Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - Мелхиседек

От администрации Эсхатоса: с радостью предоставляем нашим читателям новую книгу нашего члена клуба и друга сайта с далёкой Аргентины Натальи Тер-Григорян-Демьянюк "Мелхиседек". Книга написана на испанском, русском и армянском языках, полностью её может скачать каждый читатель сайта в формате PDF. На этой странице автор располагает небольшой отрывок, пролог из книги.

Посвящается сынам Святого Духа Божиего,

живущим во плоти всех народов мира и

отличающимся от остальных своим милосердием

и приверженностью к правде и всеобщей

справедливости

Мелхиседек

Пролог

Косвенно я уже говорила о Мелхиседеке в разных моих трудах, но в связи с возросшим в последнее время интересом к его личности решила посвятить ему ещё и отдельную статью, тем более, что существующие предположения о нём, как правило, не имеют под собой ясно осознанной почвы и поэтому находятся на уровне гаданий. Между тем внимательный обзор материалов, которыми мы располагаем, позволяет сделать однозначный вывод относительно его роли в творении, а, следовательно, и о нём самом.

Но прежде, чем говорить о Мелхиседеке, нам следует понять библейские основы двух противостоящих миров, которые помогут нам выяснить для себя, кем же он является. Говоря об основах миров, я имею в виду основы мира, в котором мы живём, и мира заповеданного, из которого мы некогда были изгнаны. А в этом нам вновь помогут сыновья Ноя, взаимное расположение которых и определяет «схемы» этих миров, ясно проявляющиеся в носящем вечный характер так называемом благословении и проклятии Ноя.

Начнём с того, что, как я уже неоднократно писала, слово «сыновья» здесь носит аллегорический характер, ибо сыновья эти неоднозначны. Человеком из них является только Сим, в то время как Иафет и Хам представляют собой антогонистических духов, лежащих в основе мудрости, - соответственно: Творца и восставшей против Него твари (живой материи), Добра и Зла, Правды и Лжи, Света и Тьмы, борющихся за овладение Симом. Именно их комбинациям в Симе и обязано существование всех земных народов.

Известно, что узнав о неуважении, проявленном к нему Хамом, Ной сказал: «Проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих» (Быт 9: 25), прокляв таким образом не самого Хама, а его союз с Симом в лице Ханаана, - по сути и в лингвистическом смысле того же Каина. В отношении же к проявившим благопристойность Иафету и Симу объявил: «благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему» (Быт 9: 26). А благословляя Господа Бога Симова, он нам показывает, что благословляет союз , или брак Сима именно с Господом, - брак, который, судя по неоднократным боговдохновенным сообщениям пророков и апостолов, состоит во вселении Господа в душу Сима (человека): « вселюсь в них , - говорил Он, - и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом». (2 Кор 6: 16) Это означает: Я, Господь, Вечный Дух, вселюсь в сосуды (шатры, храмы) Сима и сделаю его образом и подобием Отца Небесного.

А следующие слова Ноя, - «да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему» (Быт 9: 27), - только подтверждают предыдущие, но получается, что тот, кто должен вселиться в Сима, - это Иафет, то есть Иафет является Господом Богом Сима. Отсюда нетрудно догадаться, что под Господом и Иафетом имеется в виду одно и то же лицо . В библейском тексте Господь определяется словом Яхве (Yahveh или Yehova), которое является лингвистической деривацией «имени» Иафет (Yah/Иа – veh/фет), свидетельствующей как об общности корней этих слов, так и об общности их значения. И, действительно, библейский Яхве Сам определяет Себя как «Я есмь Сущий» (Исх 3: 14), то есть тот, кто был, есть и будет, или иначе, - вечный. Значение же имени Иафет (Jafet, Habet), как я неоднократно писала об этом, сохранилось в армянском и в персидском языках как «вечный» (հавет – армянское, и հаве – персидское). Причина такого одновременного присутствия этих двух лингвистических дериваций одного и того же «имени» в одном и том же фрагменте текста кроется в многочисленных переводах Священного Писания, сделанных с переводов же, через которые прошёл его потерянный оригинал, и в неверном толковании его переводчиками. По этой же причине библейское богословие в Иафете и Яхве видит разных лиц. А по большому счёту все заблуждения упираются в буквально-историческое толкование священных текстов, то есть в их недостаточную обдуманность и, обусловленное последней, отсутствие общего логического знаменателя для всех библейских и апокрифических книг, который один лишь позволяет понять, кто есть кто.

Возвращаясь теперь к вышеотмеченному браку Господа с человеком, подчеркну ещё раз, что суть его состоит в единоличном пребывании благословенного Иафета, - Святого Духа Божиего, или Господа духов (того же Яхве), - в «шатрах» (сосудах, «храмах») Сима, то есть в душе человека, созданной именно с целью проявления в теле бестелесного Духа Божиего, или Самого Бога. А это связано с полным изгнанием из неё нечистого духа Хама, незаконно внедрившегося в неё в связи со спровоцированным им же падением Адама, или, иначе говоря, в связи со вступлением Адама (Сима) в брак с Хамом/Змеем.

Ханаана, - как уже было сказано, продуктом брака Сима с Хамом. Таким образом. под Иафетом/Яхве подразумевается возлюбленный и благословенный вечным Отцом (Всевышним Разумом) Творец наш Святой Дух Божий, называемый также Арийским (то же что Отцовским [1] ), или Праведным Духом, ибо праведность является синонимом святости. Поэтому вселение Иафета/Яхве в человека и распространение в нём за счёт изгнания из него Хама является условием и основой творения Божиего, или иначе говоря, условием установления в нём вечного Царствия Божиего. При таком браке нечистый дух Хама не властен над Симом. Именно поэтому, зная о разрушительных и смертоносных претензиях Хама на Сима, Ной все три свои замечания заключает троекратным проклятием

Таким образом, проявляется следующая иерархическая схема творения, или Царствия Божиего:

Иафет

Сим

Хам.

Эта схема многопрофильная. Её можно объяснить или как иерархическое соотношение Святого Духа (Иафета), человеческой души (Сима) и Хама - враждебного Иафету нечистого, самостного духа сотворённой живой материи; или как человека (Сима) между небом (Иафетом) и землёй (Хамом); или как человека между светом (Иафетом) и тьмой (Хамом); или как человека между Правдой (Иафетом) и Ложью (Хамом); или как человека (Сима) в браке с Господом Иафетом, ибо над головой человека непосредственно находится Иафет, то есть между ними нет никакой преграды, и поэтому человек (Сим), имея над собой открытое небо, отражает его, как в зеркале, - то есть отражает вечного Иафета, Который в этом случае живёт в душе (в «шатрах») человека, уподобляясь сосуду его и придавая ему образ и подобие Отца Небесного. По свидетельству Еноха, именно так, «имея «всегда небо открытым» над головой, «семь лет жил Адам в раю, «пока не согрешил» (Libro de los secretos de Henoc 23: 36), обманутый Змеем/Хамом (Диаволом), ибо, не зная лжи, не мог оценить благословенность своего состояния. Схема эта, как видим, отражает власть Правды Божией, олицетворяемой Иафетом/Яхве, над ложью, исходящей от Хама. При такой власти всякая тварь, всякая плоть, созданная из земли, послушна человеку, подчинившему свои инстинкты разуму и сердцу. Это и есть схема Жизни, где все живущие связаны узами любви с вечным Творцом Иафетом. Поэтому в ней нет места смерти ни для какой твари Божией, подобно тому, как нет тьмы в комнате, пока освещающая её лампочка подключена к электрическому току. Так и человек, - а через него и всякая тварь, - будучи подключены к вечному источнику Жизни, не могут уже умереть и живут вечно.

Но после грехопадения Адама (того же Сима), который, презрев Слово Правды Отца своего Небесного, данное ему посредством Духа Святого (Иафета), впустил в душу свою лживое слово Змея (Хама), человечество оказалось отключённым от источника Жизни и изгнанным из указанного благословенного мира в лживый, теневой материальный мир, возникший в соответствии со лживым словом Хама/Змея, в котором оно живёт с тех пор и схема которого выглядит уже следующим образом:

Сим

Хам

Иафет.

преграда в лице Хама/Змея, спровоцировавшего создание Богом «кожаных одежд» для человека, то есть его временного тела, ставшего той самой преградой, которую Своей смертью разрушил Иисус Христос. (Еф 2: 14) Это значит, что Сим, вступив в «брачный союз» с Хамом, не видит Бога, так как Его заслонила собой собственная смертная плоть Сима, на которую теперь и устремлён его взгляд. При таком раскладе Сим, исполненный не имеющим нравственности, нечистым, низменным духом Хама (ибо нравственность всегда обусловлена присутствием Иафета в душе человека), сам считает себя Богом и правителем земли. Но власть его иллюзорна и временна, так как в действительности через него правит Хам, который завладел им в прямом и косвенном смысле, ибо отсутствие связи с Небом (или, точнее, принятие за небо дух Хама) сделало Сима уязвимым, подверженным всякого рода нечистым веяниям и вследствие этого смертным человеком, которому к тому же было внушено, что смерть, овладевшая им, это и есть на самом деле жизнь, поэтому он даже не задумывается над тем, может ли понятие жизни включать в себя смерть, когда наличие смерти уже само по себе отрицает жизнь. Союз Сима с Хамом есть именно тот, который упоминал пророк Исайя, когда цитировал слова носителей духа Хама, то есть хананеян: «мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор: когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, - потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя».(Ис 28: 15) – Так, носители духа Хама, угнездившегося во временной плоти Сима, своё спасение видят во лжи, которой и противодействуют всегда правде. Обратим внимание, что в ней «братья» представлены именно в том, к тому же извращённо истолкованном, [2] порядке, какой мы видим в современном тексте Библии (Быт 5: 32; 6: 10; 7: 13). В этой схеме прервана связь Сима (человека) с Иафетом (Господом Богом), ибо между ними появиласьв лице Хама/Змея, спровоцировавшего создание Богом «кожаных одежд» для человека, то есть его временного тела, ставшего той самой преградой, которую Своей смертью разрушил Иисус Христос. (Еф 2: 14) Это значит, что Сим, вступив в «брачный союз» с Хамом, не видит Бога, так как Его заслонила собой собственная смертная плоть Сима, на которую теперь и устремлён его взгляд. При таком раскладе Сим, исполненный не имеющим нравственности, нечистым, низменным духом Хама (ибо нравственность всегда обусловлена присутствием Иафета в душе человека), сам считает себя Богом и правителем земли. Но власть его иллюзорна и временна, так как в действительности через него правит Хам, который завладел им в прямом и косвенном смысле, ибо отсутствие связи с Небом (или, точнее, принятие за небо дух Хама) сделало Сима уязвимым, подверженным всякого рода нечистым веяниям и вследствие этого смертным человеком, которому к тому же было внушено, что смерть, овладевшая им, это и есть на самом деле жизнь, поэтому он даже не задумывается над тем, может ли понятие жизни включать в себя смерть, когда наличие смерти уже само по себе отрицает жизнь. Союз Сима с Хамом есть именно тот, который упоминал пророк Исайя, когда цитировал слова носителей духа Хама, то есть хананеян: «мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор: когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, - потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя».(Ис 28: 15) – Так, носители духа Хама, угнездившегося во временной плоти Сима, своё спасение видят во лжи, которой и противодействуют всегда правде.

Как видим, в этой схеме Иафет оказался внизу, то есть там, где должен был быть Хам, а именно: он оказался на месте раба, и вместе с Ним там же, на месте рабов, оказались все те, в ком присутствует, по словам апостола, «начаток духа» (Ром 8: 23), то есть истинные библейские евреи,- не плотская раса, а те, чья душа уповает на правду, а не на ложь, к какому бы народу по плоти они ни принадлежали. Так что можно сказать, что, согласно этой схеме, Сим, представляя собой образ восставшего против Бога Хама, топчет ногами Иафета-Ария, Святого Духа Отца Небесного, и всех его приверженцев. В таком мире царствует ложь. В нём обесценены, искажены и осквернены все заветы Божии, все Его 10 заповедей (Исх 20: 2-17), ибо, если в первой из них сказано: «да не будет у тебя других богов пред лицем Моим», то в мире сём они есть в лице авторов различных идеологий, в лице учёных, врачей, ворожей и пр., мнению которых мир доверяет больше, чем Слову невидимого Творца, а также в лице планет и звёзд, с которыми астрологи связывают судьбы человечества. И если во второй из них сказано: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им», то надо признать, что мир наш полон кумиров и их изображений. Они есть во всех областях деятельности человека и даже в церквях в виде статуй и икон, которым поклоняются, как божествам.

