Тайгрин - И на земле, как на небе

О чем говорил Иисус? На этот вопрос можно ответить по-разному, но большая часть ответов будет, так или иначе, вращаться вокруг темы спасения. Тем не менее непосредственно о спасении в Евангелиях говорится мало по сравнению с другой темой - Божьим Царством. Именно эта тема красной нитью проходит через слова и дела Христа.

Проповеди и притчи Иисуса полны утверждений о Царстве. Слова «Царство Божье», «Царство Небесное» или просто «Царство» более девяноста раз встречаются в одних только Евангелиях. В самом начале Своего служения Иисус объявил, что Царство Божье близко (Мр. 1:15). В конце земного пути, в беседе с учениками после воскресения, Он тоже учил прежде всего о Царстве (Деян. 1:3). И все Свое время на земле Он постоянно говорил о Царстве, начиная притчи словами: «Царство Небесное подобно...»

Его ученики, как написано в Деяниях, продолжили развивать эту тему. Все они являли Царство своими поступками, некоторые прямо о нем проповедовали, а Лука в конце Книги деяний подчеркивает, что проповедь Божьего Царства распространялась беспрепятственно. Страницы Евангелий и Деяний пропитаны духом Царства.

Разумеется, это понятие появилось задолго до Нового Завета. Израиль считал воплощением Божьего Царства само свое существование как народа и государства. И хотя авторы еврейского Писания, в отличие от новозаветных писателей, редко использовали слово «царство», они, несомненно, раскрывали эту тему. С самого начала Божьей истории искупления Бог являет Себя как Царь мира, восставшего против Него.

Поэтому крайне важно размышлять и молиться обо всем, что касается Царства, - чтобы мы могли постичь его истины, жить по его принципам и нести его людям. Хочется верить, что в этом вам помогут наши заметки для чтения на каждый день. Они предлагают взгляд на Писание глазами подданного Царства. Это не ответы на все вопросы и не исчерпывающее богословское исследование - это приглашение мыслить и жить так, как предписывают законы Царства. Ведь мы - последователи Царя.

Пусть эта книга станет для вас путеводителем по Царству Божьему. Задавайте Господу вопросы, которые возникнут у вас в пути, и прислушивайтесь к Его ответам. Ежедневно читая Его Слово, воспринимайте библейские истины сердцем и извлекайте глубокие уроки. И пусть Божье Царство все больше укрепляется во всех уголках вашего сердца, вашей жизни и вашего окружения.

Крис Тайгрин - И на земле, как на небе - 365 заметок для ежедневного чтения, напоминающих, что Божье Царство - здесь и сейчас

Пер. с англ. - Киев: Путешествие по Библии, 2019. - 392 стр.

ISBN 978-966-97711-0-0

Крис Тайгрин - И на земле, как на небе – Содержание

Введение

Январь 1 – Декабрь 31

Указатель библейских ссылок

* * *

Январь 1

ЦАРСТВО ПРИШЛО

МАРКА, 1:9-15

В СЛОВЕ

Это самые первые слова Иисуса, записанные Марком в его Евангелии. Те, кто рассчитывал на скорое исчезновение зла и утверждение идеального мира, сначала исполнились радости, но очень скоро разочаровались - особенно после, казалось бы, решительной победы зла на иерусалимском кресте. Следовательно, пришествие Божьего Царства не означало, что этот мир резко изменится или что в нем установятся новые формы правления. Что же имел в виду Иисус под словами «исполнилось время»? И каким образом приблизилось Божье Царство?

Богословы все еще бьются над истолкованием этого места, но ясно одно: Царство приблизилось, потому что приблизился Царь. Люди получали исцеление. Зло изгонялось из сердец. Мертвые вставали и ходили как ни в чем не бывало. Искатели истины не переставали ей удивляться, а желавшие сохранить существующее положение вещей были недовольны. Все это - признаки Царства. Царство - это не какая-то теория или недостижимый идеал. Это Божье вмешательство в жизнь на падшей планете. Это начало ее масштабного восстановления.

Царство все еще развивается, а чудеса все еще происходят - потому что Царь по-прежнему среди нас. Не думайте, что Он коротко нас посетил и ушел навсегда - какой в этом был бы смысл? Неужели Он просто поманил нас тем, что мы никогда больше испытать не сможем? Нет, Он пришел, чтобы остаться навсегда. Итак, если две тысячи лет назад исполнилось время и приблизилось Царство, если Иисус остается с нами, как и обещал, то время все еще в зените и Царство все еще близко. Те, кто склонился перед Царем, уже вошли в Царство.

В ЖИЗНИ

Что это значит в повседневной жизни? Это значит, что мы все еще видим чудеса и радикальное преображение сердец, по-прежнему побеждаем зло и слышим мудрость и откровение из уст Царя. Это означает, что нужно смотреть на мир не так, как смотрят другие люди, но глазами граждан иного государства. А главное, нужно жить с осознанием: время пришло. Всё меняется. Бог творит все новое.