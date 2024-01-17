Телепов - Азбука семьи

Эта книга - для тех супругов, которые, независимо от количества прожитых лет, желают стать счастливее. Дело в том, что идеальных браков не существует, как не существует абсолютно здоровых людей. У какой-то семьи заболевание сродни «насморку», где-то - «воспаление легких», а где-то семья находится в реанимации. Для человека естественно заботиться о своем здоровье (особенно если «болячки» уже начали одолевать);

точно так же должно быть естественным заботиться о здоровье семьи, в которой человек живет. При этом «безнадежными» являются только те супружеские пары, которые ничего не хотят предпринимать ради собственного счастья (либо по причине разочарования, либо по причине самоуверенного довольства достигнутым).

Счастья никогда не бывает достаточно. Как только вы решили для себя, что достигли всего, чего хотели, в тот же миг теряется всякий смысл вашего бытия, вы начинаете деградировать. Один из главных персонажей знаменитой сказки Льюиса Керолла «Алиса в стране чудес» сказал: «Земля вертится вокруг своей оси, и,

следовательно, стоя на месте, ты откатываешься назад. Если ты действительно хочешь остаться на месте, тебе надо идти; а для того, чтобы двигаться вперед, надо бежать». Суп ружество - это путь. Путь, успех прохождения которого зависит от обоих супругов: насколько они готовы пройти его до конца. Прежде, чем отправиться в какой - бы то ни было путь, люди обычно стремятся знать ответы на три основных вопроса:

־ Куда идем?

־ Какие препятствия ожидают?

־ Как добраться до цели?

Не зная ответа на первый вопрос, бессмысленно начинать путь. Не предвидя сложностей, легко разочароваться в самом смысле избранной цели при первых же трудностях. Не владея стратегией достижения цели, есть большая доля вероятности свернуть с дороги, так и не достигнув цели. Задача этой книги - провести (насколько это возможно через печатное издание) некий консультационный семинар по диагностике и лечению наиболее распространенных семейных «межличностных заболеваний». В любом консультационном семинаре всегда присутствуют пять основных компонентов.

Первый компонент: информационный, который включает в себя ответы на три важных вопроса пути под названием «супружество» Второй компонент: рефлексивный, когда происходит осознание, насколько данная информация касается лично вас и ваших отношений, заинтересовать вас в вопросе счастья. Третий компонент: мотивационный, побуждающий верить, надеяться и бежать дистанцию под названием «супружеское счастье», длиною в жизнь. Четвертый компонент: поведенческий, когда вырабатываются и предлагаются конкретные рекомендации по поводу преодоления препятствий и выработке тактики, соответствующей основной стратегии.

Пятый компонент: духовный, содержащий в себе нравственные и духовные ценности, которыми руководствуются супруги на пути под названием Жизнь. Этот компонент пронизывает все остальные. На страницах этой книги мы обсудим вопросы по предназначению супружества, гармонизации его построения и по преодолению препятствий, возникающих на пути.

Михаил Телепов - Азбука семьи

Самара, отделение Литфонда, 2008. -140 с.

ISBN 978-5-9597-0076-8

Михаил Телепов - Азбука семьи - Содержание

К читателю

Предназначение супружества (Куда идем)

Преодоление

(Какие препятствия нас ожидают)

Построение счастья (Как добраться до цели)

Построение счастья.

Обретение собственной семейной системы

Построение счастья.

Построение личностных взаимоотношений

Построение счастья.

Гармоничные интимные отношения

Конфликты - во благо

Вместо эпилога

Библиография

Михаил Телепов - Азбука семьи - Предназначение супружества

Однажды мы беседовали с молодой женщиной, которой было чуть за тридцать. За восемь лет до нашей с ней встречи она пережила развод, детей в первом браке не было. Все эти годы она жила одна, потому что весь ее внутренний уклад был настроен против такого явления, как сожительство с мужчинами. Причина, по которой она пришла на консультацию, была достаточно банальна: «хочу замуж». Причем это свое желание она назвала «навязчивой идеей, от которой ей сложно избавиться, и которая портит ей жизнь.