от властелина ; невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Видел я рабов на конях, а князей ходящих, подобно рабам, пешком ». (Еккл 10: 5-7) Но главным кумиром являются деньги, дающие человеку материальную власть и ложное ощущение защищённости. Имя Господа в таком мире постоянно произносится всуе; а День седьмой не осознаётся; в бешеном ритме «жизни» не почитаются ни отец, ни мать, которые обычно отправляются в дома престарелых, когда они по старости уже сами начинают нуждаться в помощи своих детей, и поэтому, как кажется последним, мешают им проживать их собственную жизнь. Пренебрегая заповедью «Не убивай», мир массово истребляет живые души животных, чтобы питаться их плотью, не думая при этом, что убийство живой плоти, кому бы она ни принадлежала, - человеку или животному,птице, рыбе, - всё одно есть убийство живой души, у которой один источник – Бог и одна субстанция, исходящая от Бога. [3] Поэтому убивший животное, убивает и человека; массово истребляющий животных, массово истребляет и людей, например, развязывая войны или совершая геноциды. Говорят, что Леонардо да Винчи, ещё в раннем возрасте отказавшийся от мяса, сравнил человечество, пожирающее живые души, «с ходячим кладбищем», сказав буквально следующее: «Мы живём, умерщвляя других. Мы ходячие кладбища!». [4] И в самом деле, ведь мы несём в себе захороненные в наших недрах останки убитых живых душ. Но человечество не осознаёт этого, находясь, как мифический Геракл, под покрывалом безумия, которое его же разрушает. На призыв «Не прелюбодействуй» - мир прелюбодействует, на призыв «Не кради» - крадёт. Вопреки завету Божиему лжесвидетельствует, завидует, желает дом, жену, имущество ближнего. – Одним словом, всё в этом мире разрушительно, перевёрнуто с ног на голову, ибо власть принадлежит тем, кто руководствуется лишь собственной выгодой, ни во что не ставя благо других, тогда как те, кто, исполненный любви к живому творению, осознаёт естественную, жизненную важность установления справедливости для всех, высмеяны, унижены и изгнаны с подобающих им мест. Этот мир очень метко описал Екклезиаст, сказав: «Есть зло, которое видел я под солнцем, это – как бы погрешность, происходящая; невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко.». (Еккл 10: 5-7)

Заметим, что в глазах и на аллегорическом языке Бога под богатыми и князьями в данном случае понимаются богатые Духом Святым, то есть уповающие на Правду Божию и гнушающиеся ложью, а под рабами – наоборот, уповающие на ложь и гнушающиеся правдой. По сути они составляют в Библии две духовные расы - иафетянскую (духовную, или божественную) и противоположную ей хамитскую (материальную, тварную, плотскую), - живущие, однако, в смешении в каждом из земных народов, отличаясь друг от друга лишь своим менталитетом. Что же касается «властелина», сеющего зло, о котором говорит Екклезиаст, то ясно, что под ним подразумевается Князь мира сего Хам, отец лжи и Ханаана, ибо властвовать над Симом, как мы видели, могут или он, или Иафет, Князь Правды Божией. Царствие Иафета ещё не наступило. Но власть Хама в лице Ханаана/Каина, вопреки проклятию его Ноем, охватила всю землю. Именно Хамом и руководствуется Сим. Поэтому приоритеты мира сего вещественны и основаны на материальных, то есть иллюзорных, или временных, интересах смертной плоти, или материи. И только очень малое число людей приоритетами своими считает духовно-нравственные принципы, единственно ответственные за Жизнь человека. Именно это имеет в виду Священное Писание, когда говорит, что все будут взвешены на весах правды (Иов 31: 6), и тот, кто найдётся лёгким, будет отправлен в погибель (Дан 5: 27-30), ибо, как сказал Христос о Тайнах Царствия Небесного, «кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет» (Мф 13: 11-12) Речь идёт о справедливости.

Итак, определив характер двух противостоящих миров – вечного мира Иафета (мира Правды Божией) и временного мира Хама/Ханаана/Каина (мира лжи), которые в Библии аллегорически представляются также как святая Гора Бога против нечистой Горы мира сего, называемой горой Едома, или как святой Град Бога Иерусалим против нечистого Града мира сего ( в образе Вавилона/Иерихона, Содома и пр.), - обратимся теперь к самой личности Мелхиседека.