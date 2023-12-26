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Тайны Библии

Тайны Библии - Научные открытия, находки, факты
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Biblical Studies, **Archaeology, **Theology and Science, Science and Technology, History, Educational

Библия - это книга о вечном, книга, в которой есть ответы на вопросы о смысле жизни и ее законах, об отношениях между людьми и об отношениях человека с Богом. Как говорит нам Церковь, это богочеловеческая или боговдохновенная книга. Но при этом все описанные в ней события имеют четкую привязку ко времени и месту.

И самое удивительное, что, благодаря научным открытиям, мы из XXI века, имеем возможность прикоснуться к тем вещам, к тем событиям, к тем людям, которые описаны в Библии. Собственно идея рассказать о научных свидетельствах, которые не только приближают к нам священную историю, но и проясняют смысл библейских текстов, и положила начало программе «Тайны Библии» на радио «ВЕРА». Мы решили облечь научные знания о Библии в такую форму, чтобы это было информативно, содержательно, при этом не слишком заумно и обязательно интересно. Наши соотечественники долгое время были лишены возможности общения с Библией в силу исторических событий, потому что в советское время она была под запретом. И это отсутствие Библии в нашей жизни сформировало мнение о ней как о чем-то ветхом, архаичном, не имеющим отношения к сегодняшнему дню. А свидетельства современных ученых актуализируют библейскую проблематику, они доказывают, что описанное в Священном Писании — не выдумки и легенды, как в Древней Греции, но события, которые происходили в действительности.

Книга «Тайны Библии», которую мы подготовили совместно с издательством «Никея», включает в себя открытия из разных сфер науки. В первую очередь, это археология, которая, благодаря многочисленным находкам, приоткрывает завесу тайны над событиями давно минувших эпох. И для наших читателей, возможно, станет новостью, что целый огромный раздел современной науки занимается проверкой библейских фактов. Потому что зачастую мы думаем, что наука — это область, где мастерят космические корабли и все устремлено в будущее. На самом же деле наука в том числе помогает нам понять прошлое.

В наших сюжетах говорится как об открытиях, которые были сделаны на заре библейской археологии, так и о находках последних лет. Работая над программой, мы очень внимательно следили за новостями, и если появлялась новая зацепка, новые факты, мы непременно их использовали. Обязательно прибегая к мнению экспертов, потому что в этой сфере много догадок и предположений, а в некоторых случаях еще нет единого мнения. В области библейской археологии заняты ученые из самых разных стран: израильтяне, американцы, итальянцы, французы. И, конечно, основное место поиска - это Святая Земля, территория современного Израиля и Палестины, где непосредственно происходили библейские события. Например, мы рассказываем о том, как во время раскопок археологи обнаружили описанную евангелистом купальню в Вифезде. На каждом церковном молебне во время освящения воды звучит история об исцелении расслабленного в Овчей купели. И теперь слова, которые мы многократно слышали в Церкви, обретают конкретное место действия. Это потрясает, когда, прилетев в Иерусалим, ты своими глазами видишь эти огромные каменные котлованы и галереи, можешь прикоснуться и даже пройтись по камням, которые помнят Христа. Эта книга поднимает абсолютно новые для нашего информационного пространства темы. Она будет интересна и тем, кто увлекается археологией и наукой, и тем, кто хочет по-новому открыть для себя библейский текст, а для кого-то она, возможно, станет первым шагом к знакомству со Священным Писанием.

Денис Маханько, генеральный продюсер «Радио ВЕРА»

Тайны Библии - Научные открытия, находки, факты

Сост. Е. Павлычева- М.: Никея; Радио ВЕРА. - 2019. - 278 с.

ISBN 978-5-91761-927-9

Тайны Библии - Научные открытия, находки, факты - Содержание

Предисловие

Ветхий Завет

  • Восемнадцать глиняных грамот

  • ...И два серебряных свитка

  • Запечатленное искушение

  • ДНК праматери Евы

  • Великий потоп в Китае

  • Побег из мегаполиса

  • Верблюды Авраама

  • Групповой портрет в Египте

  • Продажа первородства

  • Имя ее не изгладилось в Израиле

  • Семь лет за Рахиль

  • Рожденная казнить

  • Тьма египетская

  • «Святая суббота Господня»

  • «Почитай отца твоего и мать»

  • Не просто закон, но договор

  • «В одежду из разнородных нитей не одевайся»

  • «Серебра твоего не давай в рост»

  • «Не ставь себе столба, что ненавидит Господь твой»...

