У каждого в окружении есть человек, который умеет «нажать на нужные кнопки»: критикующий родственник, вечно недовольный начальник или друг-манипулятор. После общения с ними мы чувствуем себя опустошенными. Джон Таунсенд объясняет: проблема не в том, что эти люди существуют, а в том, что мы позволяем им управлять нашими эмоциями.

Книга учит переходить от автоматических реакций к осознанному поведению. Вы узнаете, как нейтрализовать чужую агрессию, как перестать оправдываться и как выстроить такие границы, через которые ни один манипулятор не сможет пробиться.

Джон Таунсенд - Кто вами управляет - Учимся иметь дело с людьми, которые осложняют нам жизнь

Перевод с английского. - СПб.: Мирт, 2008. — 254 с.

ISBN 978-5-88869-225-7

Джон Таунсенд - Кто вами управляет – Содержание

Благодарности

Введение. Уязвимое место обнаружено. Почему бы не вое- пользоваться этим?

Часть первая. Постарайтесь понять человека, доставляющего вам беспокойство

Глава 1. Взгляд изнутри. Как связаны манипулятор и его жертва?

Глава 2. Постановка диагноза. Осознание собственного положения

Часть вторая. Оставляем прошлое ради будущего

Глава 3. Подготовка к действиям. Осмысление собственных неудач

Глава 4. Новый взгляд на перемены. Ваша точка отсчета

Часть третья. Источники, из которых необходимо черпать силы для осуществления изменений

Глава 5. Источник № 1: Бог

Глава 6. Источник № 2: ваша жизнь

Глава 7. Источник № 3: окружающие вас люди (нормальные взаимоотношения)

Глава 8. Источник № 4: личные установки

Глава 9. Источник № 5: ваши слова

Глава 10. Источник № 6: ваши поступки

Глава 11. Источник № 7: процесс

Заключение. Пересмотренные взаимоотношения

Примечания

Дополнительная литература

Условные сокращения книг Библии