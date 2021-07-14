Тексты Кумрана - Выпуск второй

Тем не менее комментарий, сопровождающий каждое сочинение, достаточно подробен и стремится дать читателю детальное представление об особенностях памятника. В нем отмечаются неясные и испорченные места оригинала, а также соприкосновения с текстом Библии и с текстом других кумранских источников. Введение, предпосланное каждому сочинению, имеет целью характеризовать его по содержанию, назначению и обстоятельствам возникновения, насколько это возможно. Мы стремились к тому, чтобы второй выпуск «Текстов Кумрана», так же как первый, изданный И. Д. Амусиным, был доступен историкам и филологам, занимающимся древними культурами, равно как и читателям, далеким от этих областей науки.

Таким образом предполагалось предоставить читателю возможность как бы видеть текст собственными глазами и вникнуть в варианты прочтения и понимания мысли автора. Подобный метод комментирования был оправдан недоступностью для большинства читателей научных изданий рукописей Мертвого моря. Комментарий не только помогал детально ознакомиться с их текстом, но и позволял заинтересованному читателю предложить собственные конъектуры для спорных мест подлинника.

Книга переводов, вошедших во второй выпуск сборника «Тексты Кумрана», была подготовлена к изданию в 1967 г. Первоначально русский текст сопровождался очень подробным комментарием, который включал анализ всех без исключения текстологических особенностей оригинала вплоть до регистрации мелких ошибок, исправленных описок, отклонений от обычных норм орфографии.

Введение, перевод с древнееврейского и арамейского и комментарии А. М. Газова-Гинзберга, М. М. Елизаровой и К. Б. Старковой

СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1996. — 440 с.

«Памятники культуры Востока»

ISBN 5-85803-021-1

Второй выпуск переводов основных сочинений из пещер Хир-бет-Кумрана включает главным образом тексты документов, регулировавших жизнь общины. Некоторые из них — «Война сынов Света» (1Q М), фрагменты 1Q Sa и 1Q Sb — содержат проекты переустройства всего иудейского общества, после того как оно воплотит собой идеалы его «праведной» части. В преобладающем большинстве тексты, публикуемые во втором выпуске издания, больше по объему и лучше сохранились, чем толкования к книгам Библии, помещенные в первом (Тексты Кумрана. Вып. 1. М., 1971. Переводы И. Д. Амусина). Это обстоятельство, казалось бы, облегчает перевод, но, с другой стороны, от переводчика требуется максимальная осторожность в передаче смысловой связи, сравнительно редко прерываемой лакунами.

Мы сознательно отказываемся от восстановления разрушенных текстов, за исключением тех случаев, когда контекст предлагает ясно выраженные части уже употребленной в аналогичном месте фразы или несомненной цитаты из Библии. Восстановления непременно сопровождаются специальным знаком и отмечаются в комментарии, следующем за переводом. Условные наименования документов, книг Ветхого и Нового Завета и имена собственные передаются согласно системе, принятой в первом выпуске «Текстов Кумрана», с тем исключением, что названия некоторых апокрифических сочинений и библейские имена сохраняют форму, употребительную в русских переводах Библии, в русской литературе и ономастике. Так же, как в первом выпуске, каждому произведению предшествует введение с характеристикой рукописи и самого сочинения. Очень сложна по содержанию и построению текста поэтическая книга «Благодарственные гимны» (1 QH). Но переводчик принципиально избегает искусственного сглаживания трудных мест. К разделу поэзии относится также сборник литургических молитв из 4-й пещеры «Слова Светильные» (4 Q Dib Ham), который принадлежит, по-видимому, к наиболее ранним произведениям литературы, бытовавшей в кумранской общине.

Специалисты всего мира до сих пор еще не пришли к полному согласию относительно времени и места возникновения того или иного кумранского сочинения и к единообразному истолкованию содержащихся в нем идей.

По содержанию, по своему отношению к внешнему миру памятники иудейской литературы, открытые в 1947 г. на северо-западном побережье Мертвого моря, рядом с городищем Хирбет-Кумран, по мнению большинства исследователей, примыкают к литературе ессеев или прямо принадлежат этой группе иудейского общества, сведениями о которой более всего мы обязаны еврейскому историку Иосифу Флавию, участнику восстания против римлян 66—71 гг. н. э. [1]

Неудивительно, что литература Кумрана, представившая ряд недостающих звеньев в цепи, связывающей христианское учение с иудаизмом, вызвала и продолжает вызывать глубокий интерес.

Первые этапы изучения памятников ознаменованы сильнейшей разноголосицей мнений относительно определения немногих действующих лиц этих произведений, их времени и исторической среды. Причина этого кроется в самих источниках, в неясности, иногда двусмысленности выражений, употребляемых в тех случаях, когда автор касается конкретных событий истории Палестины II в. до н. э. — 1 в. н. э. Авторов кумранских текстов не интересовали события сами по себе. Социальная история воспринимается ими как история религиозно-этических отношений Бога к избранному им народу. Процесс развития мировой истории понимается как непрерывная борьба между силами добра и зла, между Богом и подчиненным ему, но временно занявшим мир Вели-алом. В этой борьбе каждый индивидуум занимает свое место в лагере праведных или в лагере нечестивых. Основы этого мировоззрения коренятся, как известно, в Библии. При такой расстановке сил даже конкретные отношения антагонистов маскируются. Неясность усиливается, если лексика и фразеология описания насыщены элементами, заимствованными из Библии, когда реальное содержание такого текста с трудом отделяется от словесной оболочки. Наконец, прямые интересы явно оппозиционной господствующему строю группировки вынуждают пишущего излагать свои мысли так, чтобы они были понятны единомышленнику, но не могли служить уликой представителю враждебного лагеря. Причина и характер зашифрованности сочинений соответствуют общему духу апокрифо-апокалипсической литературы того времени. Нужно учесть, что в кумранской библиотеке встречаются сочинения, шифрованные в прямом смысле слова.

Острота полемики, развернувшейся первоначально вокруг гипотезы отождествления или сближения главного положительного героя нескольких кумранских сочинений More sedeq — Праведного наставника —-с фигурой Иисуса Христа, объяснялась тем, что здесь отразилась борьба современных идеологических течений. Представители материалистического мировоззрения приветствовали теорию, разбивающую, по их мнению, религиозные предрассудки, так как в ее свете личность Христа теряет исключительность, приобретает характер образа, созданного литературной традицией, бытовавшей в однородной этнической, культурной и конфессиональной среде. Опровержение гипотезы учеными, оберегающими религиозное мировоззрение, делало подозрительными самые их доводы. Нельзя сомневаться в добросовестности переводчиков и интерпретаторов текстов, но нельзя отрицать и того, что во многих случаях к содержанию свитков подходили с предрасположением объяснить недостаточно ясные факты, разместив их в хорошо известную, заранее готовую схему, например, евангельского повествования. Таким же образом положения раввинского или караимского иудаизма сопоставлялись по чисто внешним признакам с явно обособленными формами кумранского движения, все с тем же стремлением поставить известное на место неизученного и тем привести к желаемому единообразию историю идейных течений внутри иудаизма.