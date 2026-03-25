В предлагаемом читателям трактате Тертуллиан обрушивается на гностика Маркиона, увидевшего принципиальное различие между Ветхим и Новым Заветами и разработавшего учение о суровом Боге первого и добром Боге второго.

Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс - Против Маркиона - в пяти книгах

Пер. с лат., вступ. ст. и комм. А. Ю. Братухина. - СПб.: «Издательство Олега Абышко»; «Университетская книга — СПб», 2010. — 576 с.

ISBN 978-5-903525-50-8.

Тертуллиан - Против Маркиона

Сочинение "Против Маркиона" - это и опровержение гностического дуализма, и теодицея Творца, и доказательство органической связи между Ветхим и Новым Заветами, и истолкование огромного количества библейских текстов. Пять книг этого трактата содержат в себе практически все основные положения христианства и служат своеобразным учебником по сектоведению и по Священному Писанию обоих Заветов.

Тертуллиан защищает здесь, кроме прочего, истинность воплощения, страдания, смерти предсказанного ветхозаветными пророками Спасителя и отстаивает воскресение мертвых.

Страстность Квинта Септимия, его убежденность в своей правоте и стремление любой ценой отвратить читателей от опасного заблуждения внушают уважение и заставляют задуматься, не ослабел ли в людях за последние 18 веков огонь живой веры, не овладели ли нами равнодушие и конформизм, гордо именуемые толерантностью.

Для всех интересующихся церковно-исторической наукой, богословием и античной культурой.