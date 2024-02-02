Тэлчин Стэн – Предательство

Телефонный звонок, который совершенно изменил жизнь каждого члена нашей семьи, раздался в воскресенье в полодиннадцатого вечера.

Звонила наша старшая дочь Джуди. Ей был двадцать один год, и она училась на первом курсе в Бостонском университете. Когда зазвонил телефон, моя жена Этель принимала душ. Наша вторая дочь — семнадцатилетняя Энн — старшеклассница средней школы имени Уолта Уитмана2 в городе Бетезде штата Мэриленд, в это время сидела у себя в комнате и делала уроки.

— Привет, папа. Это Джуди. У тебя есть время? Мне нужно с тобой поговорить...

— Хорошо... У тебя все в порядке?

— Да, все нормально. Я хочу тебе сказать что-то очень важное.

В ее голосе послышались какие-то странные нотки. Я почувствовал в душе тревогу. Что-то не то...

— Ты это о чем? Что-нибудь случилось?

— Папа, да ты не беспокойся. У меня все хорошо. Я целый день только и думала о нашем предстоящем разговоре. Пусть мама подойдет к другому телефону.

— Она в ванной, принимает душ.

— Ладно, ты потом сам поговоришь с ней.

— Ну так я слушаю тебя.

— Папа, я написала тебе очень длинное письмо. На него у меня ушло несколько дней. Только сегодня утром закончила, а потом все читала и перечитывала целый день. Все же отправить тебе его я не могу. Не хочу причинять тебе боль. Это самое трудное из всего, что мне когда-либо приходилось делать. Хочу прочитать его тебе прямо сейчас. Можно?

В моей голове промелькнули мысли одна хуже другой: она забеременела... или же вышла тайно за кого-то замуж... а, может, у нее проблемы с полицией... или ее выгнали из университета... Но Джуди была примерной дочерью — не по годам взрослой, особенно чуткой и ни одна из этих мыслей не имела никакого смысла. Я старался казаться невозмутимым.

Стэн Тэлчин – Предательство

Перевод с английского Тамары Глаголевской Фойт. - Второе русское издание. – Ришон ле Цион: Издательством "Агефен", б.г. – 122 с.

Стэн Тэлчин – Предательство - Содержание

От редактора

1. Телефонный звонок

2. Что же произошло с Джуди?

3. История нашей семьи

4. Поиск начинается

5. Хейди

6. Во что же я верю?

7. Поиск продолжается

8. Отношения между заключающими завет

9. Напряженность усиливается

10. Первые верующие

11. Переломный момент

12. Решение принято

13. Опять вместе

14. Последний вопрос

15. Как же теперь жить?

16. С тех пор

Приложение

Библейские ссылки

Обьяснение значений слов и названий, помеченных цифрами снизу

Библиография