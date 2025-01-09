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Таунсенд - Как принимать решения

Таунсенд - Как принимать решения
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Мы тратим колоссальное количество энергии на колебания: «А что, если я ошибусь?», «Что скажут другие?», «А вдруг есть вариант лучше?». Джон Таунсенд объясняет, что нерешительность — это форма психологического застоя, которая истощает ресурсы мозга. Он предлагает пошаговую систему, которая помогает очистить процесс выбора от эмоционального шума.

Книга учит, как собирать информацию, как слушать свою интуицию (не путая ее с тревогой) и как брать на себя ответственность за последствия, не занимаясь самобичеванием. Это идеальный гид для тех, кто хочет принимать решения быстрее, точнее и спокойнее.

Джон Таунсенд - Как принимать решения - Краткое, но исчерпывающее руководство

Пер. с англ. — М.: Триада, 2022. — 148 с.

ISBN 978-5-86181-680-9

Джон Таунсенд - Как принимать решения – Содержание

Вступление: У вас проблемы? Тогда мы идем к вам!

  • Первый принцип: Не играйте с чувствами в прятки

  • Второй принцип: Обратитесь к надежным людям

  • Третий принцип: Четко очертите границы «зоны бедствия»

  • Четвертый принцип: Преодолейте страх

  • Пятый принцип: Контролируйте только то, что вам подвластно

  • Шестой принцип: Составьте подробный план действий

  • Седьмой принцип: Выполните свой план верных действий!

Заключение: Что делать дальше?

Views 314
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
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