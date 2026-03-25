Тертуллиан - Апологетик

Трактаты Квинта Септимия Флоренса Тертуллиана «Апологетик» и «К Скапуле» представляют собой вершины раннехристианской мысли, заложившие фундамент западной апологетики на рубеже II и III веков. В этих работах автор, блестящий юрист из Карфагена, ставит задачу не просто защитить христиан от нелепых обвинений в тайных пороках, но и юридически доказать право новой веры на существование в рамках Римской империи. Основная идея произведений заключается в том, что христианство является не угрозой для государства, а его моральной опорой, поскольку христиане молятся за императора Единому Истинному Богу, хотя и отказываются признавать божественность самого правителя.

Содержательная часть «Апологетика» детально разбирает юридическую несправедливость преследований, когда христиан осуждают за само «имя» (nomen christianum), а не за конкретные преступления. Тертуллиан последовательно вскрывает логические противоречия римского судопроизводства и едко высмеивает языческое многобожие, противопоставляя ему чистоту христианской жизни. В более кратком, но чрезвычайно остром послании «К Скапуле» (проконсулу Африки) автор переходит к прямым предупреждениям о Божьем суде, приводя примеры исторических кар, постигших гонителей. В этих текстах глубоко исследуется концепция свободы совести — Тертуллиан стал одним из первых в мировой истории, кто прямо заявил, что религия не может насаждаться силой, так как она является делом свободного выбора каждого человека.

Текст написан в блестящем, агрессивном и насыщенном юридической терминологией стиле, характерном для Тертуллиана как мастера слова и парадокса. Автор мастерски владеет иронией, создавая формулировки, ставшие крылатыми (например, знаменитое утверждение о том, что кровь мучеников есть семя Церкви). Работа служит фундаментальным ресурсом для изучения ранней истории Церкви, римского права и зарождения христианской латыни. Это чтение помогает осознать, как интеллектуальная отвага одного человека смогла бросить вызов идеологической машине величайшей империи античности, превратив защитную речь в манифест духовной победы.

Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс - Апологетик - К Скапуле

Пер. с лат., вступ. ст., коммент. и указатель А. Ю. Братухина. - СПб. : «Издательство Олега Абышко», 2005. — 256 с. – (Серия «Библиотека христианской мысли. Источники».)

Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс - Апологетик - К Скапуле - Содержание

Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан — христианин в мире язычников

Языческие авторы - Климент Александрийский - Внелитературные источники

Интерпретация мифов у Тертуллиана

Мифы как вымыслы поэтов - Мифы как деяния демонов - Мифы как истории обожествленных людей

Боги и герои

Литературные персонажи - Персонажи религиозных культов. - Воцерковленный мифологический образ

АПОЛОГЕТИК

Глава I. Незнание язычников о христианах. Разное поведение христиан и преступников перед судом - Глава II. Язычники обращаются с христианами иначе, чем с преступниками - Глава III. Ненависть язычников к христианскому имени - Глава IV. Об антихристианских законах и об отмене устаревших законов - Глава V. Законы о введении новых богов. Императоры-гонители христиан и императоры-защитники - Глава VI. Язычники отменили законы против роскоши и пьянства и постановления консулов, изгнавших Либера - Глава VII. О молве - Глава VIII. Опровержение обвинения в фиестовых трапезах и кровосмешении - Глава IX. Упомянутые преступления открыто совершаются самими язычниками - Глава X. Христиане не чтут богов, поскольку те — не боги. Доказательство этого на примере Сатурна - Глава XI. Анализ причин, по которым высший Бог мог бы делать людей богами - Глава XII. Об идолах и их изготовлении - Глава XIII. Язычники сами нечестивы по отношению к своим богам - Глава XIV. Язычники жертвуют богам отбросы. Насмешки над богами в языческой литературе - Глава XV. Насмешки над богами в театре. Разврат в храмах. Их ограбления - Глава XVI. О почитании христианами ослиной головы, креста, солнца - Глава XVII. О едином Боге, о свидетельстве души - Глава XVIII. О пророках и переводе Писания на греческий язык - Глава XIX. О древности Писания - Глава XX. Божественность Писания доказывается исполнением ранее предсказанного в нем - Глава XXI. Об иудеях, о пришествии Христа, Его страданиях, смерти, воскресении и вознесении. «Мы чтим Бога через Христа» - Глава XXII. О демонах - Глава XXIII. Демоны и боги — одно и то же. Экзорцизм - Глава XXIV. Лишь христианам запрещено иметь собственную религию - Глава XXV. Опровержение веры в то, что боги дали могущество Риму - Глава XXVI. Могущество дает Бог - Глава XXVII. О кознях демонов против христиан - Глава XXVIII. О принуждении к жертвоприношениям - Глава XXIX. Опровержение обвинения в оскорблении величия: боги бессильны - Глава XXX. Христиане молятся за императора истинному Богу - Глава XXXI. Молиться за императора христианам велит Писание - Глава XXXII. Христиане не клянутся гениями императоров - Глава XXXIII. Император — не бог - Глава XXXIV. Называть императора богом — опасная лесть - Глава XXXV. Христиане не участвуют в непотребных празднествах в честь императора. Враги императора — не из числа христиан - Глава XXXVI. Отношение христиан одинаково ко всем людям - Глава XXXVII. О гипотетической мести христиан - Глава XXXVIII. Христиане не опасны для общественного спокойствия - Глава XXXIX. Христианские быт и нравы в сравнении с языческими: христиане, сходясь, образуют не группировку (factio), а совет (curia) - Глава XL. Стихийные бедствия как Божья кара обрушивались на человечество и раньше; с появлением христиан их сила ослабла - Глава XLI. Бедствия случаются по вине язычников, подкрепляя христианскую надежду - Глава XLII. Христиане не бесполезны для торговли - Глава XLIII. Христиане бесполезны для сводников, убийц, магов, гадателей, звездочетов - Глава XLIV. Все преступники — из числа язычников - Глава XLV. Христиане научены непорочности Богом - Глава XLVI. Христиане и философы - Глава XLVII. Философы и поэты заимствовали истину в Писании, извратив ее - Глава XLVIII. О метемпсихозе и воскресении - Глава XLIX. Поскольку христианское учение полезно, оно не может быть ложным - Глава L. Сравнение мучеников с солдатами. Примеры презрения к страданиям и смерти у язычников. «Когда вы осуждаете нас, Бог нас оправдывает»

Примечания

К СКАПУЛЕ