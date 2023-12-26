Тайны Библии - Научные открытия, находки, факты

Библия - это книга о вечном, книга, в которой есть ответы на вопросы о смысле жизни и ее законах, об отношениях между людьми и об отношениях человека с Богом. Как говорит нам Церковь, это богочеловеческая или боговдохновенная книга. Но при этом все описанные в ней события имеют четкую привязку ко времени и месту.

И самое удивительное, что, благодаря научным открытиям, мы из XXI века, имеем возможность прикоснуться к тем вещам, к тем событиям, к тем людям, которые описаны в Библии. Собственно идея рассказать о научных свидетельствах, которые не только приближают к нам священную историю, но и проясняют смысл библейских текстов, и положила начало программе «Тайны Библии» на радио «ВЕРА». Мы решили облечь научные знания о Библии в такую форму, чтобы это было информативно, содержательно, при этом не слишком заумно и обязательно интересно. Наши соотечественники долгое время были лишены возможности общения с Библией в силу исторических событий, потому что в советское время она была под запретом. И это отсутствие Библии в нашей жизни сформировало мнение о ней как о чем-то ветхом, архаичном, не имеющим отношения к сегодняшнему дню. А свидетельства современных ученых актуализируют библейскую проблематику, они доказывают, что описанное в Священном Писании — не выдумки и легенды, как в Древней Греции, но события, которые происходили в действительности.

Книга «Тайны Библии», которую мы подготовили совместно с издательством «Никея», включает в себя открытия из разных сфер науки. В первую очередь, это археология, которая, благодаря многочисленным находкам, приоткрывает завесу тайны над событиями давно минувших эпох. И для наших читателей, возможно, станет новостью, что целый огромный раздел современной науки занимается проверкой библейских фактов. Потому что зачастую мы думаем, что наука — это область, где мастерят космические корабли и все устремлено в будущее. На самом же деле наука в том числе помогает нам понять прошлое.

В наших сюжетах говорится как об открытиях, которые были сделаны на заре библейской археологии, так и о находках последних лет. Работая над программой, мы очень внимательно следили за новостями, и если появлялась новая зацепка, новые факты, мы непременно их использовали. Обязательно прибегая к мнению экспертов, потому что в этой сфере много догадок и предположений, а в некоторых случаях еще нет единого мнения. В области библейской археологии заняты ученые из самых разных стран: израильтяне, американцы, итальянцы, французы. И, конечно, основное место поиска - это Святая Земля, территория современного Израиля и Палестины, где непосредственно происходили библейские события. Например, мы рассказываем о том, как во время раскопок археологи обнаружили описанную евангелистом купальню в Вифезде. На каждом церковном молебне во время освящения воды звучит история об исцелении расслабленного в Овчей купели. И теперь слова, которые мы многократно слышали в Церкви, обретают конкретное место действия. Это потрясает, когда, прилетев в Иерусалим, ты своими глазами видишь эти огромные каменные котлованы и галереи, можешь прикоснуться и даже пройтись по камням, которые помнят Христа. Эта книга поднимает абсолютно новые для нашего информационного пространства темы. Она будет интересна и тем, кто увлекается археологией и наукой, и тем, кто хочет по-новому открыть для себя библейский текст, а для кого-то она, возможно, станет первым шагом к знакомству со Священным Писанием.

Денис Маханько, генеральный продюсер «Радио ВЕРА»

Тайны Библии - Научные открытия, находки, факты

Сост. Е. Павлычева- М.: Никея; Радио ВЕРА. - 2019. - 278 с.

ISBN 978-5-91761-927-9

Тайны Библии - Научные открытия, находки, факты - Содержание

Предисловие

Ветхий Завет

Восемнадцать глиняных грамот

...И два серебряных свитка

Запечатленное искушение

ДНК праматери Евы

Великий потоп в Китае

Побег из мегаполиса

Верблюды Авраама

Групповой портрет в Египте

Продажа первородства

Имя ее не изгладилось в Израиле

Семь лет за Рахиль

Рожденная казнить

Тьма египетская

«Святая суббота Господня»

«Почитай отца твоего и мать»

Не просто закон, но договор

«В одежду из разнородных нитей не одевайся»

«Серебра твоего не давай в рост»

«Не ставь себе столба, что ненавидит Господь твой»...

«Кто боязлив и малодушен...»

Битва с Сигоном

Последний из рефаимов

Кладбище филистимлян

Вефсамис — дом солнца

Печальные свидетельства

Молитва, идущая из сердца

Как царь Давид взял Иерусалим

Загадка царицы Савской

Пропавший камень царя Иоаса

Тот самый фараон

Нечестивый Амврий

Праведный Езекия

Поруганное святилище

Храм отступников

Иехония, последний царь

Пророки язычников и пророки Израиля141

Судьба Дамаска

Квитанция Сарсехима

Дворец Есфири

Родина Маккавеев

Новый Завет

Пещера Иоанна Крестителя

Где плясала Саломея?

Евангелист не ошибся!

