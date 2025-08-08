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Тайсон - Голос и дыхание в магической практике

Дональд Тайсон - Голос и дыхание в магической практике
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Religious Studies Atheism, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft
Дональд Тайсон — известный исследователь оккультизма и автор популярной серии «Некрономикон», получившей высокую оценку критиков. Его перу принадлежат более десяти книг, посвященных западной эзотерической традиции, в том числе «Магия Таро», а также издание «Трех книг оккультной философии» Агриппы с авторскими комментариями. Сейчас он живет в провинции Новая Шотландия, Канада.
Содержимое этой книги представляет собой исторические свидетельства, приведенные исключительно в образовательных целях. Автор и издатель не несут ответственности ни за какой вред, причиненный читателю в результате использования сведений из этого издания. В оценке описанных здесь практик рекомендуется руководствоваться здравым смыслом.
Человеческий голос — самый древнийи мощныйиз всехмагических инструментов. На заре истории шаманы танцевали вокруг костра, исполняя песнопения в честь духов природы — мы знаем об этом благодаря изображениям на стенах пещер, возраст которых превышает пять тысяч лет. К сожалению, у нас нет записи их голосов, однако шаманизм дошел до нас сквозь века практически в неизменном виде. Современные шаманы все так же поют и танцуют, ударяя в бубен или потрясая трещоткой. И есть все основания предполагать, что их предшественники, жившие в эпоху ледникового периода, использовали ровно те же песни и заклинания, что и еще более далекие поколения.

Дональд Тайсон - Голос и дыхание в магической практике

«Касталия», 2025. — 282 с.
ISBN 978-5-907969-09-4

Дональд Тайсон - Голос и дыхание в магической практике - Содержание

Об авторе
Предупреждение
Введение
  • I. Живое дыхание
  • II. Гласные
  • III. Составление заклинаний
  • IV. Имена и слова силы
  • V. Вибрирование слов
  • VI. Связывающие заклинания
  • VII. Исцеляющие заклинания
  • VIII. Любовные заклинания
  • IX. Защитные заговоры
  • X. Проклятия
  • XI. Наложение чар
  • XII. Работа с травами, зельями и жезлами
Библиография
Views 291
Rating 3.7 / 5
Added 08.08.2025
Author поп Упырь Лихой
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3.7/5 (5)

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