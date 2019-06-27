Владимир Терентьев – Духовное наследие академика Федотова

Терентьев – Духовное наследие академика Федотова – 3
Третью книгу надо читать с раскрытой Библией, так как постоянно делаются ссылки на Священное Писание, из какой книги взята данная цитата, из какой главы и из какого стиха. Например, в ссылке указана: 2Кор.3:15-16, то мы открываем второе послание ап. Павла к Коринфянам, третью главу, 15 и 16 стихи, где написано: «Доныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их; но когда обращаются к Господу, тогда это
покрывало снимается».
Владимир Терентьев – Духовное наследие академика М.Р. Федотова – книга третья
Издательство «Новое Время», 2014 год – 760 с
Владимир Терентьев – Духовное наследие академика М.Р. Федотова – книга третья - Содержание
От составителя
Предисловие
Часть первая. Духовная война
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Глава первая. Из истории христианской церкви.
- 1.1. История христианской церкви глазами теолога-реформатора
- 1.2. Пытки инквизиции
- 1.3. Урбан и крестовый поход
- 1.4. Борьба Рима против Библии
- 1.5. Тридцатилетняя война
- 1.6. «Если говорю на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу?»
- 1.7. «Кто такой Бог?». «Что такое Дух Святой?»
- 1.8. Притчи из четвероевангелия
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Глава вторая. Протестантизм. Внутрицерковная борьба за власть
- 2.1. Движение вне поместной церкви и время Просвещения
- 2.2. Характер дела Бога с середины девятнадцатого столетия
- 2.3. Обзор событий внутри протестантских поместных церквей
- 2.4. «Действие заблуждения». Лжерелигии
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Глава третья. Духовное пробуждение в России. Жажда по духовной свободе
- 3.1. Состояние церкви и проповедь евангелия в XIX веке
- 3.2. Продолжение деятельности евангельских христиан в Петербурге
- 3.3. Внутрицерковная борьба ЕХБ в СССР
- 3.4. Отделенцы, «воинствующие баптисты» или независимое братство СЦ ЕХБ
- 3.5. От съезда ВСЕХБ до съезда СЦ ЕХБ (МСЦ ЕХБ)
- 3.6. За единовластие «по велению» Духа Святого
Часть вторая. Параллели в мировой истории
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Глава четвертая. Связь времен.
- 4.1. Прошлое, настоящее и прогнозы на будущее
- 4.2. В поисках истины. Человек. Грех. Крест. Вера. Бог
- 4.3. Экскурс по Библии
- 4.4. Из дневниковых записей
- 4.5. Церковная независимость
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Глава пятая. Размышления над смыслом жизни и о бессмертии.
- 5.1. Евреи и неевреи
- 5.2. Закон и благодать
- 5.3. Вера и неверие
- 5.4. Любовь и ненавесть
- 5.5. Первосвященники Ветхого Завета и Первосвященник по чину Мелхиседека
- 5.6. Спокойствие и защищенность
- 5.7. Добро и зло
- 5.8. 100 лет со дня перевода Нового Завета И. Я. Яковлевым
Заключение
Библиография
Сокращения библиографических источников
Письма
Приложение
Владимир Терентьев – Духовное наследие академика М.Р. Федотова – От составителя
Академик М.Р. Федотов кропотливо и мучительно долго, с неутомимостью труженика, характерной большому мыслителю, присущей только ученому человеку, копался в разных временных пластах истории с одной мыслью, «найти истину и доказать», искал ответ «на заданный вопрос»… Исследовал книгу Книг – Библию и полюбил навсегда. Удивлялся и часто повторял при встрече со мною: «Какая неисчерпаемая Премудрость заложена в этой Книге! А от нас все это скрывали, положили под сукно, мы и не читали, и не знали! Слава Богу, сейчас времена другие, можно найти Библию и читать».
И он находит ответ на самый Главный вопрос Жизни – в Иисусе Христе, ибо Он Сам о Себе свидетельствовал, говоря: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня» Ин.14:6.
Много материалов дается о современном положении и свободе народов России, и связанные с этим – прогнозы на будущее. Как говорил Екклесиаст: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» Еккл. 1:9.
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