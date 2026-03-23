Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Телепов - Личность - судьба или работа над собой?

Телепов - Личность - судьба или работа над собой?
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

В этой работе авторы вступают в дискуссию с идеями жесткого детерминизма. Главный тезис книги: биологическая данность и жизненные обстоятельства — это лишь «сырье», из которого человек призван выстроить свою личность. Телеповы подробно разбирают различие между темпераментом (тем, что дано) и характером (тем, что воспитано).

Книга исследует механизмы ответственности и выбора. Авторы показывают, что «судьба» часто является лишь оправданием для нежелания меняться. Это глубокое исследование того, как духовные ценности становятся вектором, позволяющим человеку преодолеть ограничения своей природы и выйти на новый уровень осознанности и зрелости.

Михаил Телепов - Личность - судьба или работа над собой?

М.Н. Телепов, Н.Н. Телепова. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - Самара: Самар, отд-ние Литфонда, 2014.-160 с.

ISBN 978-5-473-00738-1

Михаил Телепов - Личность - судьба или работа над собой? - Содержание

  • Отзыв

  • К читателям

  • Вступительная статья

  • Глава 1: Младенчество (0-1 год)

  • Глава 2: Раннее детство (1-3 года)

  • Глава 3: Дошкольное детство, возраст игры (3-6 лет)

  • Глава 4: Младший школьный возраст (6-11 лет)

  • Глава 5: Подростковый возраст (11-19 лет)

  • Глава 6: Ранняя зрелость (19-25 лет)

  • Глава 7: Зрелость, средний возраст (25-65 лет)

  • Глава 8: Старость, «золотая осень» (старше 65 лет)

  • Заключение

  • Литература

  • Глоссарий

Views 37
Rating
Added 23.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

Related Books

All Books