Телемский - Таро Звезды Люцифер

И вот — свершилось. В ваших руках оказалась эта колода. Не самая известная. Не самая популярная. Не самая скандальная. И даже не самая эротическая, хотя эротических образов в ней в преизбытке. И все же встреча колоды Таро Звезды Люцифер и вас — как отдельного практика, мага, гадателя — состоялась.

И прежде чем дальше листать страницы в поисках новых значений, спросите себя — почему именно вы? Где именно, через какие смыслы, идеи, чувства, эмоции, образы протянулась эта тончайшая серебряная ниточка Лилит — нить, связавшая вас с нашей колодой. Потому что колода, с которой вы начинаете знакомство, — не просто одна из многих колод Таро, не просто инструмент для гадания, медитации, даже магических ритуалов, хотя, конечно, и первое, и второе, и третье она делает превосходно. И все же — как человек больше, чем то, что он делает, так и колода не сводится к базовому набору функций.

Таро Звезды Люцифер — это гримуар. Тайная книга, книга- загадка, книга-миф. И чтобы открыть ее, вам потребуется вся ваша воля, воображение и способность воспринимать. Гримуар, запретная книга, магический ключ всегда несколько больше, чем отдельные слова, предложения и образы. Гримуар — это пространство, куда входит маг, чтобы, пройдя через горнило мифа, стать самим собой.

Вы, наверно, знаете, что со времен Ренессанса пятиконечная звезда всегда была одной из самых сильных печатей магов. Есть много версий, почему это именно так. Но почему именно пятиконечная звезда? Уж не потому ли, что, когда собираются пятеро сформировавшихся и состоявшихся магов и соединяют свою силу для сотворения чего-то очень большого и важного, начинают происходить чудеса? Эту колоду создавали пятеро. Шестой — художник — получал описание Аркана, который нужно было нарисовать. Порой эти описания настолько детализировались, что художнику не хватало места для фантазии, а порой тема оказывалась достаточно обширной, предоставляя полную свободу импровизации. Некоторые Арканы перерисовывались, кое-какие — даже по нескольку раз. Было очень важно достичь предельно возможного созвучия слова, образа, смысла и вибрации, чтобы передать всю полноту дыхания мифа.

Ах да, миф. Его еще можно назвать «внутренней доктриной Ордена Черных Звезд». Звучит очень красиво, но парадокс в том, что за годы существования братства Черных Звезд никому не пришло в голову попытаться каким-то образом систематизировать доктрину, собрать описания всех видений, прозрений, снов, дальних прогулок по лезвию звездных канатов и создать свою космологию, антропологию, теологию и еще какую-нибудь «-логию», в своей основе содержащую сокровенный миф, бережно хранимый каждым соискателем или избранником братства Черных Звезд.

Разумеется, я не раз порывался это сделать. Но всякий раз, когда я брался это делать напрямую (например, хотел последовательно рассказать историю противостояния Люцифера и Иалдабаофа и последовавшего за ним странного перемирия или непонятную историю трансформации отщепленной части Люцифера в нечто ужасное), — всякий раз в рассказ вкрадывалось какое-то искажение. Первое приближение к цели — моя магическая исповедь «Восхождение на гору Хермон». Очень специфическое чтение и очень на любителя. Рассказывая о себе, я постарался рассказать о Нем, по крайней мере настолько, насколько возможно это передать при всех существующих субъективных искажениях.

Олег Телемский - Таро Звезды Люцифер

М.: «Касталия», 2024. — 300 с.

ISBN 9780-5-521-24063-0

Олег Телемский - Таро Звезды Люцифер – Содержание