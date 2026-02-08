Название «Горизонты внутренней бесконечности» появилось потому что в нашем новом курсе мы будем поднимать неюнгианские темы. Мы познакомимся с таким интересным психологом, целителем, парадоксальным магом, философом, как Роберт Антон Уилсон, который очень неплохо интегрирует разные учения. Мы рассмотрим трансперсональную психологию, философию Жоржа Батая. И наконец, вы узнаете, почему наш курс называется не просто «Юнгианство», а «Суверенное юн-гианство». В русскоязычной культуре слово «суверенность» обросло некоторыми нежелательными коннотациями, но я всё- таки предпочитаю обращаться к первоисточникам.

Несмотря на разность тем и обсуждаемых вопросов, некой магистральной нитью, связующей наши темы, конечно, будет юнгианский подход, предполагающий рассмотрение всех явлений души, неважно, относятся они к религии, эзотерике, культуре. Всё, что мы видим, слышим, знаем и переживаем, происходит в нашей душе, поэтому базовый отсчёт мы ведем от юнгианской психологии.

Олег Телемский - Горизонты внутренней бесконечности. По лекциям второй ступени Суверенного Юнгианства

«Касталия», 2023. — 290 с.

ISBN 978-55-521-23739-5

Лекция 1 Стадии развития сознания

Лекция 2 Юнг и Россия: бездны и вершины русского бессознательного

Лекция 3 Суверенность и трансгрессия

Лекция 4 Вселенная символа

Лекция 5 Роберт Антон Уилсон

Лекция 6 Инициация и трансформация

Лекция 7 Юнгианский взгляд на искусство

Лекция 8 Юнгианство и трансперсональная психология

Приложение