Тернистый путъ к Свету - Очерки по истории российского масонства

Русский философ Н.А. Бердяев, которого очень ценили русские вольные каменщики-эмигранты XX столетия, писал, что «масонство было первой формой самоорганизации общества. В эту форму выливалась наиболее напряжённая духовная жизнь». Однако современный читатель реально не представляет ни масштабов, ни целей, ни роли в общественной жизни организации вольных каменщиков.

Масонство — это самое многочисленное движение в России во второй половине XVIII — начале XIX веков, влиятельная организация начала XX столетия, роль которой либо замалчивается, либо преподносится искажённо. В работах, не отражающих исторических реалий, масонство представляют то всемирным заговором революционеров, то объединением финансовых кругов, находящихся под влиянием сионистских идеологов. Между тем невозможно объективно представить развитие общества, если не обратиться к изучению масонства.

Масонство, в первую очередь, было частью развития культурной жизни страны. Поэтому не сами «работы» вольных каменщиков, а масонство как историческое явление представляет интерес. Состав лож, этапы развития движения определяли роль масонства в истории общественной мысли, в истории культуры на том или ином историческом этапе.

Масоны сами обозначали свою главную цель как достижение Эдема на земле. Пути этого достижения были различными: мистическое откровение, выдающееся открытие или социальный переворот, но основополагающим являлось духовно-нравственное совершенствование под руководством наставников или самосовершенствование масонов. Особая приверженность тому или иному пути, соотношение «тайных» и «явных» средств достижения цели и, конечно же, специфика социального и национального состава отдельных лож предопределили неизбежное существование различных течений в масонстве. Завуалированность основополагающих идей была необходима для более глубокого их восприятия, которое должно было носить не рациональный, а внутренний, духовный характер. Все масонские художественные образы: утварь, наполненная особой символикой, построение масонских речей, а главное, актов или обрядников — всё это должно было привлекать возможных адептов, направлять их по определённому пути в достижении единой цели.

Тернистый путъ к Свету - Очерки по истории российского масонства

М.: Галерия, 2018. — 576 с.: ил.

ISBN 978-5-9905925-6-8

Тернистый путъ к Свету - Содержание