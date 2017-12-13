Тема живого тела в истории философии

Не вдаваясь в специальное обсуждение отдельных теорий отдельных мыслителей, я хотел бы прочертить некоторые традиции, наметить параллели между представлениями о телесности в Античности и в современной философии, а также дать очерк нескольких типов подхода к пониманию тела и телесности у древних и новых авторов. При этом задачей является не столько анализ определенного текста или концепции, сколько попытка увязать вместе философские, научные или художественные традиции, которые обычно рассматриваются изолированно.

В этой работе я хочу обозначить несколько линий в истории представлений европейской философии о теле индивида. В зависимости от контекста, фокуса рассуждения, эпохи такое тело именовалось «естественным», «живым», «органическим», «феноменальным», «символическим», «манифестирующим». Тело при этом понимается как некая экстериоризирующая проекция мыслящего и чувствующего агента, центра действия, который, в зависимости от обстоятельств, именуется «душой», «я», «самостью», «личным началом». В самом первом приближении речь идет о том, что нечто живое, разумное и при этом конечное во времени и пространстве имеет, находит для себя или даже создает себе орудие действия или среду обитания, которая является его пространственным или внепространственным вместилищем, областью присутствия, обиталищем, в котором действующее нечто присутствует как хозяин и которое манифестирует его другим субъектам, дает ему идентичность.

Непрестанно сталкиваясь с неразрешимыми противоречиями современного международного права, созерцая истязание физического и морального облика человека, осознаёшь логически выверенную формулу европейского отношения ко всему, что выходит за рамки беспристрастного суждения души. Эта формула уходит своими корнями глубоко в логику Аристотеля и провоцирует современного читателя искать тропы мысли, которые позволили бы научиться видеть и ощущать живое тело, смотреть на него, не отводя глаз в сторону от смущения. Обращаясь к одному из наиболее строгих логических трактатов Аристотеля «Категории», внезапно сталкиваешься с вопросом, каким образом можно использовать эту работу при анализе явлений, по природе своей чуждых какому-либо порядку, уравновешенности, стабильности, не поддающихся рациональному познанию. Чтобы не додумывать и не придумывать ход мысли, возможный при поиске ответа на сформулированный вопрос, мы находим в самой работе «Категории» понятие «мания», или, как предлагают русские переводы, сумасшествие, помешательство, неистовство, одержимость, и сделаем попытку разобраться с природой этого явления как предиката пока ещё абстрактного субъекта. Аристотель начинает с анализа высказывания, в котором безумие проявляет себя как предицируемое качество.

Рассмотрим предложение. Он - сумасшедший. Он - подлежащее. Сумасшедший - сказуемое. Мания высказывается о подлежащем. Но каким образом? Ответ строгой категориальной логики — как качество. Безумие вне высказывания является «сложным звуком», который не имеет значения. Лишь «в силу соглашения» он превращается в знак (ai). До «соглашения» имя остается fyfavia предицируемого тела в логике Аристотеля неартикулированным, нечленораздельным звуком (dygdiapaxoi фбфсн)'. Чтобы понять значение знака, его необходимо «вырвать» из вечности и подвергнуть испытанию временем. Глагол - то, что делает имя временным. Он никогда не говорит о себе, только о другом (етерос;): «...он всегда есть знак для сказанного об ином»1 2. Без «другого» глагол остаётся лишь именем: «...глаголы, высказанные сами по себе, суть имена»3. Имя становится глаголом, когда встречается с другим именем. Эта встреча - событие, которое вырывает связанные воедино имена из безвременья незначащего звучания. Глагол высказывает имя во времени. Высказанное имя - уже не то же, оно становится другим. Как ему сохранить самого себя, остаться тем же в беге времени, изменяться, не изменяясь?