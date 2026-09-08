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Татульченков - Второе Пришествие по полочкам

Татульченков - Второе Пришествие по полочкам
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, **Eschatology

Книга Максима Татульченкова представляет собой систематическое исследование библейских текстов о Втором Пришествии Иисуса Христа и связанных с ним эсхатологических событиях. Автор стремится собрать разрозненные свидетельства Священного Писания в единую последовательную картину, сопоставляя новозаветные тексты о возвращении Христа, воскресении мёртвых, восхищении Церкви, Божьем суде и Армагеддоне с ветхозаветными пророчествами, историческими повествованиями, псалмами, праздниками и образами.

Особенность книги заключается в её сквозном интертекстуальном методе: одни библейские места рассматриваются как ключи к истолкованию других. Автор последовательно обосновывает связь Второго Пришествия с окончанием великой скорби, воскресением праведников, восхищением Церкви, «последней трубой», поражением антихриста, Армагеддонской битвой, судом над «Вавилоном» и началом тысячелетнего царства. Значительная часть исследования посвящена поиску ветхозаветных прообразов этих событий. При этом эсхатология понимается не только как схема будущего: заключительные разделы переводят её в практическую плоскость христианского бодрствования, верности, святости и ответственности перед грядущим Христом.

Татульченков Максим – Второе Пришествие по полочкам

Татульченков М. Ю. Второе Пришествие по полочкам. — Boop Market, 2026. — 346 с.

ISBN 979-8-2359-8152-2

Татульченков Максим – Второе Пришествие по полочкам – Содержание

  • Предисловие

  • А. Второе Пришествие

  • Б. Божий суд над миром

  • В. Воскресение мёртвых

  • Г. Восхищение Церкви

  • Д. Последняя труба

  • Е. Ветхозаветные прообразы Второго Пришествия — Израильские праздники

  • Ж. Армагеддон

  • З. Суд над «Вавилоном — великой блудницей»

  • И. «День Господень»

  • К. Ветхозаветные пророчества о Втором Пришествии

  • Л. Пророческие Псалмы о Втором Пришествии

  • М. Притчи-прообразы Второго Пришествия

  • Н. Когда Он вернётся?

  • О. Наша ответственность и награда

Views 91
Rating 5.0 / 5
Added 08.09.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (4 comments)

Z
zalservik 1 day ago
Благодарю.
V
valeriyD 1 day ago
А где библиография?
B
brat lexmak 13 hours ago
В этой книге традиционная библиография отсутствует. Возможно (как вариант), автор не увидел необходимости в отдельном списке литературы, поскольку книга опирается исключительно на один первоисточник — текст Библии в Синодальном переводе. Работа представляет собой справочник-систематизацию самих библейских стихов и пророчеств. При этом все точные ссылки на главы и стихи указаны автором прямо в тексте перед цитатами.
V
viastyle 1 day ago
Судя по оглавлению, это серьезный достойный труд

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