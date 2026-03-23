Телепов - Поговорим о супружеском счастье

Центральная идея книги заключается в том, что супружеское счастье — это не статичное состояние или удачное стечение обстоятельств, а результат ежедневного созидательного труда. Авторы исследуют психологические барьеры, мешающие близости: завышенные ожидания, неумение выражать чувства и страх перед конфликтами.
Книга учит видеть в кризисах не предвестники развода, а необходимые этапы взросления семьи. Особое внимание уделяется «экологии отношений»: как сохранять нежность и уважение, когда романтический флер первых лет сменяется будничными заботами. Это глубокий разговор о том, как построить «безопасную гавань», где каждый из супругов может расти и развиваться.
Телеповы Михаил и Надежда - Поговорим о супружеском счастье...
Издание третье исправленное и дополненное. - Пенза.: Откровение, 2004. - 156 с.
ISBN 5-93434-060-3
Телеповы Михаил и Надежда - Поговорим о супружеском счастье... – Содержание
Предисловие
Обращение к читателям
Поговорим о супружеском счастье...
Поговорим об эгоизме
Поговорим о пути к отчуждению
Поговорим о руководстве для супружеской жизни
Поговорим об отличиях
Поговорим о самых первых супругах на земле
Поговорим о том, что значит «оставить отца и мать»
Поговорим о том, что значит «прилепиться друг ко другу»
Поговорим о том, что значит «стать одной плотью»
Поговорим о конфликтах
Поговорим о правилах честной борьбы
Поговорим о прощении
Поговорим о том, как нам реагировать на «колючки»
Поговорим о другой силе
В заключении мы хотим сказать...
Comments (1 comment)