Сборник «Избранные сочинения» Квинта Септимия Флоренса Тертуллиана представляет собой антологию ключевых трудов «отца латинского богословия», охватывающую широкий спектр тем — от апологетики и догматики до строгой христианской этики. Упорядники ставят задачу показать эволюцию мысли Тертуллиана, его переход от защиты христианства перед внешним миром к формированию внутренних канонов церковной жизни и дисциплины. Основная идея сборника заключается в демонстрации уникального стиля автора, который сочетал в себе жесткую логику римского юриста с пламенной верой мученика, создавая фундамент для всей последующей западной теологической традиции.

Содержательная часть книги включает такие фундаментальные трактаты, как «О свидетельстве души», «О крещении», «О молитве» и «О покаянии». Тертуллиан последовательно разбирает практические аспекты жизни христианина, настаивая на радикальном отличии верующего от «мира сего» в одежде, поведении и участии в общественных зрелищах. Автор уделяет значительное внимание формированию догмата о Троице и воплощении Слова, виртуозно используя латинский язык для чеканки терминов, которые станут общепринятыми в Церкви. В сборнике глубоко исследуется тема христианского ригоризма — призыва к безупречной чистоте и готовности к страданиям, что особенно ярко проявляется в его обращении «К мученикам».

Текст написан в неподражаемом, парадоксальном и энергичном стиле, где каждое предложение наполнено интеллектуальным напряжением и полемическим задором. Тертуллиан мастерски соединяет библейские цитаты с античной риторикой, превращая богословский спор в захватывающее интеллектуальное сражение за истину. Работа служит фундаментальным ресурсом для историков религии, философов и всех, кто хочет прикоснуться к истокам христианской латыни и западного самосознания. Это чтение помогает осознать, как в горниле ранних гонений и внутренних споров ковался стальной характер христианской мысли, не знающий компромиссов с ложью.

Тертуллиан - Избранные сочинения

Пер. с лат./Общ. ред. и сост. А. А. Столярова. - Москва: Издательская группа «Прогресс», «Культура», 1994—448 с.

ISBN 5-01-004130-8

Тертуллиан - Избранные сочинения - Содержание

АПОЛОГЕТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

К язычникам (перев. И. Маханькова) - О свидетельстве души (перев. А. Столярова)

ДОГМАТИКО-ПОЛЕМИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

О крещении (перев. Ю. Панасенко) - О прескрипции [против] еретиков (перев. А. Столярова) - Против Гермогена (перев. Ю. Панасенко) - О плоти Христа (перев. А. Столярова) - О воскресении плоти (перев. Н. Шабурова и А. Столярова) - Об идолопоклонстве (перев. И. Маханькова)

ПРАКТИКО-АСКЕТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