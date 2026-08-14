Философия - это концептуальная дисциплина. Ее метод является интроспективным и рефлексивным. Она основана на нашей интуиции и постижении нами значений слов. И все же сейчас, после двух с половиной тысячелетий доработки, опровержения и переосмысления, она стремится не быть диалектизмом какого-либо конкретного языка. Она также не ограничивается каким-либо конкретным историческим периодом, культурной средой, социально-политической системой или религиозной принадлежностью. Философия стремится быть универсально привлекательной для любого рационального интеллекта, человеческого или иного. В этом отношении она очень похожа на математику. Философия пытается не зависеть от эмпирических соображений, хотя одна из ее главных целей состоит в том, чтобы прийти к взаимно просвещающим отношениям с естественными науками. В последнее время возрос интерес к так называемой «экспериментальной философии» (Х-рЫ). Она претендует на то, чтобы быть формой Философии и одновременно ветвью эмпирического исследования. Однако Х-рЫ ошарашивает данного автора, поскольку является откровенной смесью социальной психологии, социологии или антропологии. Потому что она предполагает использование опросов и анкет для выяснения того, что обычные люди думают о тех или иных философских вопросах. (А когда респонденты для опроса выбираются из философского сообщества, Х-рЫ - плохая замена простому чтению журналов.)

Архетипический философ (и отныне мы отбрасываем прилагательное) не проводит реальных экспериментов, не проводит полевых наблюдений и не проводит опросов общественного мнения. Набор инструментов философа не содержит ни правил измерения, ни весов, ни часов. Самое большее, что можно найти в буквальном смысле «набора инструментов», - это бумага и карандаш, а в наши дни - компьютер. В более переносном смысле, то, что хотелось бы надеяться найти в наборе инструментов философа, - это широко открытый ум, готовый включить внутренние прожектора. Философ должен быть готов обдумывать слова, расширять концепции до их пределов, воображать надуманные, причудливые ситуации и рассматривать принципы высочайшего уровня абстракции и широчайшей области применения.

Философский метод в его чистейшей форме, выражаясь одной простой фразой, имеет характер a priori, а не a posteriori. Клише для него - «кабинетный метод». Еще одно избитое выражение - «пораскинуть мозгами». Методы исследования, а также знания, которые они позволяют нам получить, называются априорными, когда они никоим образом не зависят от нашего чувственного опыта. Кроме того, истины называются априорными, когда они могут быть познаны таким образом. Напротив, апостериорные истины - это те, которые могут быть познаны только путем обращения к чувственному опыту.

Ньюл Теннант – Философия - Введение в аналитическую традицию: Бог, ум, мир, логика

Пер. с англ. В.В. Целищев. Сер. Библиотека аналитической философии. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023. - 496 с.

ISBN 978-5-88373-755-7

Ньюл Теннант – Философия - Введение в аналитическую традицию - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПРИРОДА ФИЛОСОФИИ

1. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ФИЛОСОФИИ 1.1. Философия как концептуальная и рефлексивная дисциплина - 1.2. Основные направления философии - 1.3. Философские вопросы, касающиеся оснований

2. ИСТОРИЯ И НАСЛЕДИЕ ФИЛОСОФИИ 2.1. Исторический размах философии - 2.2. Нынешнее наследие

3. ФИЛОСОФСКИЙ ТЕМПЕРАМЕНТ 3.1. Держать ум открытым - 3.2. Философия в противопоставлении с математикой и естественными науками - 3.3. Научные вопросы - 3.4. Математические вопросы - 3.5. Философские вопросы (в отличие от них) - 3.6. Реализм против анти-реализма - 3.7. Пример философского вопроса: существует ли Бог? - 3.8. Принятие философской позиции - 3.9. Получение философского образования - 3.10. Необходимость избегать догматизма - 3.11. Необходимость избегать ошибочного мышления - 3.12. Необходимость бесстрастного созерцания - 3.13. Способности, требуемые философией

4. ВАЖНЫЕ КОНЦЕПЦИИ И РАЗЛИЧЕНИЯ 4.1. Различие между явлением и действительностью - 4.2. Различие между умом и телом - 4.3. Различие между объективным и субъективным - 4.4. Различие между абстрактным и конкретным - 4.5. Различие дескриптивного и нормативного - 4.6. Различие эмпирического и рационального - 4.7. Различие между необходимым и истинным и между ложным и невозможным - 4.8. Различие между теорией и свидетельствами

