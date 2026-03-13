Татц - Воля, свобода и судьба

Цель книги - дать всеобъемлющее представление об основных идеях, которые необходимо усвоить для изучения воли человека, ее свободного проявления и многих других смежных тем, обсуждаемых в Торе. Главы этой книги имеют разный объем, потому что в ней было уделено больше внимания тем разделам, которые менее известны и зачастую неправильно понимаются. Те читатели, которые хотят получить дополнительную информацию, могут обратиться к источникам, указанным в ссылках.

Существа, стоящие на ступеньках творения, те, что выше нас, и те, что ниже нас, не свободны. Ангелы не выбирают в том смысле, в котором могут выбирать люди. Они не могут отклоняться от выполнения своей задачи. С другой стороны, животные не имеют реального выбора. Животное видит только непосредственные и очень ограниченные следственные варианты, и поэтому оно не свободно выбирать что-либо кроме действий, порожденных его инстинктами.

Животные могут выбирать только на самом низком уровне, ограниченном вопросами материальной целесообразности. У ангелов слишком возвышенный уровень, чтобы они могли быть свободными, а у животных выбор совершенно примитивен.

Люди занимают промежуточный уровень между ангелами и животными. Они видят обе эти крайности. Они чувствуют зов возвышенных и благородных устремлений, и при этом испытывают также животные побуждения. Человек находится между высшими и низшими мирами, между ангельским и земным. Именно поэтому он свободен выбирать. Напряжение между "возвышенным" и "низким" как раз и создает то пространство, в котором может существовать свобода выбора.

Мидраш рабба (Рабба, 8:4-5) так описывает это состояние:

Прежде чем создать человека, Б-г сказал: "Сделаем человека". Одна из проблем этого высказывания состоит в употреблении множественного числа: "Сделаем...". Ведь иудаизм строго

придерживается концепции Единства Б-га. Что значит "Сделаем"?

Мидраш дает несколько объяснений этой проблематичной грамматической формы. Одно из них такое. Когда Б-г решил создать Человека, Он посоветовался с ангелами относительно "мидот", качеств, которые надо собрать в человеке при его сотворении. Были рассмотрены доброта, правдивость, милосердие и другие качества, которые будут присущи человеку. Так что же, приступим? Милосердие сказало: "Да, сотвори человека - он будет милосердным". Правда сказала: "Нет, не надо - он погрязнет во лжи". Разгорелся космический спор. Некоторые качества, включенные в характер человека, требовали приступить к созданию человека, а некоторые возражали. Пока они спорили между собой, Б־г начал создавать человека.

Простое объяснение этому мидрашу таково. Поскольку спор оказался неразрешимым, Б-г игнорировал обе стороны и создал человека так, как считал нужным. Но это неправильное толкование. В действительности, мудрецы-составители мидраша учат здесь, что Б-г спросил совета и принял полученные советы. В результате этих советов возник острый конфликт, и Б-г создал противоречивое существо - человека. Человек - это бурный спор, неразрешимый конфликт между несовместимыми побуждениями. И этот конфликт стал главной сутью человеческого бытия.

Акива Татц - Воля, свобода и судьба - Свобода выбора в иудаизме

Таргум пресс

2021 by A. Tatz - 255 с.

Original English edition:

Will, Freedom and Destiny

by Akiva Tatz

Russian translation by Nachum Purer

Published by Targum Press, 2014

ISBN 978-1-61465-199-4

Акива Татц - Воля, свобода и судьба - Свобода выбора в иудаизме - Содержание

Предисловие автора

ЧАСТЬ I. СВОБОДА ВЫБОРА И ЛИЧНОСТЬ

Глава 1. Выбор и творение: революционный замысел

Глава 2. Для чего нужна свобода выбора?

Глава 3. Границы свободы выбора

Глава 4. Место свободного выбора

Глава 5. В точке выбора

Глава 6. Процесс выбора

Глава 7. Грехи великих людей

ЧАСТЬ II. ТВОЯ СВОБОДА ВЫБОРА И ДРУГИЕ ЛЮДИ

Глава 8. Влияет ли мой свободный выбор на тебя?

ЧАСТЬ III. ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРЕДВИДЕНИЕ И СВОБОДА ВЫБОРА

Глава 9. Предвидение и свобода выбора

Глава 10. Реальность выбора

Глава 11. Что препятствует свободе выбора

Глава 12. Намерения и результаты

ЧАСТЬ IV. РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ ВЫБИРАТЬ

Глава 13. Исправление воли: раскаяние

Глава 14. Совершенствование воли: молитва

Глава 15. Проверка воли: испытания

ЧАСТЬ V. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И ПРЕПЯТСТВИЯ

Глава 16. Мораль: руководство для правильного выбора

Глава 17. Воображение и искажение реальности

Глава 18. Воля и нереальная личность: проблема "эго"

Глава 19. От воли к действию: проблема верности своему выбору

ЧАСТЬ VI. ЗА ПРЕДЕЛАМИ СВОБОДЫ ВЫБОРА