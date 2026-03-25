Тертуллиан - Трактаты

1–2. Само существование ересей свидетельствует о подлинной вере - 3–6. Ереси черпают силу из слабости веры: истинная вера проверяется в противостоянии им - 7. Умствования – главный источник ересей; христианину довольно одной веры - 8–11. Ереси не должны искать оправдания в словах «Ищите и найдете»; имеющему веру нет нужды искать чего-то другого - 12–14. Самым прочным основанием является «правило веры», сверх которого ничего не следует искать - 15–19. Еретики не смеют опираться на Писание; оно не принадлежит им и они способны лишь искажать его. Еретикам безусловно отказано в самом праве рассуждать о Писании - 20–22. Истина принадлежит Христу, затем – апостольскому преданию - 23–25. Апостольское учение лишено противоречий; в нем явлена вся истина, полученная от Христа - 26–29. Церковь – единственная наследница истины и апостольского авторитета - 30–32. Еретики не смеют претендовать на истину потому, что они позже истины. Примеры различных ересей - 33–34. Ереси были предвозвещены и осуждены до их появления - 35–36. Источник неповрежденной истины – церковный авторитет, основанный на авторитете апостольском. Рим как источник авторитета - 37–40. Попытки еретиков исказить Писание доказывают, что оно им не принадлежит - 41–43. О порочности еретиков свидетельствует их превратный образ жизни; и здесь истина принадлежит церкви - 44–45. Предупреждение еретикам. Обещание опровергнуть (на основании изложенных выше общих принципов) различные отдельные ереси