  • «Кто боязлив и малодушен...»

  • Битва с Сигоном

  • Последний из рефаимов

  • Кладбище филистимлян

  • Вефсамис — дом солнца

  • Печальные свидетельства

  • Молитва, идущая из сердца

  • Как царь Давид взял Иерусалим

  • Загадка царицы Савской

  • Пропавший камень царя Иоаса

  • Тот самый фараон

  • Нечестивый Амврий

  • Праведный Езекия

  • Поруганное святилище

  • Храм отступников

  • Иехония, последний царь

  • Пророки язычников и пророки Израиля141

  • Судьба Дамаска

  • Квитанция Сарсехима

  • Дворец Есфири

  • Родина Маккавеев

Новый Завет

  • Пещера Иоанна Крестителя

  • Где плясала Саломея?

  • Евангелист не ошибся!

  • Эйн-Керем, град Иудин

  • Оссуарий брата Господня

  • Здесь Он творил чудеса

  • На родине Марии Магдалины

  • В стране Гадаринской

  • Когда соль теряет силу

  • Вифезда — овчая купель

  • Динарий кесаря

  • ...И лепты вдовицы

  • Загадка помазания

  • Анна, интриган и самозванец

  • «И заушали Его»

  • Лифостротон

  • Копье Лонгина

  • Распятых погребали по закону

  • Мертвое море подтверждает

  • Ошибка стала доказательством

  • Тридцать шекелей Иуды

  • Назаретский указ императора

  • Артемисион, провалившийся и откопанный

  • Мощи «апостола языков»

  • Гробница, подтвержденная печатью

  • Апостол, дошедший до Индии

  • Последнее упоминание Иудеи

  • Мураториев канон

  • Бог солнца в синагоге

  • Число зверя

Тайны Библии - Научные открытия, находки, факты - Число зверя

Апокалипсис, или Откровение святого Иоанна Богослова, — книга, скрывающая в себе множество загадок. Одна из самых известных содержится в восемнадцатом стихе тринадцатой главы — именно этот текст собрал невероятное количество трактовок и толкований. Вот эти строки, во все времена волновавшие человеческие умы: «Здесь мудрость. Кто имеетум, тот сочти числозверя, ибоэточис-ло человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть». Благодаря Апокалипсису число 666 стало символом антихриста и его печати, которую он, согласно Откровению, станет налагать своим поклонникам во время своего земного царствования.

свиток Апокалипсиса

Но вот в 1896 году британский египтолог, профессор Оксфорда Бернард Гренфелл обнаружил во время раскопок на развалинах древнеегипетского поселения Оксиринха, в ста шестидесяти километрах от Каира, многочисленные папирусы, в том числе с текстами Священного Писания. Среди них оказался и фрагмент книги Откровение Иоанна Богослова на греческом - именно тот, в котором упоминается число зверя. И это оказались вовсе не три шестерки! Притом на сегодняшний день этот папирус - самый древний среди рукописей Апокалипсиса, он датирован концом III — началом IV века. Здесь надо заметить, что ни во времена Иоанна Богослова, ни в тот период, когда неизвестный переписчик создал найденную учеными копию апостольского произведения, не существовало цифр в привычном для нас понимании. Они записывались греческими буквами, за которыми были закреплены определенные числовые значения. Первые буквы алфавита обозначали единицы, последующие — десятки и сотни. И в ок-сиринхском папирусе число зверя записано таким же способом - буквами «хи», «йота» и «сигма», обозначающими числительные шестьсот, десять и шесть. Что в сумме дает не 666, а 616!

Известны упоминания и о других списках Апокалипсиса с иным написанием числа зверя — тем же самым 616. Об этом сообщают в своих трудах священномученик II столетия Ириней Лионский и живший в VI

веке святитель Кесарии Арелатский. Так какое же число было в оригинальном тексте Иоанна Богослова?

