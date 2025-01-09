Таунсенд - Кто вами управляет
У каждого в окружении есть человек, который умеет «нажать на нужные кнопки»: критикующий родственник, вечно недовольный начальник или друг-манипулятор. После общения с ними мы чувствуем себя опустошенными. Джон Таунсенд объясняет: проблема не в том, что эти люди существуют, а в том, что мы позволяем им управлять нашими эмоциями.
Книга учит переходить от автоматических реакций к осознанному поведению. Вы узнаете, как нейтрализовать чужую агрессию, как перестать оправдываться и как выстроить такие границы, через которые ни один манипулятор не сможет пробиться.
Джон Таунсенд - Кто вами управляет - Учимся иметь дело с людьми, которые осложняют нам жизнь
Перевод с английского. - СПб.: Мирт, 2008. — 254 с.
ISBN 978-5-88869-225-7
Джон Таунсенд - Кто вами управляет – Содержание
Благодарности
Введение. Уязвимое место обнаружено. Почему бы не вое- пользоваться этим?
Часть первая. Постарайтесь понять человека, доставляющего вам беспокойство
Глава 1. Взгляд изнутри. Как связаны манипулятор и его жертва?
Глава 2. Постановка диагноза. Осознание собственного положения
Часть вторая. Оставляем прошлое ради будущего
Глава 3. Подготовка к действиям. Осмысление собственных неудач
Глава 4. Новый взгляд на перемены. Ваша точка отсчета
Часть третья. Источники, из которых необходимо черпать силы для осуществления изменений
Глава 5. Источник № 1: Бог
Глава 6. Источник № 2: ваша жизнь
Глава 7. Источник № 3: окружающие вас люди (нормальные взаимоотношения)
Глава 8. Источник № 4: личные установки
Глава 9. Источник № 5: ваши слова
Глава 10. Источник № 6: ваши поступки
Глава 11. Источник № 7: процесс
Заключение. Пересмотренные взаимоотношения
Примечания
Дополнительная литература
Условные сокращения книг Библии
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