Библия, состоящая из книг Старого и Нового Заветов, представляет собой собрание боговдохновенных Писаний, оставленных изгнанному из вечности человеку для его ориентировки в истинных причинах и судьбах творения, необходимой для его постепенного становления как образа и подобия Божиего, спасения и возвращения в нетленный мир. По своей глубинной духовной и логической согласованности оба Завета составляют абсолютное единство в очерёдности. В этом может убедиться всякий добросовестный и непредвзятый исследоватиель библейских текстов, целиком состоящих из притч, ориентированных одновременно на вечный и временный миры.

И тем не менее, тексты обоих Заветов, как я не раз показывала это в моих книгах, не избегли поздних вкраплений в них, сделанных рукой человека то ли по непониманию, то ли с предвзятой целью отвести от истины тех, кому они предназначены. Вкрапления эти разнообразны и чётко обнаруживаются через несвойственные Слову Творца логические нарушения, полное число которых сейчас трудно определить и о которых я писала в моих книгах «Шесть дней творениея и Седьмой День» и «Армения библейская - земля неведомая». Но сегодня речь пойдёт лишь об одной из форм этих вкраплений, а именно о появлении в Священных текстах двойных стандартов, таких, например, как следующие:

1) Патриарх Енох в родословиях и Каина, и Сифа

2) Два противоречивых родословия Сима в 10-ой и 11-ой главах Бытия

3) Разные рассказы о получении Иаковом имени Израиль в 32-ой и 35-ой главах Бытия

4) Противоречие в отношении к ростовщичеству в Старом Завете

5) Противоречия в Завете Ноя относительно пищи человека, проявленные в околобиблейском апокрифе «Книга юбилеев».

Ясно, что Господь, будучи совершенным (Мф 5: 48) и создавшим мир из ничего, не может противоречить Сам Себе. Следовательно, из двух противоречивых сообщений одно явно является ложным. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим каждый указанный пункт в отдельности.

Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - Двойные стандарты в Библии и околобиблейских апокрифах. Кто внёс их в священный текст?

Edición multilingüe : Armenio ; Español ; Ruso.

Credo, 2022.

ISBN 978-987-47632-5-9

Natalia Ter-Grigorian de Demianiuk - Двойные стандарты в Библии и околобиблейских апокрифах. Кто внёс их в священный текст? - Содержание

1. Estándares dobles en la Biblia y en los apócrifos bíblicos. ¿Quién los introdujo en el texto sagrado?

2. Двойные стандарты в Библии и околобиблейских апокрифах. Кто внёс их в священный текст?

3. Երկակի չափանիշներ Ասավածաշնչում և ասավածաշնչյան Ռպարականոն գրվածքներում. Ով է դրանք ներդրել սուրբ աեքսաի մեջ: