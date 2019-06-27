Владимир Терентьев – Духовное наследие академика Федотова

Третью книгу надо читать с раскрытой Библией, так как постоянно делаются ссылки на Священное Писание, из какой книги взята данная цитата, из какой главы и из какого стиха. Например, в ссылке указана: 2Кор.3:15-16, то мы открываем второе послание ап. Павла к Коринфянам, третью главу, 15 и 16 стихи, где написано: «Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их; но когда обращаются к Господу, тогда это

покрывало снимается».

Владимир Терентьев – Духовное наследие академика М.Р. Федотова – книга третья

Издательство «Новое Время», 2014 год – 760 с

Владимир Терентьев – Духовное наследие академика М.Р. Федотова – книга третья - Содержание

От составителя

Предисловие

Часть первая. Духовная война

Глава первая. Из истории христианской церкви. 1.1. История христианской церкви глазами теолога-реформатора 1.2. Пытки инквизиции 1.3. Урбан и крестовый поход 1.4. Борьба Рима против Библии 1.5. Тридцатилетняя война 1.6. «Если говорю на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу?» 1.7. «Кто такой Бог?». «Что такое Дух Святой?» 1.8. Притчи из четвероевангелия

Глава вторая. Протестантизм. Внутрицерковная борьба за власть 2.1. Движение вне поместной церкви и время Просвещения 2.2. Характер дела Бога с середины девятнадцатого столетия 2.3. Обзор событий внутри протестантских поместных церквей 2.4. «Действие заблуждения». Лжерелигии

Глава третья. Духовное пробуждение в России. Жажда по духовной свободе 3.1. Состояние церкви и проповедь евангелия в XIX веке 3.2. Продолжение деятельности евангельских христиан в Петербурге 3.3. Внутрицерковная борьба ЕХБ в СССР 3.4. Отделенцы, «воинствующие баптисты» или независимое братство СЦ ЕХБ 3.5. От съезда ВСЕХБ до съезда СЦ ЕХБ (МСЦ ЕХБ) 3.6. За единовластие «по велению» Духа Святого



Часть вторая. Параллели в мировой истории

Глава четвертая. Связь времен. 4.1. Прошлое, настоящее и прогнозы на будущее 4.2. В поисках истины. Человек. Грех. Крест. Вера. Бог 4.3. Экскурс по Библии 4.4. Из дневниковых записей 4.5. Церковная независимость

Глава пятая. Размышления над смыслом жизни и о бессмертии. 5.1. Евреи и неевреи 5.2. Закон и благодать 5.3. Вера и неверие 5.4. Любовь и ненавесть 5.5. Первосвященники Ветхого Завета и Первосвященник по чину Мелхиседека 5.6. Спокойствие и защищенность 5.7. Добро и зло 5.8. 100 лет со дня перевода Нового Завета И. Я. Яковлевым



Заключение

Библиография

Сокращения библиографических источников

Письма

Приложение

Владимир Терентьев – Духовное наследие академика М.Р. Федотова – От составителя

Академик М.Р. Федотов кропотливо и мучительно долго, с неутомимостью труженика, характерной большому мыслителю, присущей только ученому человеку, копался в разных временных пластах истории с одной мыслью, «найти истину и доказать», искал ответ «на заданный вопрос»… Исследовал книгу Книг – Библию и полюбил навсегда. Удивлялся и часто повторял при встрече со мною: «Какая неисчерпаемая Премудрость заложена в этой Книге! А от нас все это скрывали, положили под сукно, мы и не читали, и не знали! Слава Богу, сейчас времена другие, можно найти Библию и читать».

И он находит ответ на самый Главный вопрос Жизни – в Иисусе Христе, ибо Он Сам о Себе свидетельствовал, говоря: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня» Ин.14:6.

Много материалов дается о современном положении и свободе народов России, и связанные с этим – прогнозы на будущее. Как говорил Екклесиаст: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» Еккл. 1:9.