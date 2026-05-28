Телеус - Книга Бытие – Начало всех начал

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational

Книга представляет собой комментарий к книге Бытие, предназначенный для церковного изучения. Автор рассматривает первые главы Библии как основание библейского мировоззрения, показывая, что понимание книги Начал необходимо для правильного прочтения всего последующего откровения.

В центре внимания — творение мира и человека, грехопадение, потоп, история Ноя, Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа. Комментарий соединяет последовательное чтение библейского текста с богословскими размышлениями о происхождении мира, природе человека, Божьем суде, завете, избрании и милосердии Бога.

Телеус Алексей – Книга Бытие – Начало всех начал

Телеус А. Б. Книга Бытие. Начало всех начал: комментарий для церковного изучения. – WWW.DARIKNIGI.ru, 2021. – 392 с.

ISBN 978-5-907426-06-1

Телеус Алексей – Книга Бытие – Содержание

  • Вместо предисловия

  • Начало всех начал

  • Создание неживой материи

  • Второе сотворение — бара

  • Шестой день творения

  • Третье «бара» — сотворение человека

  • История грехопадения и суда

    • Начало жертвоприношения

    • Рождение греховного плода — смерти

    • Рождение цивилизации

  • Потоп и рождение новой цивилизации

    • Проблема первой цивилизации

    • Новое человечество на «новой» планете

    • Всемирный катаклизм

    • Завет Ноя

    • Греховная природа сохраняется в потомстве

  • Толедот сынов Ноя

    • Разделение людей на племена и народы по языковому признаку

  • История Авраама

    • Призыв Аврама

    • Богатство неправедное

    • Война Аврама с царями Месопотамии

    • Господь обновляет Свой завет с Аврамом

    • Аврам слушает не Бога, а жену

    • Наказание Аврама и рождение Авраама

    • История Лота после освобождения из плена

    • Авраам и Авимелех Герарский

  • История Исаака

    • Женитьба Исаака, близнецы, первородство, женитьба Исава

    • Авраам и Хеттура

    • Исаак — наследник благословения Авраама

    • Исаак благословляет своих сыновей

  • История Иакова

  • Родословие Исава

  • История Иосифа

    • Вставка о жизни Иуды

    • Жизнь Иосифа в Египте

    • Благословение Иаковом сыновей

    • Смерть и погребение Иакова

    • Последние дни и завещание Иосифа

Added 28.05.2026
Author brat Vadim
Comments (1 comment)

Z
zalservik 12 hours ago
Благодарю.

