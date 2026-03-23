Телепов - От печали до радости рукой подать

Телепов - От печали до радости рукой подать
Category ESXATOS BOOKS, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Эта работа исследует природу зависимости как «лже-радости». Телеповы доказывают, что любая зависимость (химическая, эмоциональная, игровая или религиозная) — это патологический способ справиться с «печатью» (депрессией, одиночеством, чувством вины). Авторы анализируют, как формируется аддиктивный цикл: от временного облегчения до еще более глубокого падения.

Книга предлагает путь трансформации — переход от управления «внутренним ящером» (импульсивным поведением) к осознанной жизни. Авторы дают инструменты для поиска истинного источника радости, который не разрушает личность, а созидает её. Это руководство по деконструкции зависимого поведения и обретению подлинной свободы.

Михаил Телепов, Надежда Телепова – От печали до радости рукой подать (Блог_Ящуров) – Аспекты зависимости

Самара: ООО «Офорт», 2010. - 193 с.

ISBN 978-5-473-00628-5

Михаил Телепов, Надежда Телепова – От печали до радости рукой подать – Содержание

Благодарность

К читателям

Отзыв

От авторов

  • Открытие Блога_Ящуров

  • Мифы об аддикции

  • Лимбическая система: ее задачи и механизм действия ...

  • Тест на принадлежность к зоне риска

  • Подключение «лобных долей»

  • «Бегство» как реакция лимбической системы

  • Иллюстрация формирования детских страхов

  • Механизм формирования нейропсихического здоровья ..

  • Агрессия как реакция лимбической системы

  • Индикаторы приближения нежелательной реакции

  • Оцепенение как реакция лимбической системы

  • Упражнение на коррекцию реакции «оцепенения»

  • «Лимбическая» память и повторяющиеся позитивные коммуникации

  • Стабильные личностные привязанности

  • Страхи взрослых людей

  • Зависимость: ее характеристики

  • Дерево зависимостей

  • Химические вещества в мозге

  • Механизм формирования аддикции и роста «дозы»

  • Признаки зависимости

  • Характеристики аддикта

  • Результат влияния «дозы»

  • Механизм развития зависимости и этапы выздоровления

  • Ступени в процессе выздоровления

  • Внешние признаки употребления (родителям на заметку)

  • Советы родителям, чей ребенок употребляет

  • Аспекты выздоровления

  • Возможности реабилитации

  • Созависимость и ее признаки

  • Сопоставление зависимости и созависимости

  • Помощь в противовес пособничеству

  • Правила в зависимых семьях

  • Дисфункциональные семьи (требования к детям)

  • Результат созависимого детства

  • Модели поведения ребенка в дисфункциональной семье

  • Когда начинается помощь

Приложение 1. В. Франкл о психотерапевтической функции религии

Приложение 2. Пример договора

Список использованной и рекомендуемой литературы

Views 35
Rating 5.0 / 5
Added 23.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

