Татульченков - Второе Пришествие по полочкам

Книга Максима Татульченкова представляет собой систематическое исследование библейских текстов о Втором Пришествии Иисуса Христа и связанных с ним эсхатологических событиях. Автор стремится собрать разрозненные свидетельства Священного Писания в единую последовательную картину, сопоставляя новозаветные тексты о возвращении Христа, воскресении мёртвых, восхищении Церкви, Божьем суде и Армагеддоне с ветхозаветными пророчествами, историческими повествованиями, псалмами, праздниками и образами.

Особенность книги заключается в её сквозном интертекстуальном методе: одни библейские места рассматриваются как ключи к истолкованию других. Автор последовательно обосновывает связь Второго Пришествия с окончанием великой скорби, воскресением праведников, восхищением Церкви, «последней трубой», поражением антихриста, Армагеддонской битвой, судом над «Вавилоном» и началом тысячелетнего царства. Значительная часть исследования посвящена поиску ветхозаветных прообразов этих событий. При этом эсхатология понимается не только как схема будущего: заключительные разделы переводят её в практическую плоскость христианского бодрствования, верности, святости и ответственности перед грядущим Христом.

Татульченков Максим – Второе Пришествие по полочкам

Татульченков М. Ю. Второе Пришествие по полочкам. — Boop Market, 2026. — 346 с.

ISBN 979-8-2359-8152-2

Татульченков Максим – Второе Пришествие по полочкам – Содержание