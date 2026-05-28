Телеус - Книга Бытие – Начало всех начал

Книга Бытие – Начало всех начал
Книга представляет собой комментарий к книге Бытие, предназначенный для церковного изучения. Автор рассматривает первые главы Библии как основание библейского мировоззрения, показывая, что понимание книги Начал необходимо для правильного прочтения всего последующего откровения.
В центре внимания — творение мира и человека, грехопадение, потоп, история Ноя, Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа. Комментарий соединяет последовательное чтение библейского текста с богословскими размышлениями о происхождении мира, природе человека, Божьем суде, завете, избрании и милосердии Бога.
Телеус А. Б. Книга Бытие. Начало всех начал: комментарий для церковного изучения. – WWW.DARIKNIGI.ru, 2021. – 392 с.
ISBN 978-5-907426-06-1
Вместо предисловия
Начало всех начал
Создание неживой материи
Второе сотворение — бара
Шестой день творения
Третье «бара» — сотворение человека
История грехопадения и суда
Начало жертвоприношения
Рождение греховного плода — смерти
Рождение цивилизации
Потоп и рождение новой цивилизации
Проблема первой цивилизации
Новое человечество на «новой» планете
Всемирный катаклизм
Завет Ноя
Греховная природа сохраняется в потомстве
Толедот сынов Ноя
Разделение людей на племена и народы по языковому признаку
История Авраама
Призыв Аврама
Богатство неправедное
Война Аврама с царями Месопотамии
Господь обновляет Свой завет с Аврамом
Аврам слушает не Бога, а жену
Наказание Аврама и рождение Авраама
История Лота после освобождения из плена
Авраам и Авимелех Герарский
История Исаака
Женитьба Исаака, близнецы, первородство, женитьба Исава
Авраам и Хеттура
Исаак — наследник благословения Авраама
Исаак благословляет своих сыновей
История Иакова
Родословие Исава
История Иосифа
Вставка о жизни Иуды
Жизнь Иосифа в Египте
Благословение Иаковом сыновей
Смерть и погребение Иакова
Последние дни и завещание Иосифа
