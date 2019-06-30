Татаринов - Немецко-русский научно-богословский словарь

Настоящий «Немецко-русский научно-богословский словарь» представляет собой составную часть учебно-методического комплекса для студентов высших духовных учебных заведений, изучающих немецкий язык как иностранный, а также для студентов светских вузов, обучающихся по направлению подготовки 033400 «Теология». Его можно использовать при изучении иностранного языка студентами и аспирантами философских и исторических факультетов, специализирующихся по философии религии и истории Церкви. Словарь может быть полезен широкому кругу лиц, интересующихся немецкой богословской литературой.

В словаре представлена богословская лексика и общенаучная терминология (включая речевые клише), характерная для научно-богословских текстов на немецком языке и зачастую отсутствующая в общедоступных немецко-русских словарях и толковых словарях немецкого языка.