- Я хочу замуж, - сказала она, ־ но с кем ни начинаю строить глубокие отношения, почему-то все распадается. Помогите мне либо справиться с этим желанием, либо научиться строить отношения и выйти замуж. - Прежде, чем мы будем обсуждать перспективы замужества или его отсутствия, сначала ответьте нам на такой вопрос: «Зачем вам это надо?» - ?!... (ничего себе, пришла к семейным психологам!) - Вы уже были замужем когда-то, потом вы «вынырнули» из этого состояния. Зачем же вы опять хотите туда нырнуть? Зачем вам это надо?

- Плохо мне одной, может, поэтому и хочется замуж? - «Одной плохо», говорите вы. Но ведь вы уже на личном опыте убедились, что замужество как таковое не спасает от одиночества. Более того, если человек одинок в браке, он одинок вдвойне! Так, может быть, у вас есть иная причина, по которой вы хотите вступить в брак? - Конечно, есть. Я - женщина, инстинкт материнства присущ мне, как любой нормальной женщине...- Но чтобы реализовать этот “ инстинкт, который вы назвали «материнство», совсем не обязательно выходить замуж или действовать против моральных принципов.

Вы придите в любой дом малютки или детдом, посмотрите в глаза брошенным деткам, которые не испытывают любви близкого человека. Вам захочется подарить Вашу материнскую любовь такому маленькому крохе. Вот и реализуйте себя, как мать! Оформить опекунство достаточно просто. Теперь вернемся к нашему вопросу: зачем вам это надо - выходить замуж? - Ну... чтобы рядом со мной был человек, с которым я могла бы пообщаться... - Для этого тоже совершенно не обязательно выходить замуж, поверьте! Есть такое изобретение, как телефон. Общайтесь на здоровье!

А можно завести знакомство с соседями и время от времени приглашать к себе на чай какую- нибудь одинокую соседку, при этом совершенно не обязательно связывать себя семейными заботами! Опять возвращаемся к началу разговора: почему же вам хочется замуж? - Скажу честно: в последнее время пристают со всех сторон с глупыми вопросами: «почему до сих пор не замужем?» «Годы идут, а что ты предпринимаешь, чтобы не быть одна?» И т.д. Замучили! - В случае вашего замужества глупые вопросы все равно останутся. Они просто станут другими. Мы живем среди людей, которые страдают любопытством и желанием вмешиваться в чужую жизнь.

Так что вопросы - не веская причина для замужества. Подумайте еще раз, зачем вам это надо, замуж выходить. - Вы загоняете меня в тупик. Может быть, главное мое стремление - чтобы было с кем вместе молиться Богу. Я - человек верующий. - Для этого тоже совсем не обязательно выходить замуж. Неужели в церкви мало людей, с которыми вы можете вместе читать Писание? - Хм... Тогда приведу последний аргумент в пользу замужества: обычную физиологию. Я ведь еще молода, и мне, извините, хочется интимных отношений.

- Вы правы, физиологию человека никто не отменял. Более того: скажем, что даже замечательно, что у вас есть такое желание. Это значит, что вы совершенно здоровая женщина. Хуже, если в вашем возрасте - и уже нет такового желания. Но давайте подумаем вот о чем. Вы восемь лет в разводе, то есть Вы пережили восемь лет воздержания. Ну, и как? Выжили в этом испытании? - Жива, как видите. Тяжело, но терпимо...

- И не просто терпимо - вы даже шутите по этому вопросу, что является показателем вашего душевного здоровья и равновесия в отношении последней, «веской», как вы выразились, причине. И так, восемь лет прошли для вас терпимо, осталось потерпеть еще лет десять-двенадцать. Потом проще станетё поверте. Так стоит ли ради этого, и только ради этого, выходить замуж? - Да-а... Скажу честно, я в растерянности. Доводов никаких не остается. Но если нет никаких доводов, тогда почему желание создать семью присутствует у большинства здравомыслящих людей?

- Вот это уже настоящий и глубокий вопрос. Для чего в наше сердце вложено желание создавать семью? Людям свойственны эгоистические мотивы вступления в брак. Один из первых мотивов, который называется сегодня, - сексуальное влечение. Один молодой мужчина, разоткровенничавшись, так и сказал: «Женюсь, потому что постоянно «хочется». Нужна жена под боком, чтобы спокойнее было». Согласимся, что физиология - мощная сила.