Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Телепов - Поговорим о супружеском счастье

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Центральная идея книги заключается в том, что супружеское счастье — это не статичное состояние или удачное стечение обстоятельств, а результат ежедневного созидательного труда. Авторы исследуют психологические барьеры, мешающие близости: завышенные ожидания, неумение выражать чувства и страх перед конфликтами.

Книга учит видеть в кризисах не предвестники развода, а необходимые этапы взросления семьи. Особое внимание уделяется «экологии отношений»: как сохранять нежность и уважение, когда романтический флер первых лет сменяется будничными заботами. Это глубокий разговор о том, как построить «безопасную гавань», где каждый из супругов может расти и развиваться.

Телеповы Михаил и Надежда - Поговорим о супружеском счастье...

Издание третье исправленное и дополненное. - Пенза.: Откровение, 2004. - 156 с.

ISBN 5-93434-060-3

Телеповы Михаил и Надежда - Поговорим о супружеском счастье... – Содержание

  • Предисловие

  • Обращение к читателям

  • Поговорим о супружеском счастье...

  • Поговорим об эгоизме

  • Поговорим о пути к отчуждению

  • Поговорим о руководстве для супружеской жизни

  • Поговорим об отличиях

  • Поговорим о самых первых супругах на земле

  • Поговорим о том, что значит «оставить отца и мать»

  • Поговорим о том, что значит «прилепиться друг ко другу»

  • Поговорим о том, что значит «стать одной плотью»

  • Поговорим о конфликтах

  • Поговорим о правилах честной борьбы

  • Поговорим о прощении

  • Поговорим о том, как нам реагировать на «колючки»

  • Поговорим о другой силе

  • В заключении мы хотим сказать...

Views 40
Rating
Added 23.03.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