В поисках ответа нужно попытаться понять, почему евангелист вообще использовал то или иное числительное? В 2012 году кандидат богословских наук, преподаватель кафедры библеистики Киевской духовной академии протоиерей Олег Скнарь опубликовал исследование, посвященное этой проблеме.

Число зверя

В своей работе он исходил из того, что многие символы книги Откровение современниками Иоанна Богослова читались без затруднений. Так, семиглавый зверь, на котором восседает жена-блудница, — это, судя по всему, образ Рима, города на семи холмах. Сам же Иоанн и поясняет это: «семь голов суть семь гор, на которых сидит жена», притом они же суть и семь римских царей, «из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, из числа семи» (Апок. 17: g-n). С момента основания Римской империи Октавианом Августом до 68 года, когда мог быть написан Апокалипсис, с трона Рима действительно «пали», то есть ушли в небытие, пять императоров. Восседал шестой - Сервий Сульпиций Гальба. В 69-м его сменил Марк Сальвий Отон, который продержался на троне всего четыре месяца — тот самый седьмой, которому, по слову евангелиста, недолго быть. Уверенность евангелиста в кратковременности правления Отона проистекала от информации о некоем грядущем звере — восьмом, но «из числа семи». Кого же имел в виду Иоанн Богослов?

Среди «пяти царей, которые пали» был один, отличавшийся особой жестокостью, — это император Нерон. Он по достоинству мог быть назван зверем, и зверство его было обращено в первую очередь против христиан. Считалось, что Нерон покончил жизнь самоубийством, но свидетелем этого был всего лишь один человек. Похороны тирана проходили не публично, и погребли его не в музее Августа, как всех предыдущих императоров. Эти обстоятельства заставляли сомневаться в смерти жестокого царя. Возвращение Нерона считали возможным как противники, так и сторонники, коих было особенно много в Греции, которую он объявил свободной провинцией. На греческом острове Китносе объявился Лже-Нерон, собравший вокруг себя военные силы, чтобы захватить трон. Весть об этом достигла и берегов острова Патмос, где находился в ссылке Иоанн Богослов. Апостол счел нужным оповестить христианские общины о грядущих гонениях в случае возвращения тирана-зверя, но, не желая подвергать своих адресатов опасности, прибег к аллегориям и цифровому коду. Если имя Нерона записать буквами еврейского алфавита, каждая из которых также имеет цифровое значение, то в сумме число зверя будет равняться 616. Вероятнее всего, именно это число и было в оригинале книги Откровение.

Откуда же взялось 666? Дело в том, что при написании имени правителя на латыни в именительном падеже оно теряет последнюю N - такую транскрипцию, привычную по надписи на римских монетах, мог использовать апостол. А переписчики Апокалипсиса, вернув недостающую букву, увеличили число зверя на 50 — именно такое цифровое значение имеет еврейская литера «Нун». Такое прочтение тринадцатой главы Апокалипсиса - только одна из гипотез. Как и большинство книг Священного Писания, Откровение наверняка имеет одновременно и историческое, и пророческое содержание, и в образе Нерона может быть представлен антихрист - безбожный правитель последних времен земной истории. Но и чисто историческое рассмотрение вопроса помогает понять, что христианин не должен испытывать страха перед числами и цифрами, которые могут нести любую смысловую нагрузку. Бояться следует собственных грехов — ведь это ими предается Христос.

Views 1 846
Rating 5.0 / 5
Added 26.12.2023
Author brat Dorian
Rate this publication:
5.0/5 (9)

Comments (6 comments)

E
esxatos 2 years ago

новая книга не менее интересная!
S
Sergey05 4 years ago

Большое спасибо за интересную книгу!
G
gios76 7 years ago

спасибо 
O
otec Vyacheslav 7 years ago

присоединяюсь к благодарностям!
B
brat Andron 7 years ago

спасибо всем за книгу
E
esxatos 7 years ago

Спасибо нашим мастерам за качественные файлы этой познавательной книги, которая многим откроет загадочные места Библии!

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