Книга Михайла та Віри Теслюк «Дорогами життя для Слави Божої» — це щира та глибока автобіографічна розповідь про спільне служіння подружжя, яке присвятило своє життя поширенню Євангелія. Автори діляться спогадами про те, як Бог крок за кроком вів їх через різні випробування, радощі та труднощі, формуючи їхню віру та характер.
У центрі оповіді — шлях вірності Господу в радянські часи та в період незалежності. Михайло та Віра Теслюк описують не лише події свого життя, а й свідчать про Божу опіку, яка проявлялася в дрібницях і великих чудесах. Книга наповнена історіями про євангелізаційні подорожі, заснування нових громад, духовну роботу з людьми та важливість міцної християнської сім'ї як фундаменту для ефективного служіння.
Особливу цінність праці додає її практичний характер: автори не просто перелічують факти, а дають духовні настанови наступним поколінням християн. Вони підкреслюють, що кожна «дорога життя», якою б складною вона не була, має вести до головної мети — прославлення імені Божого. Це книга про посвяту, жертовність і невичерпну радість від того, що ти є інструментом у руках Творця.
Михайло та Віра Теслюк – Дорогами життя для Слави Божої
Sacramento, CA: 1997. – 83 с.
Михайло та Віра Теслюк – Дорогами життя для Слави Божої – Зміст
Передмова
Алілуя
Спогади про Україну
Краю мій милий
Вільність
Україна вже на волі
Я вітаю тебе краю
В тисячоліття християнства
Короткий нарис одного періоду теологічної семінарії в Гамбургу
Предмети
Спогад про давні біблійні курси
Як то добре
Об’єднайтесь
Через океан
В життєвих стражданнях
В пошану мамі
Мати
Добрий батько
В свято батька
Друзям
Шевченко
Памяті Сковороди
О, покинь, мій духу!
Ювілейному 25-му З’їздові
До -ліття О. Гарбузюка
На память Д. Марійчуку
Відійшов до Господа
Посмертна згадка пастора Онуфрія Гарасимова
Для Рут Гоменюк
Сестрі Думич
В день уродин
Лист до Надійки
Пісня про сирітку
Бр. І. Барчуков!
Світить свічка
Два брати
Різдво у світлі Слова Божого .
Різдвяна ніч
Христос Цар
Ой, коли б І
Різдвяна розмова
Різдво Христове
Різдво
На Різдво
Чудо
В різдвяну ніч
З новим роком
З новим роком
На порозі нового року
В день подяки
В день подяки
Божі дари
Дари
Осінь
Спокій
Оце Чоловік
Христос воскрес
Христос воскрес
Христос воскрес
No comments yet. Be the first!