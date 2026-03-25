Квинт Септимий Флорент Тертуллиан. Трактаты
К Скапуле
О женских украшениях
Против Гермогена
Апологетик
К язычникам
К жене
О крещении (Dе Baptismo)
1–3. О природных свойствах воды, чудесно действующих в таинстве крещения - 4–6. Вода как субстанция крещения и ее энергия - 7. Помазание после крещения - 8. Возложение рук после крещения - 9. Предзнаменования и прообразы крещения - 10. Энергия крещения Иоанна - 11. Крестил ли Христос - 12. Крещены ли апостолы - 13. Когда вступил в силу закон об обязательности крещения - 14. Крестил ли ап. Павел - 15. Крещение единственно и однократно - 16. Крещение кровью - 17. Право крещения - 18. Возраст крещения - 19. День крещения - 20. Обряд крещения
О молитве
О плаще
О плоти Христа (De Carne Christi)
1–2. Еретики (Маркион, Валентин, Апеллес) отрицают плоть во Христе, стремясь опровергнуть воскресение; но не может быть воскресения без плоти - 3–5. Плоть не умаляет величия Божьего. В ее воскресение нужно верить, не пытаясь понять великую тайну слабым разумом - 6–9. Плоть Христова не призрачна и не происходит со звезд. Рождение Христа от плоти человеческой засвидетельствовано Писанием - 10–12. Плоть Христа не душевна, а душа – не плотского характера; как утверждают еретики - 13–15. Его плоть – человеческого, а не ангельского свойства - 16–17. Плоть Христа – человеческой природы, но не имеет на себе первородного греха. Символические образы первого и последнего Адама, Евы и Девы Марии - 18–20. Облечение Слова плотью – великая тайна веры. Христос рожден от Девы, но без греха - 21–22. Человеческое происхождение Его плоти доказывают все предки Марии вплоть до Давида и Авраама - 23. Девство Марии прекращается после рождения Христа - 24–25. Еретики, отрицая человеческую плоть во Христе, отрицают тем самым и воскресение. Но то и другое несомненно
О покаянии
О свидетельстве души
О терпении
О целомудрии
О воскресении плоти
О зрелищах
Об идолопоклонстве
О прескрипции [против] еретиков
1–2. Само существование ересей свидетельствует о подлинной вере - 3–6. Ереси черпают силу из слабости веры: истинная вера проверяется в противостоянии им - 7. Умствования – главный источник ересей; христианину довольно одной веры - 8–11. Ереси не должны искать оправдания в словах «Ищите и найдете»; имеющему веру нет нужды искать чего-то другого - 12–14. Самым прочным основанием является «правило веры», сверх которого ничего не следует искать - 15–19. Еретики не смеют опираться на Писание; оно не принадлежит им и они способны лишь искажать его. Еретикам безусловно отказано в самом праве рассуждать о Писании - 20–22. Истина принадлежит Христу, затем – апостольскому преданию - 23–25. Апостольское учение лишено противоречий; в нем явлена вся истина, полученная от Христа - 26–29. Церковь – единственная наследница истины и апостольского авторитета - 30–32. Еретики не смеют претендовать на истину потому, что они позже истины. Примеры различных ересей - 33–34. Ереси были предвозвещены и осуждены до их появления - 35–36. Источник неповрежденной истины – церковный авторитет, основанный на авторитете апостольском. Рим как источник авторитета - 37–40. Попытки еретиков исказить Писание доказывают, что оно им не принадлежит - 41–43. О порочности еретиков свидетельствует их превратный образ жизни; и здесь истина принадлежит церкви - 44–45. Предупреждение еретикам. Обещание опровергнуть (на основании изложенных выше общих принципов) различные отдельные ереси
Против Праксея (Adversus Praxean)
Глава 1. Праксей и его ересь - Глава 2. Символ веры, содержащий таинство домостроительства, обуславливающее наличие в Боге Единой сущности и Трех Лиц - Глава 3. Принципу монархии (единовластия) не противоречит наличие у монарха других управляющих лиц - Глава 4. Рождение Сына от Отца. Разум и Слово как два момента бытия Сына - Глава 5. Различие Лиц Святой Троицы, исходящее из самих Их имен и других понятий, встречающихся в Священном Писании - Глава 6. Другие свидетельства Священного Писания о Святой Троице. Различие Приказывающего и Исполняющего не вводит Двух Богов и Двух Господов - Глава 7. Содержащееся в Священном Писании различие Отца и Сына как невидимого и видимого, сокрытого и открытого, неявленного и явленного - Глава 8. Общность имен Отца и Сына - Глава 9. Утверждение Священного Писания о единстве Бога не противоречит единству Божества Отца и Сына - Глава 10. Доказательство того, что Сын не тождествен Отцу и Святому Духу, основанное на Евангелии от Иоанна - Глава 11. Свидетельства о том же из других Евангелий. Субстанциальность Сына как Духа Божия[421] - Глава 12. Христология: единство Лица Иисуса Христа и двойство Его природ и природных действий - Глава 13. Ересь Праксея (модализм) – разновидность иудейства
