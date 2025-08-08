Тайсон - Голос и дыхание в магической практике
Дональд Тайсон — известный исследователь оккультизма и автор популярной серии «Некрономикон», получившей высокую оценку критиков. Его перу принадлежат более десяти книг, посвященных западной эзотерической традиции, в том числе «Магия Таро», а также издание «Трех книг оккультной философии» Агриппы с авторскими комментариями. Сейчас он живет в провинции Новая Шотландия, Канада.
Содержимое этой книги представляет собой исторические свидетельства, приведенные исключительно в образовательных целях. Автор и издатель не несут ответственности ни за какой вред, причиненный читателю в результате использования сведений из этого издания. В оценке описанных здесь практик рекомендуется руководствоваться здравым смыслом.
Человеческий голос — самый древнийи мощныйиз всехмагических инструментов. На заре истории шаманы танцевали вокруг костра, исполняя песнопения в честь духов природы — мы знаем об этом благодаря изображениям на стенах пещер, возраст которых превышает пять тысяч лет. К сожалению, у нас нет записи их голосов, однако шаманизм дошел до нас сквозь века практически в неизменном виде. Современные шаманы все так же поют и танцуют, ударяя в бубен или потрясая трещоткой. И есть все основания предполагать, что их предшественники, жившие в эпоху ледникового периода, использовали ровно те же песни и заклинания, что и еще более далекие поколения.
Дональд Тайсон - Голос и дыхание в магической практике
«Касталия», 2025. — 282 с.
ISBN 978-5-907969-09-4
Дональд Тайсон - Голос и дыхание в магической практике - Содержание
Об авторе
Предупреждение
Введение
- I. Живое дыхание
- II. Гласные
- III. Составление заклинаний
- IV. Имена и слова силы
- V. Вибрирование слов
- VI. Связывающие заклинания
- VII. Исцеляющие заклинания
- VIII. Любовные заклинания
- IX. Защитные заговоры
- X. Проклятия
- XI. Наложение чар
- XII. Работа с травами, зельями и жезлами
Библиография
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