Телепов - От печали до радости рукой подать

Эта работа исследует природу зависимости как «лже-радости». Телеповы доказывают, что любая зависимость (химическая, эмоциональная, игровая или религиозная) — это патологический способ справиться с «печатью» (депрессией, одиночеством, чувством вины). Авторы анализируют, как формируется аддиктивный цикл: от временного облегчения до еще более глубокого падения.

Книга предлагает путь трансформации — переход от управления «внутренним ящером» (импульсивным поведением) к осознанной жизни. Авторы дают инструменты для поиска истинного источника радости, который не разрушает личность, а созидает её. Это руководство по деконструкции зависимого поведения и обретению подлинной свободы.

Михаил Телепов, Надежда Телепова – От печали до радости рукой подать (Блог_Ящуров) – Аспекты зависимости

Самара: ООО «Офорт», 2010. - 193 с.

ISBN 978-5-473-00628-5

Михаил Телепов, Надежда Телепова – От печали до радости рукой подать – Содержание

Благодарность

К читателям

Отзыв

От авторов

Открытие Блога_Ящуров

Мифы об аддикции

Лимбическая система: ее задачи и механизм действия ...

Тест на принадлежность к зоне риска

Подключение «лобных долей»

«Бегство» как реакция лимбической системы

Иллюстрация формирования детских страхов

Механизм формирования нейропсихического здоровья ..

Агрессия как реакция лимбической системы

Индикаторы приближения нежелательной реакции

Оцепенение как реакция лимбической системы

Упражнение на коррекцию реакции «оцепенения»

«Лимбическая» память и повторяющиеся позитивные коммуникации

Стабильные личностные привязанности

Страхи взрослых людей

Зависимость: ее характеристики

Дерево зависимостей

Химические вещества в мозге

Механизм формирования аддикции и роста «дозы»

Признаки зависимости

Характеристики аддикта

Результат влияния «дозы»

Механизм развития зависимости и этапы выздоровления

Ступени в процессе выздоровления

Внешние признаки употребления (родителям на заметку)

Советы родителям, чей ребенок употребляет

Аспекты выздоровления

Возможности реабилитации

Созависимость и ее признаки

Сопоставление зависимости и созависимости

Помощь в противовес пособничеству

Правила в зависимых семьях

Дисфункциональные семьи (требования к детям)

Результат созависимого детства

Модели поведения ребенка в дисфункциональной семье

Когда начинается помощь

Приложение 1. В. Франкл о психотерапевтической функции религии

Приложение 2. Пример договора

Список использованной и рекомендуемой литературы