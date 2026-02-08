Перед тем, как приступать к основной теме, я хотел бы рассмотреть два важных момента.

Первый важный момент: юнгианство отличается от абсолютно любой другой психологической школы прежде всего тем, что для любой другой психологической школы очень характерна следующая последовательность: мы сначала осваиваем практические технологии, методы, упражнения, потом углубляемся в теоретическую часть. Только потом уже, для самых-самых интересующихся, рассматриваем исторические, биографические материалы.

С Юнгом, если подходить к нему правильно, так не получится, потому что юнгианство — это не просто некий набор практик и даже точно не отдельно взятое учение. Это карта души. Это карта мира. Это то пространство смыслов и символов, пространство связей, пространство определений, которое даже рискует взять на себя ответственность ответить на некие вечные вопросы: в чём смысл человеческой жизни, в чём её предназначение.

Именно так стоит подходить к юнгианской психологии. В частности, мы недавно издали работу доктора Кингсли «Юнг и конец человечества», где он возносит Юнга едва ли не на уровень пророка. С этим можно соглашаться, с этим можно не соглашаться, но то, что такая идея присутствует в поле, уже само по себе значимо.

Олег Телемский - Суверенное юнгианство - Вводный курс по юнгианской психологии

«Касталия», 2022. — 324 c.

ISBN 978-5-521-18624-2

Олег Телемский - Суверенное юнгианство - Вводный курс по юнгианской психологии - Содержание

Лекция 1. Жизнь и учение Карла Густава Юнга

Лекция 2. Индивидуация. Персона. Тень

Лекция 3. Индивидуация. Анима и Анимус Самость

Лекция 4. Сновидения

Лекция 5. Психотипы и психотерапия

Лекция 6. Алхимия

Лекция 7. Гностический символизм в кинематографе