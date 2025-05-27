ТЕИЛИМ – Книга псалмов царя Давида с переводом и комментариями рава Ицхака Зильбера

1) СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ ХОДИЛ ПО СОВЕТУ ЗЛОДЕЕВ, И НА ПУТИ ГРЕШНИКОВ НЕ СТОЯЛ, И ТАМ, ГДЕ СИДЯТ НАСМЕШНИКИ, НЕ СИ­ДЕЛ.

2) НО В УЧЕНИИ ГОСПОДА — ЕГО ЖЕЛАНИЕ, И ЗАНИМАЕТСЯ ЕГО УЧЕНИЕМ ДНЕМ И НОЧЬЮ.

3) И ОН БУДЕТ КАК ДЕРЕВО, ПОСАЖЕННОЕ У ПОТОКОВ ВОДЫ, КОТОРОЕ ВОВРЕМЯ ДАСТ ПЛОДЫ, И ЛИСТ ЕГО НЕ БУ­ДЕТ ВЯНУТЬ, И ВСЕ, ЧТО ОН БУДЕТ ДЕЛАТЬ, БУДЕТ УДАЧНО.

4) НЕ ТАКОВЫ ЗЛОДЕИ, (ОНИ БУДУТ) КАК МЯКИНА, КОТОРУЮ РАЗВЕВАЕТ ВЕТЕР.

5) ПОЭ­ТОМУ НЕ УСТОЯТ ЗЛОДЕИ НА СУДЕ, И ГРЕШНИКИ НЕ (ВОЙДУТ) В ОБЩИНУ ПРАВЕДНИКОВ.

6) ПОТОМУ ЧТО ЗНАЕТ ГОСПОДЬ ПУТЬ ПРАВЕДНИКОВ, А ПУТЬ ЗЛОДЕЕВ ПРОПАДЕТ.

Интересно начало Теплим. На иврите существуют два слова, означающие сча­стье, удачу, благополучие. Одно из них — отер, другое — ацлаха. В каких случа­ях в святых текстах употребляется первое слово, в каких — второе? Один из из­вестных комментаторов Торы, Мальбим, говорит, что слово ацлаха в основном используется, когда речь идет о делах материальных: о заработке, здоровье, детях. Ошер обычно соотносится с миром духовным. Псалом использует слово ошер и говорит о счастье в духовном смысле. Злодеям такого счастья не дано.

1) СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ ХОДИЛ ПО СОВЕТУ ЗЛОДЕЕВ — злодеями (на иврите решаим) называются люди, которые сознательно не хотят считаться с мнением Бога, с мнением Торы. «По совету злодеев» — то есть, если нужно решить какой-то вопрос в жизни, человек не слушается совета негодяев. Если ему нужно выбрать, в какую школу отдать ребенка, например, он не будет слу­шаться таких людей, ему нужно пойти что-то сделать — он не будет слушаться советов злодеев. И НА ПУГИ ГРЕШНИКОВ НЕ СТОЯЛ, И ТАМ, ГДЕ СИДЯТ НАСМЕШНИ­КИ, НЕ СИДЕЛ. Интересно, что говорит Талмуд по этому поводу. Начинается все с малого. Сначала человек следует совету негодяев, потом становится на путь грешников, а дальше он будет сидеть в обществе насмешников.

А что он делает:

2) НО В УЧЕНИИ ГОСПОДА— ЕГО ЖЕЛАНИЕ, — то есть он старается решить любой вопрос в соответствии с мнением Бога, Торы. И ЗАНИМАЕТСЯ ЕГО УЧЕНИЕМ ДНЕМ И НОЧЬЮ.

3) И ОН — этот человек, который идет по учению Бога, — БУДЕТ КАК ДЕРЕВО, ПО­САЖЕННОЕ У ПОТОКОВ ВОДЫ... — (Образно говоря, даже разговор такого чело­века будет выдержанным и содержательным, не способным никого оскорбить. Мудрецы говорят, что даже к обычному разговору ученых Торы стоит прислу­шиваться.) — КОТОРОЕ ВОВРЕМЯ ДАСТ ПЛОДЫ, И ЛИСТ ЕГО НЕ БУДЕТ ВЯНУТЬ, И ВСЕ, ЧТО ОН БУДЕТ ДЕЛАТЬ, БУДЕТ УДАЧНО.

4) НЕ ТАКОВЫ ЗЛОДЕИ, (ОНИ БУДУТ) КАК МЯКИНА, КОТОРУЮ РАЗВЕВАЕТ ВЕТЕР. Ра- дак пишет, что злодеев (это включает и тех, кто сам грешит, и тех, кто насме­хается над честными людьми) ждет другая судьба, с ними будет не так, как с хорошими людьми. Их будет швырять ветер, как мякину — это он образно го­ворит, и Мецудот добавляет — не будет им покоя. А другое объяснение такое: от злодеев людям нет пользы, только вред, как от мякины, которую ветер носит, и она попадает людям в дома и вредит.

Мальбим говорит здесь интересную вещь: почему негодяев сравнивают с мяки­ной? Потому что когда обычные, не очень знающие люди стараются держаться поближе к праведникам и помогать им, защищать их, как мякина защищает зерно, они этим сами спасаются, «ветер» их не относит, как и мякину, пока она вместе с колоском. А если они сами по себе, то и защиты у них нет, как у мяки­ны, которая сама по себе легко подхватывается ветром. И сравнение здесь еще вот какое: как мякину ветер уносит для пользы, чтобы она не портила зерно и не примешивалась к муке, которую будут молоть, так и негодяев Бог удалит, чтобы не мешали праведникам.

5) ПОЭТОМУ НЕ УСТОЯТ ЗЛОДЕИ НА СУДЕ, И ГРЕШНИКИ НЕ (ВОЙДУТ) В ОБЩИНУ ПРА־ ВЕДНИКОВ. Раши пишет, что слово «поэтому» привязывает этот стих к следу­ющему. А Радак говорит вот что: из-за того, что негодяи идут дурной дорогой, они не встанут на будущий суд, когда будет воскрешение мертвых, значит, у них не будет никакой жизни. Это и значит, что «не войдут в общину праведников» — праведники потом встанут из мертвых и будут еще жить, а эти нет. Мальбим тут замечает, что грешники — это те, кто грешили потому, что не смогли удер­жаться, в отличие от тех, кто назван «злодеями», и они встанут на суд, и как-то будут оправдываться, но в общину праведников уже все равно не войдут.

6) ПОТОМУ ЧТО ЗНАЕТ ГОСПОДЬ ПУТЬ ПРАВЕДНИКОВ и помогает им, А ПУТЬ ЗЛОДЕ־ ЕВ ПРОПАДЕТ. Другими словами, не следует обращать внимание на то, что мы часто видим людей, не следующих законам Торы, но удачливых в жизни. На­ступит время, в этом мире или в будущем, в пути праведников будет удача, а путь злодеев пропадет.

ТЕИЛИМ – Книга псалмов царя Давида с переводом и комментариями рава Ицхака Зильбера

Фонд наследия рава Ицхака Зильбера

Толдот Йешурун

Иерусалим – 5784 (2024) / 515 с.

ISBN 978-965-7511-19-0