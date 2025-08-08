Дональд Тайсон — известный исследователь оккультизма и автор популярной серии «Некрономикон», получившей высокую оценку критиков. Его перу принадлежат более десяти книг, посвященных западной эзотерической традиции, в том числе «Магия Таро», а также издание «Трех книг оккультной философии» Агриппы с авторскими комментариями. Сейчас он живет в провинции Новая Шотландия, Канада.

Содержимое этой книги представляет собой исторические свидетельства, приведенные исключительно в образовательных целях. Автор и издатель не несут ответственности ни за какой вред, причиненный читателю в результате использования сведений из этого издания. В оценке описанных здесь практик рекомендуется руководствоваться здравым смыслом.

Человеческий голос — самый древнийи мощныйиз всехмагических инструментов. На заре истории шаманы танцевали вокруг костра, исполняя песнопения в честь духов природы — мы знаем об этом благодаря изображениям на стенах пещер, возраст которых превышает пять тысяч лет. К сожалению, у нас нет записи их голосов, однако шаманизм дошел до нас сквозь века практически в неизменном виде. Современные шаманы все так же поют и танцуют, ударяя в бубен или потрясая трещоткой. И есть все основания предполагать, что их предшественники, жившие в эпоху ледникового периода, использовали ровно те же песни и заклинания, что и еще более далекие поколения.

Дональд Тайсон - Голос и дыхание в магической практике

«Касталия», 2025. — 282 с.

ISBN 978-5-907969-09-4

Дональд Тайсон - Голос и дыхание в магической практике - Содержание

Об авторе

Предупреждение

Введение

I. Живое дыхание

II. Гласные

III. Составление заклинаний

IV. Имена и слова силы

V. Вибрирование слов

VI. Связывающие заклинания

VII. Исцеляющие заклинания

VIII. Любовные заклинания

IX. Защитные заговоры

X. Проклятия

XI. Наложение чар

XII. Работа с травами, зельями и жезлами

Библиография