Философское наследие крупнейшего мыслителя XV в. Николая Кузанского оценивается различными исследователями неоднозначно. Фигура глубоко оригинальная, во многом противоречивая, Николай из Кузы вызывал и вызывает до сих пор споры среди исследователей.

Интерес к творчеству Николая Кузанского возник сравнительно недавно. Философ не оставил школы; его последователями были одиночки, не столько развивавшие, сколько пропагандировавшие идеи учителя. Лишь через полтораста лет передовые идеи немецкого философа были восприняты и развиты великим итальянцем Джордано Бруно, но после его мучительной смерти философ из Кузы был забыт вновь, на этот раз надолго. Первыми в новое время заметили этого своеобразного мыслителя немецкие романтики, в частности, Ф. Шлегель. В то же время Гегель, имевший немало общего с немецким диалектиком XV в., прошел мимо него.