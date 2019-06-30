Татаринов - Немецко-русский научно-богословский словарь
Настоящий «Немецко-русский научно-богословский словарь» представляет собой составную часть учебно-методического комплекса для студентов высших духовных учебных заведений, изучающих немецкий язык как иностранный, а также для студентов светских вузов, обучающихся по направлению подготовки 033400 «Теология». Его можно использовать при изучении иностранного языка студентами и аспирантами философских и исторических факультетов, специализирующихся по философии религии и истории Церкви. Словарь может быть полезен широкому кругу лиц, интересующихся немецкой богословской литературой.
В словаре представлена богословская лексика и общенаучная терминология (включая речевые клише), характерная для научно-богословских текстов на немецком языке и зачастую отсутствующая в общедоступных немецко-русских словарях и толковых словарях немецкого языка.
Татаринов В. А., Лаврентьев А. В., Мраморное А. И. - Немецко-русский научно-богословский словарь
Отв. ред. К. И. Уколов
СПб.: Алетейя, 2012. - 192 с. - (Международная библиотека журнала «Славянское терминоведение». Т. 2).
ISBN 978-5-91419-653-7
Татаринов В. - Немецко-русский научно-богословский словарь - Содержание
- Предисловие
- О пользовании словарем
- A-Z
- Список имен
Татаринов В. - Немецко-русский научно-богословский словарь - О пользовании словарем
Все термины (независимо от частеречной принадлежности) расположены в словаре в алфавитном порядке.
Для составных терминов принята алфавитно-гнездовая система (артикль и окончание в алфавите не учитываются). Терминологические словосочетания (субстантивно-адъективные и субстантивно-глагольные) следует находить по основному термину-имени существительному, при этом ведущий термин в словосочетании заменяется начальной буквой с точкой.
No comments yet. Be the first!