Эйн-Керем, град Иудин

Оссуарий брата Господня

Здесь Он творил чудеса

На родине Марии Магдалины

В стране Гадаринской

Когда соль теряет силу

Вифезда — овчая купель

Динарий кесаря

...И лепты вдовицы

Загадка помазания

Анна, интриган и самозванец

«И заушали Его»

Лифостротон

Копье Лонгина

Распятых погребали по закону

Мертвое море подтверждает

Ошибка стала доказательством

Тридцать шекелей Иуды

Назаретский указ императора

Артемисион, провалившийся и откопанный

Мощи «апостола языков»

Гробница, подтвержденная печатью

Апостол, дошедший до Индии

Последнее упоминание Иудеи

Мураториев канон

Бог солнца в синагоге

Число зверя

Тайны Библии - Научные открытия, находки, факты - Число зверя

Апокалипсис, или Откровение святого Иоанна Богослова, — книга, скрывающая в себе множество загадок. Одна из самых известных содержится в восемнадцатом стихе тринадцатой главы — именно этот текст собрал невероятное количество трактовок и толкований. Вот эти строки, во все времена волновавшие человеческие умы: «Здесь мудрость. Кто имеетум, тот сочти числозверя, ибоэточис-ло человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть». Благодаря Апокалипсису число 666 стало символом антихриста и его печати, которую он, согласно Откровению, станет налагать своим поклонникам во время своего земного царствования.

Но вот в 1896 году британский египтолог, профессор Оксфорда Бернард Гренфелл обнаружил во время раскопок на развалинах древнеегипетского поселения Оксиринха, в ста шестидесяти километрах от Каира, многочисленные папирусы, в том числе с текстами Священного Писания. Среди них оказался и фрагмент книги Откровение Иоанна Богослова на греческом - именно тот, в котором упоминается число зверя. И это оказались вовсе не три шестерки! Притом на сегодняшний день этот папирус - самый древний среди рукописей Апокалипсиса, он датирован концом III — началом IV века. Здесь надо заметить, что ни во времена Иоанна Богослова, ни в тот период, когда неизвестный переписчик создал найденную учеными копию апостольского произведения, не существовало цифр в привычном для нас понимании. Они записывались греческими буквами, за которыми были закреплены определенные числовые значения. Первые буквы алфавита обозначали единицы, последующие — десятки и сотни. И в ок-сиринхском папирусе число зверя записано таким же способом - буквами «хи», «йота» и «сигма», обозначающими числительные шестьсот, десять и шесть. Что в сумме дает не 666, а 616!

Известны упоминания и о других списках Апокалипсиса с иным написанием числа зверя — тем же самым 616. Об этом сообщают в своих трудах священномученик II столетия Ириней Лионский и живший в VI

веке святитель Кесарии Арелатский. Так какое же число было в оригинальном тексте Иоанна Богослова?

В поисках ответа нужно попытаться понять, почему евангелист вообще использовал то или иное числительное? В 2012 году кандидат богословских наук, преподаватель кафедры библеистики Киевской духовной академии протоиерей Олег Скнарь опубликовал исследование, посвященное этой проблеме.

В своей работе он исходил из того, что многие символы книги Откровение современниками Иоанна Богослова читались без затруднений. Так, семиглавый зверь, на котором восседает жена-блудница, — это, судя по всему, образ Рима, города на семи холмах. Сам же Иоанн и поясняет это: «семь голов суть семь гор, на которых сидит жена», притом они же суть и семь римских царей, «из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, из числа семи» (Апок. 17: g-n). С момента основания Римской империи Октавианом Августом до 68 года, когда мог быть написан Апокалипсис, с трона Рима действительно «пали», то есть ушли в небытие, пять императоров. Восседал шестой - Сервий Сульпиций Гальба. В 69-м его сменил Марк Сальвий Отон, который продержался на троне всего четыре месяца — тот самый седьмой, которому, по слову евангелиста, недолго быть. Уверенность евангелиста в кратковременности правления Отона проистекала от информации о некоем грядущем звере — восьмом, но «из числа семи». Кого же имел в виду Иоанн Богослов?

Среди «пяти царей, которые пали» был один, отличавшийся особой жестокостью, — это император Нерон. Он по достоинству мог быть назван зверем, и зверство его было обращено в первую очередь против христиан. Считалось, что Нерон покончил жизнь самоубийством, но свидетелем этого был всего лишь один человек. Похороны тирана проходили не публично, и погребли его не в музее Августа, как всех предыдущих императоров. Эти обстоятельства заставляли сомневаться в смерти жестокого царя. Возвращение Нерона считали возможным как противники, так и сторонники, коих было особенно много в Греции, которую он объявил свободной провинцией. На греческом острове Китносе объявился Лже-Нерон, собравший вокруг себя военные силы, чтобы захватить трон. Весть об этом достигла и берегов острова Патмос, где находился в ссылке Иоанн Богослов. Апостол счел нужным оповестить христианские общины о грядущих гонениях в случае возвращения тирана-зверя, но, не желая подвергать своих адресатов опасности, прибег к аллегориям и цифровому коду. Если имя Нерона записать буквами еврейского алфавита, каждая из которых также имеет цифровое значение, то в сумме число зверя будет равняться 616. Вероятнее всего, именно это число и было в оригинале книги Откровение.

Откуда же взялось 666? Дело в том, что при написании имени правителя на латыни в именительном падеже оно теряет последнюю N - такую транскрипцию, привычную по надписи на римских монетах, мог использовать апостол. А переписчики Апокалипсиса, вернув недостающую букву, увеличили число зверя на 50 — именно такое цифровое значение имеет еврейская литера «Нун». Такое прочтение тринадцатой главы Апокалипсиса - только одна из гипотез. Как и большинство книг Священного Писания, Откровение наверняка имеет одновременно и историческое, и пророческое содержание, и в образе Нерона может быть представлен антихрист - безбожный правитель последних времен земной истории. Но и чисто историческое рассмотрение вопроса помогает понять, что христианин не должен испытывать страха перед числами и цифрами, которые могут нести любую смысловую нагрузку. Бояться следует собственных грехов — ведь это ими предается Христос.