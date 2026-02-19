Книга Михайла та Віри Теслюк «Дорогами життя для Слави Божої» — це щира та глибока автобіографічна розповідь про спільне служіння подружжя, яке присвятило своє життя поширенню Євангелія. Автори діляться спогадами про те, як Бог крок за кроком вів їх через різні випробування, радощі та труднощі, формуючи їхню віру та характер.

У центрі оповіді — шлях вірності Господу в радянські часи та в період незалежності. Михайло та Віра Теслюк описують не лише події свого життя, а й свідчать про Божу опіку, яка проявлялася в дрібницях і великих чудесах. Книга наповнена історіями про євангелізаційні подорожі, заснування нових громад, духовну роботу з людьми та важливість міцної християнської сім'ї як фундаменту для ефективного служіння.

Особливу цінність праці додає її практичний характер: автори не просто перелічують факти, а дають духовні настанови наступним поколінням християн. Вони підкреслюють, що кожна «дорога життя», якою б складною вона не була, має вести до головної мети — прославлення імені Божого. Це книга про посвяту, жертовність і невичерпну радість від того, що ти є інструментом у руках Творця.

Sacramento, CA: 1997. – 83 с.