5. ДВА КАНТОВСКИХ РАЗЛИЧИЯ 5.1. Различие между a priori и a posteriori знанием - 5.2. Различие между аналитическим и синтетическим

6. ВАЖНЫЕ СОПЕРНИЧАЮЩИЕ «-ИЗМЫ» 6.1. Реализм vs [Анти-реализм, Идеализм, Ирреализм, Инструментализм, Элиминативизм, Солипсизм] - 6.2. Субстанционализм vs Дефляционизм Истины - 6.3. Дескриптивизм vs Проективизм - 6.4. Трансцендентализм vs Позитивизм - 6.5. Абсолютизм vs Релятивизм - 6.6. Объективизм vs [Субъективизм/Психологизм] - 6.7. Когнитивизм (в этике) vs Эмотивизм - 6.8. Теизм vs [Атеизм/Натурализм] - 6.9. Детерминизм vs либертарианизм - 6.10. Рационализм vs эмпиризм - 6.11. Фундаментализм vs [Анти-Фундаментализм/Когерентизм] - 6.12. Дуализм vs [Монизм/Материализм] - 6.13. Редукционизм vs Анти-редукционизм - 6.14. Иннативизм vs [Бихевиоризм/Энвайронментализм] - 6.15. Эссенциализм и Не обходим (изм) vs Анти-Эссенциализм и Акциденциализм - 6.16. Философия как a priori («первая философия») vs Философия как неразрывная с наукой и здравым смыслом - 6.17. Индивидуализм vs коммунитаризм - 6.18. Скептицизм и Ревизионизм vs Квиетизм - 6.19. Эволюционизм vs Салътационизм - 6.20. Ментализм vs Лингвистицизм (относительно относительного приоритета мысли и языка)



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ФИЛОСОФИЯ И МЕТОД

7. ЧТО ЕСТЬ ЛОГИКА 7.1. Основы символизации предложений в логической нотации - 7.2. Аргументы - 7.3. Философские понятия, используемые при изучении логики и языка

8. ИНДУКТИВНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ 8.1. Структура аргументов - 8.2. Индуктивные аргументы - 8.3. Лейтмотив - 8.4. Индуктивные аргументы (возобновленные): «старая загадка» индукции Юма - 8.5. Как вероятность фигурирует в научных рассуждениях: Прямое правило Райхенбаха - 8.6. Как вероятность фигурирует в научных рассуждениях: повышение вероятности гипотез

9. МЕТОД КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА 9.1. Концептуальный анализ как обеспечение необходимых и достаточных условий - 9.2. X знает, что р - 9.3. Парадокс анализа - 9.4. Анализ понятия правильного аргумента - 9.5. Расселовский анализ условий истинности предложений формы «F есть G» - 9.6. Анализ Грайсом значения в терминах веры и намерения - 9.7. Анализ Макки «событие А причинило событие В» - 9.8. Анализ понятия числа, проведенный Фреге - 9.9. Анализ Льюисом конвенций

10. МЕТОД КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ЭКСПЛИКАЦИИ 10.1. Концептуальная экспликация обеспечивает точную теоретическую замену неформальной концепции - 10.2. Интуитивное понятие вычислимой функции - 10.3. Экспликация понятия вычислимой функции - 10.4. Экспликация понятия когнитивной значимости

11. МЕТОД МЫСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 11.1. Роль мысленных экспериментов в философской критике - 11.2. Некоторые известные мысленные эксперименты в аналитической философии

12. ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ КРЕАТИВНОСТЬ И СТРОГОСТЬ 12.1. Креативность и строгость в интеллектуальном предприятии - 12.2. Общие принципы, правила и методы - 12.3. Вечная притягательность Математики для Философии - 12.4. Как математика нуждается в логике - 12.5. Логическое размышление vs креативное или изобретательное прозрение - 12.6. Строгость - 12.7. Природа диалектики

13. ДЕДУКЦИЯ В МАТЕМАТИКЕ И НАУКЕ 13.1. Доказательство, истина и ложь - 13.2. Фундаменталистский метод в математике - 13.3. Логика и аксиоматический метод в математике - 13.4. Логика и научный метод - 13.5. Пересмотр теории - 13.6. Желаемые аспекты научной теории - 13.7. Забегая вперед: аргумент от творения

14. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕДУКЦИОНИЗМА 14.1. Уровни реальности - 14.2. Редукционизм - 14.3. Эмерджентизм и эпифеноменализм - 14.4. На пути к толерантному синтезу - 14.5. Альтернатива «паутине вер» - 14.6. Условия адекватности любого методологического взгляда



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА

15. Л PRIORI АРГУМЕНТЫ О СУЩЕСТВОВАНИИ БОГА 15.1. Онтологический Аргумент - 15.2. Космологический аргумент

16. АРГУМЕНТ ОТ ТВОРЕНИЯ 16.1. Основные представления Аргумента от Творения - 16.2. Антропный Принцип - 16.3. Объяснительная роль теистической гипотезы - 16.4. Выбор теории - 16.5. Теория революционных изменений: биологическая аналогия - 16.6. Эволюция идей, концепций, теорий и методов - 16.7. Связь между теорией и свидетельствами - 16.8. Дарвиновская теория - 16.9. Новый Синтез - 16.10. О выборе между теистической и натуралистической теориями

17. АРГУМЕНТ ОТ СОВРЕМЕННОГО КРЕАЦИОНИЗМА

18. ПАРИ ПАСКАЛЯ 18.1. Общие сведения: теория рационального принятия решений - 18.2. Изложение Пари Паскаля - 18.3. Первая критика Пари Паскаля - 18.4. Вторая критика Пари Паскаля

19. ПРОБЛЕМА ЗЛА 19.1. Изложение Проблемы Зла - 19.2. Ответы на аргумент из Проблемы Зла



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ УМ, ТЕЛО И ВНЕШНИЙ МИР

20. КАРДИНАЛЬНАЯ ФИГУРА ДЕКАРТА: ДУАЛИЗМ И СКЕПТИЦИЗМ 20.1 . Декартовы координаты - 20.2 . Картезианский дуализм - 20.3 . Картезианский скептицизм - 20.4 . Структура рассуждений в первых двух Размышлениях - 20.5 . Обращение Декарта к существованию Бога

21. ПРОБЛЕМЫ УМА

22. КАРТЕЗИАНСКИЙ ДУАЛИЗМ У8 ЛОГИЧЕСКИЙ БИХЕВИОРИЗМ 22.1. Картезианский дуализм - 22.2. Критика Райлом картезианского дуализма - 22.3. Логический бихевиоризм Райла - 22.4. Критика логического бихевиоризма

23. МАТЕРИАЛИЗМ И СУПЕРВЕНТНОСТЬ 23.1. Постепенное возникновение материализма в отношении ума - 23.2. Супервентность как центральное понятие в материализме - 23.3. Основные материалистические объяснения ума - 23.4. Теории тождества

24. ФУНКЦИОНАЛИЗМ 24.1. Машинный функционализм - 24.2. Причинный функционализм - 24.3. Критика функционализма

25. СВОБОДА ВОЛИ УБ ДЕТЕРМИНИЗМ 25.1. Форма компатибилизма, которая является более детерминистской, чем либертарианская



ЧАСТЬ ПЯТАЯ. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ, ВЫВОД И НЕУЛОВИМАЯ БЕСКОНЕЧНОСТЬ

26. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ И ОЦЕНКА 26.1. Верификация предложения в ситуации - 26.2. Фальсификация предложения в ситуации - 26.3. Пример для мотивации правил для импликации - 26.4. Какова роль вывода в понимании репрезентационного содержания предложения? - 26.5. Правила верификации и фальсификации

27. ОТ ОЦЕНКИ К ДЕДУКЦИИ 27.1. От оценки к дедукции - 27.2. Эволюционная перспектива: как язык мог приобрести свою логику? - 27.3. Коммуникация - 2 7.4. Гармония и утверждение истины - 27.5. Вывод и сохранение истины

28. ПАРАДОКСЫ 28.1. Индуктивные парадоксы - 28.2. Парадокс Сорита - 28.3. Логические или семантические парадоксы - 28.4. Математические парадоксы

29. ОПИСАНИЕ УБ ДЕДУКЦИЯ: СТОЛКНОВЕНИЕ ИДЕАЛОВ 29.1. Теорема о Не-Совместности - 29.2. Фундаментальные следствия Не-Совместности

30. НЕПОЛНОТА АРИФМЕТИКИ

ПРИЛОЖЕНИЕ А. История западной философии - ПРИЛОЖЕНИЕ В. Формальные результаты в теории вероятностей

БИБЛИОГРАФИЯ