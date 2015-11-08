Дженифер не выполняла домашних заданий, которые ей задавали в школе. Учитель попросил ее родителей вмешаться. Однако они не смогли помочь ей. Двенадцатилетняя Дженифер не слушалась их.

Родители не были для нее авторитетом. Они надеялись, что школа направит их дочь по верному пути и даст ей правильную ориентацию в жизни, то есть сделает то, чего они сами не смогли сделать для нее. Данная история не является необычной. К 10—12 годам многие дети оставляют свой дом. Я не говорю о бездомных детях, живущих на площади Таймс-Сквер в Нью-Йорке или в вашей местности, что само по себе ужасно.

Я имею в виду тех детей, которые, достигнув возраста 10— 12 лет, фактически оставили отца и мать, отвергнув их как авторитет или ориентир для cвоей жизни. Наше общество сбилось с правильной дороги в-вопросе воспитания детей. Мы представляем собой корабль, у которого нет ни руля, ни компаса. У нас нет ни чувства ориентации, ни способности направлять самих себя по верному пути. Как же это случилось? В настоящее время в нашем обществе несколько разных проблем сошлись вместе в одной точке.



Тед Трипп - Как быть пастырем своего ребенка

«БИБЛИЯ ДЛЯ ВСЕХ» Санкт-Петербург 2007

Перевод на русский язык. Вальцев А. Б., 2000

Русское издание. «The Roundwood Trust», 2000

ISBN 5-7454-0479-5

Тед Трипп - Как быть пастырем своего ребенка - Содержание

ПРОЛОГ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Основы библейского воспитания детей

1. ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОВЕДЕНИЕ РЕБЕНКА

2. РАЗВИТИЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА: ФАКТОРЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ЕГО ЛИЧНОСТЬ

3. РАЗВИТИЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА: ОТНОШЕНИЕ К БОГУ

4. ВАМ ДАНА ВЛАСТЬ

5. ПРОВЕРКА ЦЕЛЕЙ

6. ОБДУМАЙТЕ ЗАНОВО СВОИ ЦЕЛИ

7. ОТВЕРГНИТЕ НЕБИБЛЕЙСКИЕ МЕТОДЫ

8. ИЗБЕРИТЕ БИБЛЕЙСКИЕ МЕТОДЫ: ОБЩЕНИЕ

9. ИЗБЕРИТЕ БИБЛЕЙСКИЕ МЕТОДЫ: ФОРМЫ ОБЩЕНИЯ

10. ИЗБЕРИТЕ БИБЛЕЙСКИЕ МЕТОДЫ: ЖИЗНЬ ОБЩЕНИЯ

11. ИЗБЕРИТЕ БИБЛЕЙСКИЕ МЕТОДЫ: НАКАЗАНИЕ

12. ИЗБЕРИТЕ БИБЛЕЙСКИЕ МЕТОДЫ: ОБРАЩЕНИЕ К СОВЕСТИ

13. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Воспитание ребенка на разных стадиях его развития

14. ОТ МЛАДЕНЧЕСТВА К ДЕТСТВУ: ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ

15. ОТ МЛАДЕНЧЕСТВА К ДЕТСТВУ: МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ

16. ДЕТСТВО: ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ

17. ДЕТСТВО: МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ

18. ОТРОЧЕСТВО И ЮНОСТЬ: ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ

19. ОТРОЧЕСТВО И ЮНОСТЬ: МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ

БИБЛЕЙСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Тед Трипп - Как быть пастырем своего ребенка - Предисловие

Касательно любой области богословской истины можно сказать, что ключом к духовному росту является не умственное, «головное» познание истины, а понимание уместности и практического применения этой истины в повседневной жизни. Вы и ваши дети должны так понимать страх Господень, чтобы это понимание преобразовывало вашу жизнь. Вы должны все делать для того, чтобы страх перед Богом проявлялся в повседневной жизни. Например, подростки часто испытывают страх перед людьми. Они переживают, размышляя о том, что их друзья думают о них. Они принимают решения, основанные на боязни неодобрения и осуждения со стороны своих сверстников.

Бояться мнения ровесников — значит жить в страхе перед человеком, а не перед Богом. Вы должны придавать жизни своих детей определенное направление, научая их ходить в страхе перед Богом,а не перед людьми. Вы обязаны помогать им видеть ценность познания Бога, Который есть огонь поедающий. Вам следует беседовать с ними, помогая им увидеть, почему они испытывают страх перед человеком. Затем вы должны помочь им осознать, что они находятся в рабстве, если живут ради одобрения со стороны окружающих. Помогите им увидеть, что жизнь, направленная на то, чтобы заслужить одобрение сверстников, является бесполезной и представляет собой идолопоклонство. Часто на детей оказывают сильное влияние наши разговоры, когда мы делимся с ними собственными переживаниями. Мои дети были уже подростками, когда я начал учиться в Вестминстерской богословской семинарии, чтобы получить докторскую степень.

Я был пастором церкви и посещал занятия один раз в неделю по четвергам. Каждую среду я работал допоздна. Однажды, когда было уже около двух часов ночи, я яростно писал в тетради, выполняя домашнее задание. Моя жена сидела за пишущей машинкой как пришитая, перепечатывая набело мои каракули. Внезапно я начал размышлять о том, что же я делал на самом деле. Я лишал себя и свою жену сна. Моя терпеливая жена работала всю ночь, а утром ей надо было идти в школу и учить детей. После бессонной ночи она чувствовала себя совершенно измученной. Я же представлял собой потенциальную опасность для окружающих, когда ехал на машине в Филадельфию.

