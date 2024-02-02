Тэлчин Стэн – Предательство
Телефонный звонок, который совершенно изменил жизнь каждого члена нашей семьи, раздался в воскресенье в полодиннадцатого вечера.
Звонила наша старшая дочь Джуди. Ей был двадцать один год, и она училась на первом курсе в Бостонском университете. Когда зазвонил телефон, моя жена Этель принимала душ. Наша вторая дочь — семнадцатилетняя Энн — старшеклассница средней школы имени Уолта Уитмана2 в городе Бетезде штата Мэриленд, в это время сидела у себя в комнате и делала уроки.
— Привет, папа. Это Джуди. У тебя есть время? Мне нужно с тобой поговорить...
— Хорошо... У тебя все в порядке?
— Да, все нормально. Я хочу тебе сказать что-то очень важное.
В ее голосе послышались какие-то странные нотки. Я почувствовал в душе тревогу. Что-то не то...
— Ты это о чем? Что-нибудь случилось?
— Папа, да ты не беспокойся. У меня все хорошо. Я целый день только и думала о нашем предстоящем разговоре. Пусть мама подойдет к другому телефону.
— Она в ванной, принимает душ.
— Ладно, ты потом сам поговоришь с ней.
— Ну так я слушаю тебя.
— Папа, я написала тебе очень длинное письмо. На него у меня ушло несколько дней. Только сегодня утром закончила, а потом все читала и перечитывала целый день. Все же отправить тебе его я не могу. Не хочу причинять тебе боль. Это самое трудное из всего, что мне когда-либо приходилось делать. Хочу прочитать его тебе прямо сейчас. Можно?
В моей голове промелькнули мысли одна хуже другой: она забеременела... или же вышла тайно за кого-то замуж... а, может, у нее проблемы с полицией... или ее выгнали из университета... Но Джуди была примерной дочерью — не по годам взрослой, особенно чуткой и ни одна из этих мыслей не имела никакого смысла. Я старался казаться невозмутимым.
Стэн Тэлчин – Предательство
Перевод с английского Тамары Глаголевской Фойт. - Второе русское издание. – Ришон ле Цион: Издательством "Агефен", б.г. – 122 с.
Стэн Тэлчин – Предательство - Содержание
От редактора
- 1. Телефонный звонок
- 2. Что же произошло с Джуди?
- 3. История нашей семьи
- 4. Поиск начинается
- 5. Хейди
- 6. Во что же я верю?
- 7. Поиск продолжается
- 8. Отношения между заключающими завет
- 9. Напряженность усиливается
- 10. Первые верующие
- 11. Переломный момент
- 12. Решение принято
- 13. Опять вместе
- 14. Последний вопрос
- 15. Как же теперь жить?
- 16. С тех пор
Приложение
Библейские ссылки
Обьяснение значений слов и названий, помеченных цифрами снизу
Библиография
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