 1.5. Книга Томаса Мора «Утопия» 1.6. Книга Мишеля Монтеня «Опыты»

Глава 2. Литература Возрождения 2.1. Книга Джованни Боккаччо «Декамерон» 2.2. Книга Джеффри Чосера «Кентерберийские рассказы» 2.3. Роман Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» 2.4. Поэма Торквато Тассо «Освобождённый Иерусалим» 2.5. Трагедии Шекспира 2.6. Роман Сервантеса «Дон Кихот»

Заключение

ПРИЛОЖЕНИЕ